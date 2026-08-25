LG OLED vs Samsung RGB : les deux TV phares testées côte à côte avec des Blu-ray 4K de référence — voici laquelle l’emporte

Les téléviseurs RGB sont actuellement au cœur des discussions dans l’univers de la TV, plusieurs marques ayant adopté cette nouvelle technologie. Leur nom varie selon les fabricants, avec Micro RGB chez Samsung et LG, True RGB chez Sony, ou RGB mini-LED chez Hisense et TCL. Les téléviseurs RGB utilisent une couche de mini-LED rouges, vertes et bleues pour leur rétroéclairage, là où le mini-LED standard repose uniquement sur des LED blanches. L’objectif est d’obtenir des couleurs plus vives et plus riches, ainsi qu’un meilleur contrôle du rétroéclairage.

Les tests déjà réalisés sur plusieurs téléviseurs RGB montrent des signes prometteurs. L’un de ces modèles se trouve actuellement dans notre laboratoire : le Samsung R95H, téléviseur Micro RGB phare de la marque. Une précédente comparaison avec le Sony Bravia 7 II, un modèle True RGB concurrent, avait déjà montré ce dont la technologie RGB était capable.

Mais puisque le RGB vise la place de l’OLED au sommet du classement des meilleurs téléviseurs, il était logique de comparer le R95H à un modèle OLED concurrent, avec des scènes de référence issues de Blu-ray 4K utilisées lors des tests AV. Le modèle OLED retenu est le LG G6, l’un des meilleurs téléviseurs OLED testés jusqu’ici en 2026.

Voyons donc comment un OLED haut de gamme se comporte face à un téléviseur RGB haut de gamme.

Petite précision concernant les photos ci-dessous : le R95H présente une teinte rouge en raison de l’interaction entre l’appareil photo et son écran mat antireflet. Cette teinte rouge n’est pas visible à l’œil nu.

Luminosité

Les deux téléviseurs offrent une forte luminosité, mais, de manière assez surprenante, le LG G6 OLED à gauche affiche des hautes lumières plus percutantes sur cette scène de Speed Racer. (Image credit: Warner Bros / Future)

Traditionnellement, le mini-LED remporterait facilement le duel de la luminosité. Ces dernières années, certains modèles mini-LED ont largement dépassé les 3 000 nits, même dans des gammes abordables, tandis que l’OLED avait du mal à franchir les 2 000 nits. La situation a toutefois changé ces deux dernières années, avec de réels progrès de luminosité pour l’OLED.

Lors des premiers tests réalisés en mars 2026, le LG G6 a atteint 2 471 nits de luminosité HDR maximale. Depuis, plusieurs mises à jour du firmware ont été déployées et les mesures les plus récentes, effectuées en juillet 2026, ont atteint 3 004 nits. Les deux séries de mesures ont été réalisées en Filmmaker Mode. Ce sont des résultats considérables pour de l’OLED. Le Samsung R95H a pour sa part atteint 1 977 nits de luminosité HDR maximale en Filmmaker Mode, puis 1 960 nits dans son mode cinéma plus lumineux. Le G6 remporte donc facilement la bataille du pic HDR.

Pour la luminosité plein écran, où le mini-LED se montre souvent supérieur, le G6 a atteint 451 nits en HDR et Filmmaker Mode, contre 612 nits pour le R95H. Le téléviseur RGB l’emporte donc ici, mais l’écart n’est plus aussi important qu’autrefois. Il y a deux ans, les OLED haut de gamme avaient souvent du mal à dépasser 300 nits. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Que signifient ces chiffres dans des scènes réelles ? Dans l’ensemble, les mesures se retrouvent bien lors du visionnage. Dans Speed Racer, le G6 affiche des hautes lumières HDR nettement plus percutantes, comme les phares de la Mach 5 ou le ciel bleu lumineux au-dessus de la ville lorsque la famille Racer se rend chez Royalton Industries. Sur des images enneigées tirées du Blu-ray 4K Spears & Munsil UHD Benchmark, le blanc de la neige a également davantage d’impact sur le G6, même si le R95H conserve une belle luminosité.

Le G6 à gauche se montre impressionnant dans une pièce lumineuse, mais l’écran mat du R95H à droite reste le meilleur pour éliminer totalement les reflets de type miroir. (Image credit: Future)

Le visionnage dans une pièce lumineuse et les reflets de type miroir ont souvent été le talon d’Achille de l’OLED, notamment à cause des écrans très brillants de ces téléviseurs. Lors d’une précédente comparaison entre le G6 et le Samsung S95H/S99H, ce dernier étant équipé d’un écran mat Glare Free, le traitement antireflet du G6 s’était montré très efficace pour réduire les reflets tout en conservant des noirs solides. Le constat reste identique face au R95H. Pour éliminer complètement les reflets de type miroir, le R95H, lui aussi doté d’un écran mat Glare Free, fait toutefois mieux. Le G6 reste malgré tout impressionnant pour un OLED.

Couleurs

Les deux téléviseurs proposent d’excellentes couleurs. Le R95H à droite se distingue par leur luminance, tandis que le G6 à gauche offre davantage de volume et de profondeur. (Image credit: Warner Bros / Future)

La reproduction des couleurs constitue l’un des domaines dans lesquels les téléviseurs RGB sont particulièrement mis en avant. D’après les modèles testés jusqu’ici, leurs performances peuvent effectivement être impressionnantes. L’OLED est toutefois lui aussi réputé pour la qualité de ses couleurs.

