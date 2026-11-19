Des lignes de code suggèrent que Google travaille sur une fonction baptisée Android Fast Switch

Elle permettrait d'utiliser un même numéro de téléphone sur deux smartphones Android

Sa compatibilité avec les différents appareils, cartes SIM et opérateurs reste incertaine

Utiliser régulièrement deux smartphones implique généralement de disposer de deux numéros ou de déplacer sa carte SIM d'un appareil à l'autre. Mais jongler entre deux smartphones Android pourrait bientôt devenir beaucoup plus simple et courant.

Android Authority a découvert des lignes de texte dans le code de l'application SIM Manager de Google. Elles suggèrent qu'une nouvelle fonction baptisée Android Fast Switch est en préparation. Celle-ci permettrait d'utiliser facilement un même numéro sur deux téléphones différents, à condition qu'ils soient connectés au même compte Google.

Cette fonction semble très proche d'iPhone Handoff, récemment lancé par Apple, qui permet de partager un même numéro entre deux iPhone. Toutefois, le service d'Apple fonctionne uniquement avec les eSIM et n'est actuellement pris en charge que par quelques opérateurs, notamment T-Mobile aux États-Unis et EE au Royaume-Uni.

Une compatibilité limitée

Le Google Pixel 11 Pro (Image credit: Future/Jason Cipriani)

Reste à savoir si Android Fast Switch imposera des restrictions similaires. Cette hypothèse paraît probable, d'autant que certaines lignes de code suggèrent que toutes les cartes SIM ne seront pas compatibles.

D'autres questions concernent également Android Fast Switch. La fonction sera-t-elle accessible sur tous les smartphones Android ou seulement sur certains modèles ? Elle pourrait, par exemple, être réservée aux téléphones Pixel de Google.

La principale inconnue concerne toutefois sa date de lancement. Puisque ces lignes de code sont déjà apparues, cette nouvelle fonction pourrait être disponible relativement prochainement.

Pour les utilisateurs qui apprécient aussi bien iOS qu'Android, la possibilité de partager un numéro entre deux systèmes d'exploitation serait encore plus intéressante. Cet usage reste probablement assez marginal, mais il donnerait une tout autre dimension à cette technologie. Une telle fonction nécessiterait cependant une coopération importante entre Google et Apple, ce qui rend son arrivée particulièrement incertaine.