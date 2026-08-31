Comment le nouveau Sony Bravia 6 OLED se compare-t-il aux LG C6 et Samsung S90H ? Voici ce qu’il faut savoir

Sony dévoile le Bravia 6, un OLED plus abordable disponible de 48 à 83 pouces

Il possède quatre ports HDMI 2.1 ainsi que Dolby Vision et Dolby Atmos

En France, le modèle 48 pouces est actuellement affiché à partir de 1 199 €, ce qui le place directement face aux OLED de milieu de gamme de Samsung et LG, même si les performances pourraient différer

Sony a lancé un nouveau téléviseur OLED de milieu de gamme, le Bravia 6. Comme sa numérotation le suggère, il se place sous les Bravia 8 et Bravia 8 II OLED ainsi que sous les Bravia 7 II et Bravia 9 II RGB LED dans la gamme de téléviseurs Sony 2026.

Le Bravia 6 existe en cinq tailles, de 48 à 83 pouces, et intègre une puce MediaTek Pentonic 800. Il dispose donc de quatre ports HDMI 2.1 prenant en charge la 4K à 120 Hz et le taux de rafraîchissement variable. C’est davantage que les téléviseurs Sony haut de gamme, limités à deux HDMI 2.1 chacun en raison d’une particularité liée au choix de leurs puces. Le Bravia 6 prend également en charge Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, le mode automatique à faible latence et l’HDMI eARC.

Le slogan marketing de Sony est « L’essentiel de la technologie OLED, à votre portée ». En France, les tarifs actuellement affichés vont de 1 199 € pour le 48 pouces à 2 999 € pour le 83 pouces, avec notamment 1 299 € pour le 55 pouces, 1 799 € pour le 65 pouces et 2 499 € pour le 77 pouces. Son positionnement français le place donc face aux OLED de milieu de gamme de LG et Samsung, même s’il est en réalité sensiblement moins cher que leurs prix publics indicatifs dans plusieurs diagonales.

Alors, comment se comparent-ils ?

(Image credit: Sony)

Sony Bravia 6 vs LG C6 vs Samsung S90H : caractéristiques principales

Comme attendu sur un nouveau téléviseur Sony, le Bravia 6 fonctionne sous Google TV. LG utilise son système webOS, tandis que Samsung s’appuie sur Tizen. La communauté des passionnés de téléviseurs ne s’accorde pratiquement jamais sur le meilleur de ces systèmes, mais tous donnent accès aux principaux services de streaming.

Le Bravia 6 sera disponible en cinq tailles : 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Le LG C6 et le Samsung S90H sont quant à eux proposés dans six diagonales : 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces.

Le modèle Samsung prend en charge HDR10+, tandis que les Sony et LG proposent HDR10 et Dolby Vision. Tous trois sont compatibles Dolby Atmos, mais le Sony ajoute également DTS.

Pour les joueurs, le Sony prend en charge le taux de rafraîchissement variable selon la norme HDMI 2.1. Le LG ajoute à ce VRR HDMI la compatibilité Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium. Le Samsung propose de son côté VRR HDMI, G-Sync et FreeSync Premium Pro.

Les trois téléviseurs prennent en charge au minimum la 4K à 120 Hz, mais c’est ici que les différences deviennent intéressantes. Le Sony est limité à 120 Hz en 4K, tandis que les modèles LG et Samsung peuvent atteindre 165 Hz en 4K.

Cela laisse penser que Sony utilise une dalle différente de celles de ses concurrents, malgré un positionnement tarifaire relativement proche. Aucune confirmation officielle n’existe pour le moment, mais plusieurs médias indiquent que le Bravia 6 utiliserait la nouvelle dalle OLED SE, plus abordable, également présente sur le LG B6.

Le détail étrange vient du fait que la dalle OLED SE est capable d’atteindre 144 Hz. La limitation du Sony à 120 Hz ne permet donc pas, à elle seule, de confirmer ou d’infirmer la nature de sa dalle.

S’il utilise effectivement une dalle OLED SE, le LG C6 et le Samsung S90H devraient bénéficier d’un avantage évident en matière de luminosité et de reproduction des couleurs. Les performances du LG C6 avaient particulièrement convaincu lors du test de TechRadar, tandis que les premières impressions du Samsung S90H montraient un écran très proche du C6. Son test complet doit encore arriver.

Les passionnés de téléviseurs s’intéresseront cependant surtout au traitement d’image de Sony, plutôt qu’à la seule dalle. La marque s’est forgé une solide réputation grâce à une excellente gestion des mouvements, un très bon upscaling et une grande précision d’image. Cette approche s’accompagne toutefois souvent d’une image paraissant moins lumineuse que chez la concurrence, même lorsque la dalle utilisée est identique. Or Sony pourrait ici partir d’une dalle déjà moins lumineuse.

Le LG B6, à droite, offre moins de dynamisme et de luminosité que le LG C6, au centre, ou le LG G6, à gauche — et le Sony Bravia 6 pourrait utiliser la même dalle que le B6. (Image credit: Future)

Le positionnement tarifaire français diffère sensiblement de celui observé aux États-Unis. Le Sony Bravia 6 de 48 pouces est actuellement affiché à 1 199 €, tandis que le prix public indicatif français du LG C6 de 48 pouces est de 1 499 € et celui du Samsung S90H/S92H de 48 pouces de 1 599 €.

Le LG B6 de 48 pouces possède pour sa part un prix public indicatif de 1 099 €. Si le Sony utilise réellement la même famille de dalle, l’écart n’est donc que de 100 € en France. Le Bravia 6 se situe ainsi davantage entre le B6 et les C6/S90H qu’en concurrence tarifaire parfaitement directe avec ces deux derniers.

Le marché des OLED de milieu de gamme sera donc difficile à conquérir pour Sony. L’entreprise se montre généralement prudente sur les promotions, alors que LG et Samsung appliquent des réductions beaucoup plus agressives. Si le Bravia 6 offre des performances à la hauteur de son prix, il pourrait devenir le choix privilégié des cinéphiles. Mais tout pourrait dépendre de cette fameuse dalle.