Dans Speed Racer, les deux téléviseurs proposent des couleurs vives et percutantes qui ressortent réellement à l’écran. Ils reproduisent très bien les tons saturés et lumineux de la maison des Racer, avec ses murs orange, ses détails roses et certaines surfaces vert citron. Les vêtements des personnages, comme la chemise rose vif de Trixie ou la chemise jaune de Spritle, sont également très bien gérés sur les deux écrans. La véritable différence vient du profil colorimétrique. Le G6 restitue ces couleurs avec beaucoup de profondeur et de richesse, tandis que celles du R95H sont plus subtiles et probablement plus précises et naturelles.

Image 1 of 2 Le G6 (à gauche) affiche des couleurs plus vives que le R95H (à droite) lors de la lecture des séquences « Lumas » tirées du film « Super Mario Galaxy ». (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) Une fois encore, les couleurs du G6 (à gauche) ont un peu plus de punch (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

En passant à l’animation avec The Super Mario Galaxy Movie, les deux téléviseurs affichent une nouvelle fois une excellente reproduction des couleurs, avec un profil similaire à celui observé dans Speed Racer. Lorsque les Lumas se réunissent pour écouter une histoire, les différentes couleurs de leurs corps ressortent sur les deux écrans. Le G6 conserve cette belle profondeur et ce rendu marqué, tandis que le R95H offre une image plus neutre mais plus réaliste.

Le G6 penche toutefois parfois un peu trop vers le rouge. Certains éléments, comme la casquette et la salopette de Mario ou le rouge d’un champignon, apparaissent légèrement sursaturés par rapport au reste de l’image. Le R95H affiche un profil beaucoup plus homogène, sans qu’une couleur particulière ne prenne le dessus. Les couleurs plus vives du G6 restent malgré tout difficiles à ignorer et conviennent particulièrement bien à l’animation nette et colorée de The Super Mario Galaxy Movie.

Contraste et visionnage dans une pièce sombre

Le G6 à gauche et le R95H à droite offrent tous deux un contraste solide, avec un excellent équilibre entre les tons clairs et sombres dans cette scène de The Batman. (Image credit: Warner Bros / Future)

Pour les contenus plus sombres, les deux téléviseurs ont été placés en Filmmaker Mode et la comparaison a commencé avec un film de référence pour le contraste : The Batman. Les OLED constituent généralement la meilleure option pour les scènes à fort contraste grâce à leurs pixels auto-émissifs, capables de produire des tons sombres plus profonds. L’écart entre les deux téléviseurs s’est pourtant révélé étonnamment faible.

Dans les scènes très contrastées, comme l’exploration de la scène de crime au domicile du maire Mitchell ou la discussion entre Bruce et Alfred dans la Batcave, les deux téléviseurs affichent un excellent équilibre entre les tons sombres de l’environnement et les lampes ou éclairages au plafond. Le G6 propose globalement des noirs plus riches, mais certaines hautes lumières du R95H ont davantage d’impact malgré son pic HDR inférieur. C’est notamment le cas lorsque la lumière frappe le côté du visage du commissaire Savage sur la scène de crime évoquée précédemment.

Les deux téléviseurs offrent également un excellent niveau de détail dans les ombres. Lorsque Batman se tient sur un quai de métro plongé dans l’obscurité, son armure reste parfaitement lisible malgré l’environnement très sombre et le faible éclairage de la scène. Certains téléviseurs rencontrent des difficultés avec ce passage. Ici, les deux modèles conservent très bien les tons sombres tout en affichant correctement les détails.

Les deux téléviseurs affichent des noirs profonds et reproduisent fidèlement cette scène spatiale d’Alien: Romulus. (Image credit: 20th Century Studios / Future)

Un autre point ressort de The Batman : les teintes de peau du R95H sont préférables. Sur le G6, les visages dans les scènes sombres paraissent légèrement délavés, tandis que le R95H leur apporte davantage de couleur et un rendu plus naturel.

En visionnage décentré, le R95H se montre toutefois sensible au blooming du rétroéclairage, lorsqu’un objet lumineux sur un fond sombre s’accompagne d’un halo de lumière. Le G6 ne rencontre pas ce problème grâce à ses pixels auto-émissifs et à l’absence de rétroéclairage.

Pour un dernier test, une scène d’Alien: Romulus a été utilisée, lorsque l’équipe approche pour la première fois de la station Romulus. Les deux téléviseurs rendent parfaitement les tons noirs profonds de l’espace. Ce résultat était attendu du G6 OLED, mais la profondeur des noirs du R95H se révèle particulièrement impressionnante pour un téléviseur rétroéclairé.

OLED vs RGB : qui l’emporte ?

Le G6 OLED reste le meilleur des deux, mais le R95H montre à quel point le Micro RGB peut être efficace et pourquoi les fabricants d’OLED doivent surveiller cette nouvelle technologie. (Image credit: Future)

Côté prix, le LG G6 de 65 pouces est actuellement proposé autour de 2 799 € en France, tandis que le Samsung R95H de même taille se trouve à 3 499 €. Les deux modèles occupent donc clairement le très haut de gamme, avec un avantage tarifaire notable pour le G6 au moment de cette comparaison.

Tout se joue donc sur les performances. Les précédents tests de téléviseurs RGB n’avaient pas encore permis de les qualifier de véritables « tueurs d’OLED », et le constat reste le même ici. Mais l’écart se réduit. Le G6 conserve l’avantage pour le contraste général, les textures et les couleurs, sans empêcher le R95H d’impressionner, notamment dans une pièce sombre. Lorsque les prix commenceront à baisser, ce verdict pourrait même s’inverser. L’OLED reste actuellement le roi, mais le RGB est juste derrière. La confrontation entre ces deux technologies devrait devenir particulièrement intéressante au cours des prochaines années.