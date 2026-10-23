L'Oppo Find X10 Pro Max possède trois capteurs de 200 Mpx : voici nos photos

Le premier smartphone équipé de trois appareils photo de 200 Mpx.

Une caméra frontale de 50 Mpx complète l'ultra grand-angle (0,6x), le grand-angle (1x) et le téléobjectif (3x).

Un kit photographique comprend un téléconvertisseur de 300 mm.

Un nouveau smartphone Pro Max fait son apparition, et cette fois, il s'agit de l'Oppo Find X10 Pro Max. Après le Vivo X500 Pro Max et le Xiaomi 18 Pro Max, ce nouveau modèle vient directement concurrencer l'iPhone 18 Pro Max. Pour les amateurs de photographie, le dernier smartphone d'Oppo pourrait même se hisser parmi les meilleurs photophones de 2026.

Nous avons pu utiliser l'Oppo Find X10 Pro Max pendant une bonne semaine avant son lancement du 21 octobre, notamment durant plusieurs jours à Lisbonne, au Portugal. L'occasion de mettre véritablement ses appareils photo à l'épreuve. Notre confrère Luker Baker a également publié son test complet.

Le smartphone adopte une configuration photographique légèrement plus simple que celle de l'Oppo Find X9 Ultra de l'année dernière, alors considéré comme le fleuron photographique de la marque. Il dispose d'un ultra grand-angle amélioré à ouverture f/2,2 (0,6x), d'un grand-angle f/1,5 (1x) et d'un téléobjectif f/2,1 (3x).

Chacun de ces trois appareils photo permet de capturer des images de 200 Mpx. Oui, il s'agit bien du premier smartphone équipé de trois capteurs de cette résolution. À l'avant, une caméra selfie à ouverture f/2 complète l'ensemble, avec des clichés pouvant atteindre 50 Mpx.

Les caractéristiques vidéo sont tout aussi impressionnantes, avec un enregistrement jusqu'en 8K à 30 images par seconde, le profil colorimétrique O-Log 2, de la 4K jusqu'à 120 images par seconde et la prise en charge du format Open Gate. Sur le papier, les capacités photo et vidéo sont donc remarquables. Mais que valent réellement les images produites par le Find X10 Pro Max ?

La plupart des photos prises avec l'Oppo Find X10 Pro Max présentent un rendu naturel particulièrement séduisant, notamment en comparaison avec des concurrents comme le Samsung Galaxy S26 Ultra. Nous avons rassemblé ci-dessous quelques-uns de nos clichés préférés, accompagnés d'explications sur les fonctions photographiques utilisées.

Au Royaume-Uni, l'Oppo Find X10 Pro Max coûte 1 499 livres sterling dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il n'est pas commercialisé aux États-Unis, tandis que sa disponibilité en Australie reste à confirmer.

Oppo Find X10 Pro Max : galerie photo en mode Portrait

Oppo Find X10 Pro Max : galerie photo des différents niveaux de zoom

Image 1 of 7 L'objectif ultra grand angle 0,6x (Image credit: Tim Coleman) 1x grand angle (appareil photo principal) (Image credit: Tim Coleman) Et un téléobjectif 3x (Image credit: Tim Coleman) Nous commençons ici par la largeur 1x (Image credit: Tim Coleman) Puis le téléobjectif 3x (Image credit: Tim Coleman) Et voici le réglage 6x, qui correspond à un zoom numérique à partir du téléobjectif 3x. (Image credit: Tim Coleman) Un autre exemple d'utilisation du zoom 6x (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 7 View Original Image 2 of 7 View Original Image 3 of 7 View Original Image 4 of 7 View Original Image 5 of 7 View Original Image 6 of 7 View Original Image 7 of 7 View Original

Oppo Find X10 Pro Max : galerie photo avec le téléconvertisseur de 300 mm

Image 1 of 1 Le téléconvertisseur de 300 mm fonctionne avec le téléobjectif 3x du smartphone. Celui-ci peut prendre des photos jusqu'à 200 Mpx à travers une optique ouvrant à f/2,1. Son capteur de 1/1,56 pouce est légèrement plus petit que celui du Find X9 Ultra. (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 1 View Original

Oppo Find X10 Pro Max : galerie photo en ultra grand-angle

Image 1 of 2 Le Find X10 Pro Max possède l'un des meilleurs ultra grands-angles (0,6x, focale de 13 mm) que nous ayons utilisés sur un smartphone. (Image credit: Tim Coleman) La même scène, mais filmée avec la caméra grand angle (1x principale) (Image credit: Tim Coleman) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Oppo Find X10 Pro Max : galerie de photos variées