Apple tient peut-être enfin le Siri nouvelle génération que tout le monde attendait depuis des années

Le moment est venu de saluer Apple pour avoir tenu ses engagements. La nouvelle IA de Siri, dévoilée à la WWDC 2026, ne dépasse pas les attentes, mais elle concrétise enfin les promesses faites lors de la WWDC 2024.

Certes, il s’agit encore d’une version bêta, avec liste d’attente, mais elle a désormais été observée en conditions réelles, lors de démonstrations en direct et potentiellement imprévisibles. Siri AI, comme elle s’appelle désormais, fonctionne sur plusieurs plateformes et pourrait transformer l’usage de l’iPhone, de l’iPad et du Mac.

En attendant l’accès à la nouvelle version sur un iPhone 17 Pro, une visite a été organisée dans l’un des nombreux espaces du siège Apple Park. Plusieurs stations permettaient d’observer Siri AI en action sur iOS 27 Dev Beta, iPadOS 27 Dev Beta et macOS Golden Gate Dev Beta. Tout reste en cours de développement.

L’intérêt portait surtout sur Siri sur iPhone, mais la surprise est venue de l’iPad. Sur chaque plateforme, cette version plus intelligente, plus consciente et plus expressive se distingue nettement. Elle apparaît plus grande, plus lumineuse, plus flottante, et dégage une nouvelle assurance.

Sur iPad, Siri peut être invoquée à la voix, mais aussi via un geste vers le bas depuis le haut de l’écran. Une forme noire, semblable à une goutte, se forme alors avant de se détacher et devenir une petite fenêtre Siri AI. L’effet est discret et élégant.

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Bien sûr, il est possible d’écrire à Siri. Une recherche sur les meilleurs golfeurs du PGA a montré à quel point la nouvelle version se montre réactive, en complétant les réponses avant même la fin de la requête. À partir de “Top PGA Golfers”, elle propose rapidement Jack Nicklaus, puis ajuste en temps réel vers des joueurs plus actuels comme Scottie Scheffler.

Un nouvel indicateur visuel apparaît également, différent de l’ancien symbole d’attente. Par moments, Siri AI se montre très rapide. À d’autres, l’icône tourne pendant le traitement. Rien n’indique clairement si la requête passe par le Private Cloud Compute.

Sur cette plateforme comme sur les autres, Siri AI conserve le contexte sans demander de reformulation ni suggérer de passer par le web ou ChatGPT. Ce dernier semble d’ailleurs presque absent. Il n’apparaît plus comme option, même s’il reste possible de le solliciter.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En approfondissant sur Scheffler, Apple met en avant la transparence de Siri AI, qui affiche systématiquement ses sources. Une attention appréciable.

La petite fenêtre Siri AI peut être agrandie, ce qui ouvre une application dédiée. L’approche diffère légèrement de Gemini ou ChatGPT. L’interface de discussion reste familière, mais l’historique adopte un format en cartes, avec des titres et un résumé ou une image. Aucun affichage en liste compacte n’a été observé.

iPhone, découvre la nouvelle version de Siri

Sur iPhone 17 Pro Max, Siri est activée par un appui long sur le bouton d’alimentation. Une forme flottante apparaît, évoquant presque un objet futuriste. Cette impression est renforcée par un léger ombrage sous l’interface, qui donne l’illusion qu’elle flotte au-dessus de l’écran.

La véritable force de Siri AI ne réside pas dans une intelligence accrue ou une conversation plus développée. Elle redirige même certains échanges vers des interlocuteurs humains ou des professionnels. Son atout majeur est sa capacité à comprendre grâce aux données présentes sur l’appareil.

C’est là que la promesse prend forme. Siri AI semble réellement capable d’accéder au contenu du téléphone de manière utile. À partir d’un simple souvenir, d’une information aperçue dans un message ou un e-mail, elle peut retrouver l’élément recherché.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Lors d’une démonstration, une demande a porté sur “un podcast recommandé récemment par une sœur”. Siri a parcouru les applications natives et retrouvé une mention dans Messages d’un podcast sur Sherlock Holmes. Une fois l’information identifiée, une simple instruction “Lance-le” a suffi pour ouvrir l’application de podcast.

