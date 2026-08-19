Sony Bravia 7 II vs Samsung R95H : quel téléviseur RGB l’emporte, et l’un d’eux peut-il détrôner l’OLED ?

Les téléviseurs RGB font beaucoup parler d’eux cette année, presque toutes les marques ayant lancé leur propre modèle. Encore balbutiante après son introduction par Hisense en 2025, cette technologie est présentée comme une possible rivale de l’OLED. Elle promet une luminosité bien supérieure et des couleurs plus audacieuses, à la manière d’un mini-LED, tout en offrant le contraste et les noirs d’un OLED.

Lors d’un précédent face-à-face entre le Hisense UR8 RGB mini-LED et le Samsung QN80H, un mini-LED traditionnel, les couleurs de l’UR8 n’avaient pas particulièrement impressionné, contrairement à son contraste et à la maîtrise de son rétroéclairage. Le Sony Bravia 7 II RGB mini-LED a également été comparé au LG C6 OLED, l’un des meilleurs téléviseurs de 2026. Le C6 avait pris l’avantage, mais le Bravia 7 II avait montré le réel potentiel de la technologie RGB.

Mais que se passe-t-il lorsque deux téléviseurs RGB sont directement comparés ? Le Bravia 7 II de 55 pouces a été remplacé par un modèle de 65 pouces et, par un heureux hasard, le Samsung R95H Micro RGB haut de gamme est arrivé simultanément au laboratoire de test.

En France, l’écart de prix est conséquent. Sony affiche actuellement le Bravia 7 II 65 pouces à 1 999 €, tandis que le Samsung R95H 65 pouces est affiché à 3 799 € chez de grands revendeurs français.

Une précision s’impose : l’écran mat du Samsung R95H peut provoquer une teinte rouge sur les photos, qui n’est pas visible à l’œil nu.

Couleurs

Les couleurs du R95H, à droite, sont plus lumineuses, tandis que celles du Bravia 7 II, à gauche, sont plus riches et plus percutantes, comme le montrent les Lumas dans The Super Mario Galaxy Movie. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Avec The Super Mario Galaxy Movie et les deux téléviseurs réglés sur leur mode Film respectif, le R95H semblait pousser excessivement la luminosité avec ses réglages par défaut, ce qui entraînait un écrêtage de certains éléments lumineux. Réduire sa luminosité de 50, la valeur maximale par défaut, à 45 ou 40 améliorait l’image.

La luminance des couleurs du R95H restait particulièrement impressionnante. Les couleurs des Lumas apparaissaient extrêmement lumineuses et éclatantes à l’écran.

Celles du Bravia 7 II affichaient toutefois davantage de profondeur et de richesse, avec un rendu beaucoup plus intense rappelant celui d’un OLED.

Les deux téléviseurs se montraient très précis sur le rouge et le vert des tenues de Mario et Luigi, ainsi que sur le rose vif de la robe de Peach. Impossible néanmoins de nier que le R95H produit beaucoup plus d’éclat à l’écran.

Les couleurs du R95H peuvent parfois sembler un peu délavées à côté de celles du Bravia 7 II, tant le profil colorimétrique de ce dernier est riche. Le R95H restitue mieux la luminosité de l’animation, mais la profondeur des couleurs du Bravia 7 II reste difficile à ignorer.

Le constat reste similaire avec des prises de vue réelles : les couleurs éclatantes de Speed Racer ont davantage de profondeur sur le Bravia 7 II, à gauche. Le R95H ne paraissait pas aussi délavé à l’œil nu. (Image credit: Warner Bros / Future)

Avec Speed Racer, un film en prises de vue réelles aux couleurs tout aussi exubérantes, le Bravia 7 II affiche une nouvelle fois des teintes plus riches et plus profondes. Les tenues voyantes et les décors inspirés des années 1960 gagnent ainsi en détail.

Le R95H mise encore sur sa luminosité, qui fait réellement exploser les couleurs à l’écran. En apparence, il sacrifie parfois un peu de précision au profit de cet éclat, avec des résultats variables.

