iOS 27.2 bêta 2 révèle de nouveaux détails sur la fonction antivol qui pourrait verrouiller automatiquement l’iPhone

La deuxième bêta développeur d’iOS 27.2 est disponible et son code révèle plusieurs fonctions à venir

Parmi elles figure un outil antivol capable de verrouiller l’iPhone s’il détecte un arrachement brutal ou une perte de connexion avec l’Apple Watch

Des changements apparaissent également pour Raccourcis, Apple Music et CarPlay Ultra

La deuxième bêta développeur d’iOS 27.2 est désormais disponible. À première vue, elle ressemble beaucoup à la précédente, mais son code contient plusieurs nouveautés intéressantes.

En examinant celui-ci, 9to5Mac a obtenu de nouveaux détails sur une fonction antivol encore non annoncée par Apple. En interne, celle-ci porterait le nom d’« AutoLock » et aurait pour objectif de verrouiller automatiquement un iPhone lorsqu’un vol est détecté.

Le principe rappelle le Theft Detection Lock d’Android. Le code suggère qu’AutoLock pourrait exploiter plusieurs signaux : une accélération brutale pouvant correspondre à un téléphone arraché des mains, la perte de connexion avec une Apple Watch associée, une Apple Watch devenue inaccessible, une longue perte de connexion réseau ou encore un appareil restant déverrouillé pendant une certaine durée.

N’importe lequel de ces événements pourrait déclencher un verrouillage automatique. Apple semble toutefois prévoir plusieurs garde-fous contre les faux positifs, notamment une authentification biométrique réussie ou certaines activités parfaitement normales dans des applications.

D’autres fonctions cachées

Here’s the new album release countdown on iPhone, coming soon to Apple Music.Featuring a very satisfying numeric text content transition. https://t.co/SIwlvlt9lB pic.twitter.com/stuBUYPoWJSeptember 19, 2026

En parallèle, @itspdfu, cité par 9to5Mac, a découvert dans iOS 27.2 bêta 2 le code d’un nouveau compte à rebours pour les sorties d’albums dans Apple Music.

Raccourcis devrait également pouvoir utiliser les actions proposées par des applications tierces dans le nouvel outil « Décrire un raccourci ». Des automatisations intégrant des apps externes pourraient ainsi être construites en langage naturel plutôt qu’avec l’ancien éditeur de raccourcis.

Enfin, @aaronp613 a repéré des références à un futur « Thème du mode de conduite » pour CarPlay Ultra. Celui-ci devrait permettre de modifier notamment le style et la couleur des instruments affichés.

L’intérêt restera toutefois limité dans un premier temps puisque CarPlay Ultra n’est actuellement disponible que sur certains véhicules Aston Martin.

Comme toujours avec des éléments découverts dans le code d’une bêta, la présence d’une fonction ne garantit ni son lancement ni sa date de sortie. Apple travaille manifestement sur ces nouveautés, mais certaines pourraient encore être modifiées, reportées ou abandonnées.