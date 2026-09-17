iOS 27 est installé mais le nouveau Siri reste introuvable ? Voici pourquoi

De nombreux utilisateurs qui viennent d’installer iOS 27 peuvent se demander pourquoi Siri ne ressemble pas vraiment au nouvel assistant IA spectaculaire promis par Apple.

En essayant d’engager une véritable conversation, l’assistant continue parfois de rediriger vers ChatGPT ou d’afficher une série de liens web plutôt que de répondre directement. Cela peut facilement donner l’impression que Siri AI n’a pas réellement changé grand-chose.

Une partie de la confusion vient de la terminologie d’Apple. Une distinction importante existe entre Siri dans iOS 27 et Siri AI.

Installer iOS 27 apporte certaines nouvelles fonctions Apple Intelligence, mais ne donne pas automatiquement accès à la grande refonte de Siri. En dehors de l’Union européenne, Siri AI est proposé séparément sous forme de bêta avec une liste d’attente.

Cela ne signifie pas qu’iOS 27 n’apporte aucune nouveauté IA.

(Image credit: Apple / Future)

Ce qu’iOS 27 propose sans Siri AI (Beta)

La plupart des améliorations les plus spectaculaires de Siri ne font pas partie du Siri classique. iOS 27 ajoute néanmoins plusieurs nouvelles fonctions Apple Intelligence ailleurs sur l’iPhone.

Les Outils d’écriture existants restent par exemple disponibles sans Siri AI, tandis qu’iOS 27 ajoute la Traduction en direct dans Messages, FaceTime et Téléphone. Call Context peut également afficher des informations pertinentes pendant un appel, comme un numéro de confirmation de vol, aux côtés de Réponses intelligentes améliorées, de suggestions dans Mail et de propositions de sondages.

Visual Intelligence fonctionne également sans Siri AI. Une pression prolongée sur le bouton Commande de l’appareil photo permet de l’activer.

Visual Intelligence peut interroger ChatGPT, à la voix ou par écrit, sur ce que voit l’appareil photo et rechercher avec Google des éléments similaires. L’outil peut aussi identifier des plantes, traduire du texte ou transformer les dates présentes sur une affiche en événements du Calendrier.

Une version à l’écran existe également, même si son utilisation reste un peu moins intuitive. Après une capture d’écran réalisée avec les boutons latéral et volume haut, les outils Visual Intelligence apparaissent en bas de l’écran avec notamment Demander, Rechercher, Résumer et des actions comme Ajouter au calendrier. Une fois l’option Demander sélectionnée, la requête peut également être dictée.

Ces nouveautés appartiennent toutefois davantage à iOS et Apple Intelligence qu’à une transformation de Siri en véritable équivalent de ChatGPT. Pour cela, Siri AI reste nécessaire.

(Image credit: Apple / Future)

Ce qui reste réservé à Siri AI (Beta)

Apple attribue à Siri AI une longue liste de nouvelles capacités :

Une connaissance générale beaucoup plus large — avec de véritables réponses conversationnelles aux questions générales au lieu de dépendre aussi fortement de la recherche ou de ChatGPT.

— avec de véritables réponses conversationnelles aux questions générales au lieu de dépendre aussi fortement de la recherche ou de ChatGPT. Le contexte personnel — l’assistant peut retrouver des informations enfouies dans Mail, Messages, Photos ou Notes à partir de descriptions relativement naturelles.

— l’assistant peut retrouver des informations enfouies dans Mail, Messages, Photos ou Notes à partir de descriptions relativement naturelles. La compréhension de ce qui apparaît à l’écran — Siri peut répondre directement à des questions sur le contenu affiché sans imposer de capture d’écran. Apple cite notamment l’explication d’un schéma dans des notes de cours ou la comparaison de deux rapports dans Fichiers.

— Siri peut répondre directement à des questions sur le contenu affiché sans imposer de capture d’écran. Apple cite notamment l’explication d’un schéma dans des notes de cours ou la comparaison de deux rapports dans Fichiers. Des actions beaucoup plus poussées dans les applications — Apple évoque par exemple la possibilité de trouver une information puis de rédiger un e-mail, ou encore de modifier et partager une série de photos.

— Apple évoque par exemple la possibilité de trouver une information puis de rédiger un e-mail, ou encore de modifier et partager une série de photos. Une véritable génération de texte — Siri peut composer du texte à partir de zéro, le réécrire, le corriger et le critiquer. Sans Siri AI, ces tâches passent par les Outils d’écriture séparés.

— Siri peut composer du texte à partir de zéro, le réécrire, le corriger et le critiquer. Sans Siri AI, ces tâches passent par les Outils d’écriture séparés. Un historique conversationnel — une nouvelle application Siri dédiée apparaît sur l’écran d’accueil, avec des conversations synchronisées de manière privée via iCloud afin de commencer un échange sur un appareil Apple et de le poursuivre sur un autre.

— une nouvelle application Siri dédiée apparaît sur l’écran d’accueil, avec des conversations synchronisées de manière privée via iCloud afin de commencer un échange sur un appareil Apple et de le poursuivre sur un autre. Visual Intelligence directement depuis Siri — plus besoin de lancer séparément Visual Intelligence pour interroger l’assistant sur le contenu de l’écran.

— plus besoin de lancer séparément Visual Intelligence pour interroger l’assistant sur le contenu de l’écran. Une voix et une dictée plus naturelles — sur le matériel compatible, Apple affirme que son nouveau modèle local offre des voix plus expressives, avec rythme et expressivité personnalisables, ainsi qu’une dictée améliorée dans tout le système.

— sur le matériel compatible, Apple affirme que son nouveau modèle local offre des voix plus expressives, avec rythme et expressivité personnalisables, ainsi qu’une dictée améliorée dans tout le système. Un style d’écriture personnalisé — Siri serait capable d’apprendre la manière dont l’utilisateur communique selon ses interlocuteurs. Apple donne l’exemple d’un manager qui reçoit habituellement des messages sous forme de courtes listes à puces.

C’est précisément cette version de Siri AI qui reste encore inaccessible en France.

Rejoindre la liste d’attente

Dans les régions où Siri AI est disponible, il est possible de demander l’accès à la bêta depuis Réglages > Siri > Siri AI (Beta), puis Rejoindre la liste d’attente. Une notification est envoyée lorsque l’accès est accordé.

La situation est toutefois différente en France. Siri AI n’est actuellement pas disponible sur iPhone ou iPad dans l’Union européenne, même si les utilisateurs européens peuvent y accéder sur Mac et Vision Pro. Apple n’a pour l’instant communiqué aucun calendrier précis pour son arrivée sur iOS et iPadOS dans l’UE.

En Chine continentale, Siri AI reste également indisponible pour les comptes Apple dont la région est réglée sur la Chine.

Pour un utilisateur français ayant installé iOS 27 et trouvant que Siri ressemble encore beaucoup à celui de la veille, l’explication est donc particulièrement simple : sur iPhone, le nouveau Siri AI n’est tout simplement pas encore disponible.