L'Oppo Find X10 Pro Max possède trois capteurs de 200 Mpx : voici nos photos

Le premier smartphone équipé de trois appareils photo de 200 Mpx.
Une caméra frontale de 50 Mpx complète l'ultra grand-angle (0,6x), le grand-angle (1x) et le téléobjectif (3x).
Un kit photographique comprend un téléconvertisseur de 300 mm.
Un nouveau smartphone Pro Max fait son apparition, et cette fois, il s'agit de l'Oppo Find X10 Pro Max. Après le Vivo X500 Pro Max et le Xiaomi 18 Pro Max, ce nouveau modèle vient directement concurrencer l'iPhone 18 Pro Max. Pour les amateurs de photographie, le dernier smartphone d'Oppo pourrait même se hisser parmi les meilleurs photophones de 2026.
Nous avons pu utiliser l'Oppo Find X10 Pro Max pendant une bonne semaine avant son lancement du 21 octobre, notamment durant plusieurs jours à Lisbonne, au Portugal. L'occasion de mettre véritablement ses appareils photo à l'épreuve. Notre confrère Luker Baker a également publié son test complet.
Le smartphone adopte une configuration photographique légèrement plus simple que celle de l'Oppo Find X9 Ultra de l'année dernière, alors considéré comme le fleuron photographique de la marque. Il dispose d'un ultra grand-angle amélioré à ouverture f/2,2 (0,6x), d'un grand-angle f/1,5 (1x) et d'un téléobjectif f/2,1 (3x).
Chacun de ces trois appareils photo permet de capturer des images de 200 Mpx. Oui, il s'agit bien du premier smartphone équipé de trois capteurs de cette résolution. À l'avant, une caméra selfie à ouverture f/2 complète l'ensemble, avec des clichés pouvant atteindre 50 Mpx.
Les caractéristiques vidéo sont tout aussi impressionnantes, avec un enregistrement jusqu'en 8K à 30 images par seconde, le profil colorimétrique O-Log 2, de la 4K jusqu'à 120 images par seconde et la prise en charge du format Open Gate. Sur le papier, les capacités photo et vidéo sont donc remarquables. Mais que valent réellement les images produites par le Find X10 Pro Max ?
La plupart des photos prises avec l'Oppo Find X10 Pro Max présentent un rendu naturel particulièrement séduisant, notamment en comparaison avec des concurrents comme le Samsung Galaxy S26 Ultra. Nous avons rassemblé ci-dessous quelques-uns de nos clichés préférés, accompagnés d'explications sur les fonctions photographiques utilisées.
Au Royaume-Uni, l'Oppo Find X10 Pro Max coûte 1 499 livres sterling dans sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il n'est pas commercialisé aux États-Unis, tandis que sa disponibilité en Australie reste à confirmer.
Oppo Find X10 Pro Max : galerie photo en mode Portrait
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.