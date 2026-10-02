Le Vivo X Fold 6 prend de meilleures photos que l’iPhone 18 Pro tout en pesant moins lourd que l’iPhone Duo

Le Vivo X Fold 6 commence son déploiement international après son lancement chinois de juin. Plusieurs marchés européens sont concernés, mais aucune commercialisation française ni aucun tarif officiel pour la France n’ont encore été confirmés au 1er octobre 2026.

Son arrivée intervient quelques semaines avant celle de l’iPhone Duo, attendu en France le 23 octobre, et après plusieurs autres pliables haut de gamme comme le Galaxy Z Fold 8. Contrairement à Apple, Vivo conserve un format de livre très traditionnel.

Les smartphones pliables ont longtemps exigé des compromis importants. Après une semaine d’utilisation du Vivo X Fold 6 comme appareil principal, l’un des principaux enjeux consistait précisément à déterminer si ces concessions restaient encore réellement nécessaires.

L’exact opposé de l’iPhone Duo

(Image credit: Future)

L’iPhone Duo attire logiquement énormément d’attention, mais Vivo semble davantage chercher à rivaliser directement avec des modèles comme le Honor Magic V6 et le Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. La proximité des calendriers rend néanmoins la comparaison avec Apple particulièrement intéressante.

Fermé, le X Fold 6 ressemble beaucoup plus à un grand smartphone classique de type Pro Max. Son écran externe possède des proportions conventionnelles et peut être utilisé exactement comme celui d’un téléphone standard, contrairement à certains pliables particulièrement étroits ou au format plus court adopté par l’iPhone Duo.

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Le format livre reste particulièrement pratique lorsqu’une grande surface d’affichage est nécessaire sans devoir transporter une tablette. Les essais d’autres pliables récents ont toutefois montré que les concessions logicielles et ergonomiques peuvent encore limiter cette polyvalence.

Le modèle testé du Vivo X Fold 6 pèse environ 235 g, contre 254 g pour l’iPhone Duo. La différence paraît modeste sur le papier, mais elle contribue à rendre le Vivo étonnamment proche du poids d’un smartphone premium traditionnel.

Son énorme bloc photo explique une partie de son encombrement. Celui-ci accueille notamment l’un des téléobjectifs les plus ambitieux jamais intégrés à un pliable. Vivo propose même un téléconvertisseur externe comparable à celui développé pour son X300 Ultra.

Le système photo repose notamment sur un capteur principal de 200 Mpx au format 1/1,4 pouce, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’optique Zeiss avec traitement T*.

Après avoir utilisé presque tous les grands pliables lancés en 2026, les résultats produits par le X Fold 6 apparaissent parmi les meilleurs de la catégorie, aussi bien en photo qu’en vidéo. Face à l’iPhone 18 Pro utilisé comme référence pendant la comparaison, les clichés du Vivo se montrent même plus convaincants dans de nombreuses situations. L’iPhone Duo n’ayant pas encore pu être testé dans les mêmes conditions, une comparaison définitive reste prématurée. L’absence de véritable téléobjectif sur le pliable Apple constitue néanmoins déjà un handicap évident sur ce terrain.

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La batterie atteint 6 900 mAh. Pendant la semaine d’essai, cette capacité a régulièrement permis d’approcher deux jours d’utilisation intensive, résultat particulièrement impressionnant pour un smartphone pliable.

Apple ne communique pas la capacité exacte de la batterie de l’iPhone Duo et préfère annoncer ses propres estimations d’autonomie. Les protocoles étant différents, les comparaisons directes restent délicates.

Le Vivo accepte une recharge filaire de 80 W et une recharge sans fil de 40 W. Lors des essais, une recharge complète a demandé environ 35 minutes. Apple annonce de son côté 50 % de charge en une vingtaine de minutes avec un chargeur compatible pour l’iPhone Duo.

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L’interface OriginOS 7 s’inspire fortement d’iOS sur certains éléments visuels, jusqu’à proposer plusieurs effets rappelant Dynamic Island et Liquid Glass. Elle reste cependant beaucoup plus personnalisable.

L’iPhone Duo est notamment conçu pour afficher deux applications côte à côte dans une répartition essentiellement 50/50.

Le Vivo va beaucoup plus loin : jusqu’à quatre applications peuvent être disposées simultanément dans des fenêtres redimensionnables, auxquelles peut s’ajouter une cinquième application flottante. Un système d’onglets permet également de passer rapidement entre différentes configurations. Pour un usage réellement productif d’un grand écran pliable, cette souplesse apporte un avantage évident.

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Là où Vivo reste en retrait

Le logiciel constitue aussi l’un des domaines où Vivo manque encore de raffinement par rapport à Apple.

L’animation d’ouverture montrée sur l’iPhone Duo paraît extrêmement fluide et immédiate. Sur le X Fold 6, l’écran peut rester brièvement noir pendant l’ouverture avant d’afficher correctement l’interface.

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OriginOS reste globalement rapide, fluide et très personnalisable. Comme sur plusieurs smartphones chinois, certaines optimisations agressives de la gestion en arrière-plan peuvent néanmoins provoquer des notifications retardées jusqu’à ce que les réglages d’économie d’énergie soient modifiés.

Un autre bug observé pendant la semaine d’essai faisait parfois apparaître une image aléatoire sur l’écran verrouillé avant qu’elle disparaisse.

La pliure de l’écran intérieur est faible, mais toujours visible sous certains angles. Elle paraît comparable à celle du Galaxy Z Fold 8, tout en restant un peu plus marquée que sur certains concurrents récents. Apple promet de son côté une pliure presque invisible sur l’iPhone Duo, mais une comparaison prolongée sera nécessaire avant de départager réellement les différents systèmes.

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L’autre faiblesse est beaucoup plus pratique : la disponibilité.

Pour le marché français, l’absence de lancement officiel au 1er octobre constitue le principal obstacle. Vivo commercialise progressivement le X Fold 6 dans certains pays européens, mais aucun tarif, opérateur ou calendrier français ferme n’est encore communiqué.

Un achat dans un autre marché européen reste techniquement envisageable, mais complique les offres opérateur et peut rendre le service après-vente moins direct qu’avec un modèle officiellement distribué localement.

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Faut-il choisir le Vivo X Fold 6 ?

Le X Fold 6 donne l’impression d’avoir supprimé une grande partie des compromis historiquement associés aux smartphones pliables. Son autonomie est excellente, les performances en jeu sont solides et ses appareils photo figurent parmi les plus convaincants de la catégorie.

L’iPhone Duo vise en partie les utilisateurs d’iPhone qui n’ont jamais utilisé de pliable et souhaitent découvrir ce format avec une approche extrêmement simplifiée. Le Vivo s’adresse davantage aux utilisateurs déjà convaincus par les smartphones pliables mais lassés de devoir sacrifier la batterie, la photographie ou la productivité pour obtenir un grand écran. Les deux philosophies ont donc toute leur place.

Pour la photographie, le jeu, la création de contenu ou un usage professionnel intensif, le X Fold 6 paraît particulièrement bien armé. La majorité des utilisateurs n’a évidemment pas besoin d’autant de fonctions ni d’une telle fiche technique.

L’écosystème Apple, la simplicité et le service après-vente local feront probablement préférer l’iPhone Duo à une partie du public. Sur le seul plan matériel, le Vivo X Fold 6 testé pendant une semaine reste néanmoins l’un des pliables les plus complets et les moins compromis de 2026.