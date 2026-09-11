macOS 27 arrive le 14 septembre avec une grosse dose d’IA — mais peut-il réconcilier les déçus de Tahoe ?

Au milieu de toute l’attention portée au premier smartphone pliable d’Apple, l’iPhone Duo, annoncé pendant l’événement « Surprise and Shine », Apple a également révélé beaucoup plus discrètement la date à laquelle les utilisateurs de Mac pourront installer la prochaine version de son système d’exploitation : macOS 27 Golden Gate arrivera le 14 septembre.

Si presque toute l’attention s’est concentrée sur le pliable, le lancement de macOS 27 concerne directement tous les propriétaires de Mac ou MacBook récents. Cette mise à niveau gratuite apporte plusieurs nouvelles fonctions intéressantes tout en corrigeant certains des changements les moins appréciés de son prédécesseur, macOS 26 Tahoe.

Sur un Mac compatible, macOS 27 Golden Gate devrait être proposé au téléchargement et à l’installation à partir du 14 septembre. Les Mac antérieurs à 2020 qui ne reposent pas sur Apple Silicon — autrement dit les modèles équipés d’un processeur Intel — ne pourront en revanche pas recevoir la mise à jour.

Pour référence, voici tous les modèles compatibles avec macOS 27 Golden Gate :

MacBook Air M1 ou plus récent

MacBook Pro M1 ou plus récent

MacBook Pro 13 pouces M1 de 2020 ou plus récent

MacBook Pro 14 pouces M1 Pro de 2021 ou plus récent

MacBook Pro 16 pouces M1 Pro de 2021 ou plus récent

MacBook Neo

iMac M1 de 2020 ou plus récent

Mac mini M1 de 2020 ou plus récent

Mac Studio de 2022 ou plus récent

Apple a récemment annoncé de nouveaux Mac mini et Mac Studio équipés de puces M5 et M6. Ils devraient être livrés avec macOS 27 préinstallé lorsqu’ils commenceront à être expédiés le 22 septembre.

(Image credit: Apple)

Corriger les erreurs du passé

Comme avec les autres mises à jour logicielles d’Apple, notamment iOS 27 — et comme avec pratiquement tous les nouveaux logiciels actuellement — l’IA constitue le principal axe de macOS 27.

La mise à jour prépare l’intégration de Siri AI, la refonte longtemps attendue de l’assistant virtuel d’Apple. À son lancement, Siri AI devrait pouvoir mener de véritables conversations bidirectionnelles et exécuter rapidement des tâches en plusieurs étapes, ce qui pourrait rendre l’utilisation du Mac beaucoup plus pratique. L’assistant pourra notamment interagir avec Calendrier pour créer des événements ou des rappels.

L’IA arrive également dans Spotlight afin d’améliorer la recherche sur l’appareil, tandis que Visual Intelligence pourra fournir des informations sur le contenu affiché à l’écran. D’autres outils liés à l’IA, comme Image Playground, bénéficient eux aussi d’améliorations.

Même sans intérêt particulier pour l’intelligence artificielle, macOS 27 devrait conserver plusieurs arguments. Golden Gate ajuste notamment certains des changements les plus controversés de macOS 26 Tahoe, en particulier l’interface Liquid Glass. Il devient possible de modifier les effets de transparence afin de rendre l’utilisation de l’appareil plus confortable. Pendant les tests bêta, le contributeur TechRadar Alex Blake s’était montré particulièrement satisfait de cette évolution — et il est probablement loin d’être le seul.

Lors de l’annonce de macOS 27 à la WWDC 2026 plus tôt cette année, Apple avait également promis de nombreuses améliorations de performances, notamment concernant la réactivité générale du système. À elle seule, cette évolution devrait déjà donner une bonne raison d’installer macOS 27 le 14 septembre.

Les propriétaires d’un Mac plus ancien exclu de la mise à jour devront en revanche envisager un renouvellement s’ils souhaitent profiter du nouveau système.