L’avantage est évident. Plus besoin de multiplier les recherches ni de naviguer entre applications. Une grande partie des interactions quotidiennes pourrait passer par Siri AI. Cela dépendra toutefois de l’intégration par des applications comme WhatsApp ou Gmail.

Le potentiel reste important. Transformer un long e-mail désorganisé en liste structurée, par exemple du matériel de camping dans Notes, marque un progrès notable face aux limites actuelles de Siri.

Au fil de la démonstration, Siri a retrouvé des éléments liés à des recherches sur les voyages ou les pluies de météores. Elle agit comme un filtre qui donne du sens aux données accumulées.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Un aperçu de Siri dans l’application Appareil photo a également été proposé. Une option apparaît désormais à côté de “Photo”. Une fois activée, elle fonctionne de manière proche de Visual Intelligence. Siri peut alors analyser ce qui est vu, ce qui peut rassurer ou non selon les cas. Une capture est prise lors de l’analyse.

À un moment, une erreur d’énoncé a été faite pendant la démonstration. Siri a néanmoins compris l’intention et fourni le bon résultat sans intervention. Le comportement est notable.

Dans une autre démonstration, Siri a aidé à choisir un livre. Sa nouvelle voix, plus expressive, expliquait pourquoi lire “Blindsight”. Le rendu sonore reste toutefois perfectible, avec une émotion parfois peu naturelle. Cet aspect semble encore en ajustement dans iOS 27 Dev Beta.

Spotlight sur Mac

La plupart de la démonstration sur Mac tournait autour de la manière dont l’IA de Siri transforme Spotlight, le moteur de recherche intégré du système. Il reste possible de l’utiliser pour lancer des applications comme Aperçu, mais la nouvelle interface pousse presque à aller plus loin avec les mots « Rechercher ou demander ».

La fonction « Demander » transforme en pratique Spotlight en une barre de recherche générative où presque toutes les questions de culture générale sont acceptées. Une question a été posée sur les îles hawaïennes pour les familles. Si le système juge la question « complexe », il bascule par défaut vers Siri et le moteur de connaissances interne d’Apple. Même si le nouveau Siri s’appuie en partie sur les modèles Gemini Foundation, Apple n’utilise pas le graphe de connaissances de recherche de Google.

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Une fois la recherche lancée, l’utilisateur se retrouve dans Siri, avec la possibilité de garder la fenêtre ouverte tout en effectuant d’autres tâches sur le bureau.

Dans Apple Intelligence, il suffit de sélectionner du texte et de faire un clic droit pour accéder aux outils d’écriture basés sur l’IA, mais le nouveau Siri est intégré de manière plus discrète tout en donnant un accès complet à ses nouvelles capacités. Un ensemble de texte a été sélectionné dans Notes. Il restait possible de demander à Siri de le réécrire, comme avec les outils d’écriture, mais cela peut aussi servir de point de départ pour combiner les fonctionnalités d’autres applications Apple. Dans ce cas précis, il a été demandé de s’appuyer sur ces notes pour rédiger un e-mail structuré dans Mail.

Il s’agit là encore d’une collaboration entre deux applications Apple, et Apple sait que le client de messagerie utilisé n’est pas forcément Mail.

Dans l’ensemble, il ne s’agit encore que d’un aperçu des capacités de l’IA de Siri, mais cela reste prometteur, surtout pour un logiciel en version bêta. L’infrastructure fonctionne clairement et, si l’autorisation est donnée, Siri peut enfin accéder à l’ensemble des appareils, iPhone, iPad et Mac, pour mieux comprendre les usages et les besoins. Cette évolution se faisait attendre, mais Apple semble enfin avoir trouvé la bonne approche.