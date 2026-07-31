LG C6 contre Sony Bravia 7 II : nous avons testé ces téléviseurs côte à côte, et l'OLED a du souci à se faire

Le Sony Bravia II (à gauche) à côté du LG C6 (à droite)

En 2025, Hisense a lancé la technologie RGB mini-LED sur le marché. Depuis, la plupart des fabricants de téléviseurs se sont lancés dans la course aux écrans RGB. TCL, Samsung, LG et Sony figurent parmi les grandes marques ayant adopté cette nouvelle technologie. Celle-ci a rapidement été présentée comme une potentielle « tueuse d’OLED », grâce à une luminosité plus élevée, des couleurs plus intenses et des noirs censés rivaliser avec ceux des meilleurs téléviseurs OLED.

L’un de ces nouveaux téléviseurs vient justement d’arriver dans notre laboratoire : le Sony Bravia 7 II. Plus abordable que le modèle phare Bravia 9 II, il se positionne comme l’entrée de gamme des téléviseurs RGB de Sony. Son tarif reste assez proche de celui des OLED de milieu de gamme concurrents. Il était donc intéressant de voir comment le Bravia 7 II s’en sortirait face au LG C6, un modèle cinq étoiles qui compte parmi les meilleurs téléviseurs testés jusqu’ici en 2026.

Pour ces essais, les deux téléviseurs ont été réglés sur leur mode cinéma d’origine respectif. Sur le Bravia 7 II, ce mode porte le nom de Professionnel en SDR et HDR, puis Dolby Vision Sombre avec les contenus Dolby Vision. Sur le LG C6, il s’agit simplement du mode Filmmaker.

Couleurs

Si le Bravia 7 II (à gauche) offre effectivement des couleurs impressionnantes et une luminosité constante, celles du C6 (à droite) paraissent plus vives, comme le montrent les images de « Lumas » tirées du film *Super Mario Galaxy*. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Dès les premières scènes de Super Mario Galaxy, le film, le Bravia 7 II et le C6 ont affiché une excellente reproduction des couleurs. Les teintes des Lumas paraissent plus riches et plus profondes sur le C6. Elles sont en revanche plus lumineuses sur le Bravia 7 II, ce qui fonctionne particulièrement bien avec les hautes lumières, notamment lorsque Rosalina utilise sa baguette.

La plupart des couleurs sont légèrement plus percutantes sur le C6. Les jaunes et les dorés semblent toutefois plus éclatants et plus accrocheurs sur le Bravia 7 II. Cela se remarque notamment lorsque la lumière du feu se reflète sur les cheveux et le visage de Rosalina.

Les scènes suivantes montrent que le C6 affiche des rouges bien plus intenses, notamment sur la casquette et la salopette de Mario. Dans l’ensemble, les couleurs du C6 paraissent également plus justes. Une scène située au début du film, dans laquelle Mario et Luigi traversent le désert, met toutefois davantage en valeur la tonalité plus chaude du Bravia 7 II. Le sable y semble plus naturel, tandis qu’il tire excessivement vers le rouge sur le C6.

La gestion des couleurs du C6 apporte néanmoins davantage de texture et de saturation. Ce rendu fonctionne particulièrement bien avec ce type de film d’animation.

Les couleurs du Bravia 7 II (à gauche) offrent un bel équilibre dans « Speed Racer », mais le C6 (à droite) l'emporte une nouvelle fois en termes de vivacité. (Image credit: Warner Bros / Future)

Avec Speed Racer, un film intégrant davantage d’éléments réels, les deux téléviseurs reproduisent très bien l’esthétique volontairement sursaturée et proche du dessin animé. Les couleurs criardes inspirées des années 1960, visibles sur les vêtements des personnages et dans la décoration de la maison de la famille Racer, ressortent parfaitement sur les deux écrans.

Comme dans Super Mario Galaxy, le film, le C6 affiche des couleurs plus profondes et plus intenses. Le Bravia 7 II propose de son côté des teintes plus lumineuses. Dans la scène du parc où Speed rencontre Trixie pour la première fois pendant leur enfance, le rouge de la robe de Trixie paraît plus percutant sur le C6. L’herbe verte semble en revanche plus vive sur le Bravia 7 II.

Dans certaines situations, les couleurs du Bravia 7 II paraissent légèrement délavées, voire trop pâles. Cette impression ressort encore davantage lorsqu’elles sont directement comparées à la profondeur des couleurs du C6. Les rouges semblent aussi légèrement orangés sur le Bravia 7 II.

La reproduction des couleurs reste pourtant l’un des principaux arguments des téléviseurs RGB. Le Hisense UR8, le modèle RGB mini-LED plus abordable du fabricant, s’était montré assez peu convaincant face au Samsung QN80H, un téléviseur mini-LED classique, lors d’un précédent comparatif. Le Bravia 7 II livre ici un duel nettement plus solide face au LG C6 OLED, pourtant supérieur au QN80H.

Contraste / visionnage en salle obscure

Le C6 offre des noirs plus profonds dans The Batman, avec un contraste marqué, tandis que le Bravia 7 II présente lui aussi un bel équilibre. Remarque : en réalité, le C6 ne semble pas présenter une teinte bleue/verte aussi prononcée. (Image credit: Warner Bros / Future)

The Batman constitue un véritable test de résistance pour les téléviseurs en raison de sa faible luminosité. Les tons sombres peuvent donc facilement manquer de précision. Les modèles OLED s’en sortent généralement mieux, même si certains appareils récents, comme le LG G6, ont parfois tendance à trop éclaircir les zones obscures. Le C6 les a toujours bien gérées, ce qui en fait un excellent point de comparaison avec le Bravia 7 II.

Dans les premières scènes tournées dans la Batcave, les deux téléviseurs affichent un contraste très solide et un bon équilibre entre les zones claires et sombres. Le C6 offre toutefois un contraste perçu plus élevé. Ses noirs sont beaucoup plus profonds grâce à la capacité des pixels OLED à s’éteindre individuellement. Les décors obscurs, opposés aux plafonniers et aux lumières provenant des équipements de Bruce, créent ainsi une plage dynamique plus étendue.

Le Bravia 7 II démontre malgré tout une excellente maîtrise du rétroéclairage. Il fait mieux que presque tous les téléviseurs mini-LED classiques testés avec ce film. Le Hisense UR8 s’était déjà distingué sur ce point. Les téléviseurs RGB semblent donc permettre aux écrans LED de mieux contrôler le contraste et les zones sombres.