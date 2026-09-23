Vivo dévoile le X500 Pro Max — voici les premières photos prises avec ce photophone qui pourrait défier l’iPhone
Vivo pousse encore plus loin sa formule dédiée à la photographie
- Vivo dévoile sa nouvelle série X500 avec trois modèles
- Le X500 Pro Max est le plus cher et succède au X300 Ultra
- La gamme est uniquement disponible en Chine au lancement, avant un déploiement plus large attendu ultérieurement
Ce n’est plus vraiment un secret : certains des meilleurs smartphones photo viennent désormais de Chine, et Vivo rivalise directement avec Oppo et Xiaomi grâce à sa gamme haut de gamme « X ». La marque vient justement de dévoiler les X500, X500 Pro et X500 Pro Max.
Après 24 heures passées avec le Vivo X500 Pro Max lors de son lancement à Shanghai, le modèle apparaît comme le remplaçant direct du X300 Ultra de l’année dernière. Comme le précédent flagship, il dispose d’un triple module photo frontal composé d’un ultra grand-angle, d’un capteur principal et d’un téléobjectif avec des optiques Zeiss. Cette fois, l’objectif principal adopte une focale de 24 mm, comme la plupart des appareils photo grand-angle des smartphones haut de gamme, alors que le X300 Ultra se distinguait par une focale principale plus serrée de 35 mm.
Le téléobjectif 3,5x offre une focale équivalente à 85 mm — une valeur particulièrement appréciée des photographes de portrait — ainsi qu’un mode permettant d’exploiter une définition de 200 Mpx. Les appareils photo ultra grand-angle et principal peuvent quant à eux utiliser un mode haute résolution de 50 Mpx.
Un comparatif photo approfondi entre le Vivo X500 Pro Max, le Vivo X300 Ultra et l’Oppo Find X9 Ultra — l’un des meilleurs photophones de l’année dernière — est prévu prochainement, avec davantage de détails sur le nouveau modèle. En attendant, cette première sélection rassemble quelques-uns des clichés les plus convaincants déjà réalisés avec le X500 Pro Max afin de montrer ce dont il est capable.
La série X500 a été annoncée le 21 septembre et reste, au lancement, exclusive à la Chine, avec un déploiement plus large attendu par la suite. Aucune date de commercialisation précise n’a encore été annoncée pour la France. L’Oppo Find X9 Ultra et le Xiaomi 17 Ultra étant déjà disponibles sur le marché européen, les futurs projets de Vivo pour la gamme X500 seront particulièrement intéressants à suivre.
Galerie photo du Vivo X500 Pro Max
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Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.
- Timothy Coleman Cameras Editor