Les murs et sols orange de la maison Racer ainsi que la chemise de Pops Racer sont nettement plus vifs sur le R95H, mais bénéficient d’une meilleure netteté sur le Bravia 7 II. Le jaune, notamment celui du tablier de Mom Racer, est en revanche beaucoup plus intense sur le Sony.

En changeant de mode d’image, les modes Cinéma et Professionnel du Bravia 7 II restent cohérents en matière de profondeur et de volume des couleurs, même si le mode Cinéma convient davantage aux films les plus colorés.

Sur le R95H, le mode Filmmaker affiche une belle précision, mais ses couleurs paraissent un peu ternes face au mode Film. Ce dernier sacrifie parfois de la précision, mais sa luminosité nettement supérieure convient mieux à Speed Racer.

Contraste et rétroéclairage

Les deux téléviseurs offrent un excellent contraste avec The Batman, mais le R95H, à droite, affiche un rendu plus dynamique grâce à sa luminosité supérieure. (Image credit: Warner Bros / Future)

Les premières scènes de The Batman constituent souvent un défi pour les téléviseurs rétroéclairés. Avec les deux modèles réglés sur leurs modes les plus précis, Filmmaker pour le Samsung et Professionnel pour le Sony, les résultats sont excellents.

Le contraste est puissant sur les deux modèles, avec un excellent équilibre entre tons clairs et sombres. C’est notamment visible sur les lampes murales et les boiseries sombres de la maison du maire Mitchell, ou entre les éclairages et les murs noirs de la Batcave.

Avec ses réglages par défaut, le R95H démontre une nouvelle fois sa luminosité supérieure, ce qui renforce le contraste perçu face au Bravia 7 II.

Les tons sombres sont agréablement riches sur les deux téléviseurs, avec très peu de blooming lorsqu’ils sont regardés de face.

De biais, les deux écrans présentent néanmoins quelques halos lumineux pendant les scènes sombres, plus visibles sur le R95H que sur le Bravia 7 II.

Le Bravia 7 II écrase parfois certains noirs et fait alors disparaître des détails. Le R95H les conserve mieux, notamment dans la texture de l’armure de Batman ou le revers du manteau de Gordon.

Les deux téléviseurs excellent dans les plans très contrastés et les ombres de Dark City, mais le R95H, à droite, peut parfois présenter davantage de blooming. (Image credit: Arrow Video / Future)

Les deux modèles gèrent très bien les ombres. Dans The Batman, le Bravia 7 II projette cependant des ombres plus profondes et plus noires sur les visages.

Avec Dark City, riche en plans très contrastés, la situation s’inverse. Le R95H produit des ombres plus sombres et un contraste perçu supérieur à celui du Bravia 7 II.

Les niveaux de noir sont excellents sur les deux téléviseurs. Curieusement, dans une scène où Murdoch parle au réceptionniste de l’hôtel, le R95H écrase cette fois certains noirs tandis que le Bravia 7 II conserve davantage de détails dans les ombres.

Certaines scènes sombres révèlent également davantage de blooming, surtout sur le R95H lorsqu’il est observé de biais.

Avec des contenus en noir et blanc, la luminosité supérieure du R95H crée une plage dynamique et un contraste plus importants. Dans Dead Man, les scènes de jour ont nettement plus d’impact grâce à ses blancs plus lumineux.

Les deux téléviseurs produisent néanmoins des tons sombres profonds et une bonne gamme de gris intermédiaires.

Le disque 4K est en SDR. En passant du mode Filmmaker au mode Film, le Bravia 7 II bénéficie d’un gain de luminosité beaucoup plus important que le R95H, même si la luminosité de ce dernier est nettement plus faible par défaut dans ce mode.

Luminosité

La luminosité de pointe supérieure du R95H, à droite, donne beaucoup plus d’impact aux scènes lumineuses, comme celle-ci dans Lawrence d’Arabie. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Les mesures confirment d’abord que le R95H est nettement plus lumineux lorsque les deux téléviseurs sont réglés en mode Film HDR.

