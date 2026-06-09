iOS 27 arrive avec 7 nouveautés majeures pour l’iPhone, et Siri n’est pas la seule à changer de dimension

iOS 27 a été officiellement dévoilé — et pour les propriétaires d’iPhone, cela signifie une très longue liste de nouveautés logicielles à venir.

La version finale d’iOS 27 ne sera pas disponible avant septembre, mais une première bêta développeur peut déjà être téléchargée et une bêta publique devrait suivre en juillet.

Mais concrètement, à quoi faut-il s’attendre ? Les iPhone sont utilisés depuis le modèle 3GS (oui, ça remonte) et voici les sept principales nouveautés d’iOS 27 qui donnent le plus envie d’être testées.

1. Un nouveau Siri IA

(Image credit: Apple)

Oui, c’est enfin en train d’arriver. Deux ans après l’annonce par Apple d’une version plus personnalisée de Siri, un assistant nouvelle génération appelé Siri AI arrive enfin — à condition de vivre en dehors de l’Union européenne et de posséder un iPhone très récent.

Siri AI semble être l’assistant conversationnel attendu depuis 2024. Basé sur les nouveaux modèles Foundation d’Apple (développés avec Google), il comprend le « contexte personnel » et peut donc répondre à des questions en allant chercher des informations dans les messages, les e-mails, les photos et plus encore.

Il sera aussi disponible dans une application dédiée Siri AI, qui permet de retrouver d’anciennes conversations mémorisées. Il sera également possible d’utiliser iCloud pour synchroniser ces conversations de manière privée entre les appareils. Un mode Siri intégré à l’appareil photo viendra aussi renforcer la recherche visuelle de l’iPhone — par exemple pour obtenir des informations nutritionnelles sur un repas préparé à la va-vite.

Malheureusement pour les utilisateurs de l’Union européenne (ce qui n’inclut pas le Royaume-Uni), Apple a indiqué que Siri AI n’y serait pas disponible en raison du Digital Markets Act (DMA). Pour les autres, il s’agit clairement de la plus grosse évolution d’iOS 27 — seul inconvénient, un iPhone 15 ou plus récent sera nécessaire pour en profiter (et un iPhone 17 Pro ou iPhone Air pour bénéficier des voix expressives et d’une dictée plus avancée).

2. Liquid Glass dispose enfin d'un curseur

(Image credit: Apple)

Si l’effet Liquid Glass d’iOS 26 ne fait pas l’unanimité, bonne nouvelle — Apple reconnaît que les critiques étaient fondées et propose désormais un curseur d’opacité pour ajuster l’effet.

Ce nouveau réglage permet de modifier l’intensité de l’effet « verre » dans des zones comme les onglets et les menus. Apple indique qu’il peut aller de « ultra clair » à « entièrement teinté » (ce qui revient quasiment à supprimer l’effet).

Liquid Glass améliorerait aussi nettement la diffusion du contenu situé en arrière-plan, ce qui devrait améliorer la lisibilité.

3. L'application Mots de passe peut modifier vos mots de passe à votre place

(Image credit: Apple)

Voici une mise à jour plus discrète d’iOS 27 qui pourrait bien devenir une surprise — l’app Mots de passe pourra désormais modifier automatiquement les mots de passe faibles ou compromis.

L’application signale déjà si certains mots de passe ont fuité ou apparaissent dans des incidents de sécurité connus. Mais au lieu de les modifier manuellement, iOS 27 permettra de demander à l’app de les changer automatiquement pour des versions plus robustes et sécurisées.

Apple précise que cette fonction concernera les « comptes compatibles », reste à voir l’étendue du support, mais le gain de temps s’annonce réel.

4. Apple Photos propose de nouvelles fonctionnalités d'édition

(Image credit: Apple)

L’app Photos d’Apple rattrape progressivement les outils d’édition proposés sur Android — et iOS 27 marque une nouvelle avancée avec trois fonctions accessibles dans la section « Outils ».

La première, Clean Up, existe déjà mais bénéficierait d’une « grosse amélioration » pour supprimer les éléments gênants de manière plus réaliste. L’outil « Extend » permet, comme dans Photoshop, d’agrandir une image grâce à l’IA générative qui complète les zones manquantes.

Enfin, un outil plus avancé appelé « Spatial Reframing » utilise des modèles spatiaux embarqués pour ajuster la perspective. Il s’apparente à « Spatial Scenes » d’iOS 26, qui transformait des photos 2D en 3D, avec en plus la possibilité d’enregistrer cette nouvelle perspective directement dans l’image.

Dans une remarque adressée implicitement à Google, Alok Deshpande (directeur de l’ingénierie logicielle Camera et Photos chez Apple) a déclaré : « Chez Apple, le respect de la photographie est fondamental. L’objectif de l’intégration de l’IA dans Photos est d’aider à améliorer les images tout en respectant le moment d’origine ». Message reçu.

5. Améliorations en matière de vitesse

(Image credit: Apple)

Si iOS 26 semblait lent, en particulier sur les anciens iPhone, iOS 27 pourrait corriger le tir.

Selon Apple, cette version sera nettement plus rapide grâce à de nombreuses corrections de bugs et optimisations. Les lancements d’applications seraient jusqu’à 30 % plus rapides, les transferts AirDrop 80 % plus rapides, et le chargement des photos dans l’app Photos jusqu’à 70 % plus rapide.

Ces améliorations varieront selon les modèles (iOS 27 reste compatible avec les iPhone SE (2020) et la gamme iPhone 11), mais la nouvelle est encourageante pour les appareils plus anciens.

6. Une refonte complète de la fonctionnalité Temps d'écran

(Image credit: Apple)

Les contrôles parentaux intégrés d’Apple, appelés Temps d’écran, restent perfectibles, mais ils bénéficient d’une refonte importante dans iOS 27.

Dans Safari, une nouvelle fonction « Demander à naviguer » oblige les enfants à demander l’autorisation des parents pour accéder à un nouveau site. Des options renforcées de « Sécurité des communications » floutent également les contenus susceptibles de contenir de la nudité, des images violentes ou choquantes.

Enfin, « Limites de temps » propose aux parents une base pour définir le temps maximal autorisé sur certaines applications ou catégories comme « Divertissement » ou « Jeux », en fonction de l’âge. Apple semble répondre aux attentes des régulateurs européens et britanniques, mais ces outils s’annoncent utiles pour les familles.

7. Raccourcis bénéficie d'une mise à jour basée sur l'IA

(Image credit: Apple)

Raccourcis fait partie de ces applications appréciées par certains mais jugées trop complexes pour un usage grand public. iOS 27 pourrait changer la donne grâce à une amélioration Apple Intelligence qui permet de créer des automatisations en langage naturel. Cette approche est déjà surnommée « vibe-cutting ».

Au lieu de configurer manuellement des variables et des actions, il suffit d’écrire une instruction comme « quand je quitte le travail, envoyer un message à Pedro pour dire que je suis en route avec mon heure d’arrivée », et l’app Raccourcis assemble automatiquement les actions nécessaires.

Apple reconnaît d’ailleurs que le système actuel dans iOS 26 « peut sembler complexe ». Cette évolution représente donc un vrai pas en avant — attendu depuis longtemps.