Le R95H atteint 1 960 nits de luminosité HDR maximale, contre 1 163 nits pour le Bravia 7 II.

Le constat est similaire en mode Filmmaker ou Professionnel. Le Samsung atteint 1 977 nits de luminosité HDR maximale, contre 1 114 nits pour le Sony.

La luminosité HDR en plein écran réserve toutefois une surprise. En mode Film ou Cinéma, le R95H atteint 607 nits, tandis que le Bravia 7 II grimpe à 830 nits. Le Sony devrait donc afficher de grandes zones lumineuses avec davantage d’intensité et de dynamisme.

Dans des contenus réels, le R95H paraît pourtant beaucoup plus lumineux que le Bravia 7 II, surtout en mode Film et avec du contenu HDR.

Dans Lawrence d’Arabie, plus précisément pendant la scène du désert où Lawrence et son guide vont chercher de l’eau dans un puits, le R95H affiche une luminosité perçue nettement supérieure. Le sable blanc et le ciel bleu y sont beaucoup plus éclatants.

Le Bravia 7 II conserve davantage de détails dans les zones claires, comme les motifs du sol, mais le R95H remporte clairement cette confrontation sur la luminosité. Un résultat intéressant puisque le Sony avait pourtant obtenu la valeur HDR plein écran la plus élevée.

En matière de gestion pure des reflets, l’écran Glare Free de Samsung, à droite, reste l’un des meilleurs. (Image credit: Future)

Le constat reste identique avec des films plus colorés. Dans Speed Racer, le R95H produit des hautes lumières beaucoup plus intenses, notamment sur les phares de la Mach 5, mais aussi des blancs plus brillants sur la voiture et le casque de Speed.

Le passage au mode Filmmaker de chaque téléviseur rapproche nettement leur luminosité, même si les zones les plus lumineuses restent légèrement plus éclatantes sur le R95H.

Dans une pièce lumineuse, le R95H démontre toute l’efficacité de son écran mat antireflet. Même avec un film sombre comme The Batman, aucun reflet miroir n’apparaît.

La situation est plus compliquée pour le Bravia 7 II. Sur une scène claire, comme le désert de Lawrence d’Arabie, il se comporte bien dans une pièce lumineuse. Dès que l’image devient plus sombre ou très contrastée, les reflets miroir deviennent davantage visibles.

Le meilleur achat

(Image credit: Future)

Choisir entre ces deux téléviseurs dépend en grande partie de la région et du budget.

En France, l’écart est particulièrement net avec environ 1 999 € pour le Bravia 7 II 65 pouces contre 3 799 € pour le R95H 65 pouces aux tarifs actuellement affichés.

En matière de performances, les deux modèles se sont très bien comportés.

Ils restituent avec précision les scènes sombres difficiles, malgré quelques traces de blooming sur les deux, parfois plus visibles sur le R95H.

Les deux offrent également une excellente reproduction des couleurs. Le R95H propose une luminance colorimétrique supérieure, tandis que le Bravia 7 II offre davantage de volume de couleur.

Le choix reste difficile. Certaines scènes de référence, surtout celles qui mettent les couleurs en avant, donnent l’avantage au Bravia 7 II. Le R95H se montre en revanche meilleur dans les scènes plus sombres et fortement contrastées.

Même si le duel oppose un modèle RGB de milieu de gamme, le Bravia 7 II, à un modèle RGB haut de gamme, le R95H, le Sony se défend remarquablement bien. Il constitue clairement le meilleur rapport qualité-prix pour les acheteurs soucieux de leur budget.

Si le prix n’est pas un problème, le R95H reste néanmoins celui à choisir.

Ces deux téléviseurs détrônent-ils l’OLED ? Pas encore tout à fait.

Le Bravia 7 II produit néanmoins des couleurs particulièrement impressionnantes, tandis que le R95H montre une nouvelle fois tout ce que la technologie RGB peut apporter à la maîtrise du rétroéclairage.

L’OLED ferait donc bien de commencer à surveiller sérieusement cette technologie.