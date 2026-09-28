OpenAI reconnaît que ChatGPT dans Siri « sous-performait nettement » — et Apple Intelligence semblait très peu utilisé

OpenAI a déposé des documents judiciaires dans le cadre de son conflit avec xAI d’Elon Musk

Ces pièces indiquent que l’intégration de ChatGPT à Siri s’est révélée décevante

OpenAI affirme qu’Apple Intelligence était très peu utilisé

Les capacités de Siri ont récemment progressé sur les appareils Apple, en grande partie grâce à Google puisque son intelligence artificielle Gemini alimente désormais une part importante de Siri AI. Des services concurrents comme ChatGPT ont également trouvé leur place dans iOS, mais de nouveaux documents judiciaires révèlent pourquoi ce partenariat précis a eu tant de mal à décoller.

Les documents judiciaires ont été déposés dans le cadre du conflit opposant OpenAI à xAI, la société rivale d’Elon Musk désormais intégrée à SpaceXAI. OpenAI y affirme qu’au moment où xAI a déposé sa plainte, « il était clair que l’intégration de ChatGPT par Apple sous-performait nettement ».

Les pièces indiquent ensuite qu’il ne s’agissait pas d’un échec ponctuel. Selon OpenAI, l’intégration d’Apple « sous-performait constamment ».

Apple a ajouté l’intégration de ChatGPT à Siri en décembre 2024, mais son activation nécessitait plusieurs étapes. Cette friction peut avoir contribué aux résultats décevants du partenariat en compliquant l’accès à l’outil d’OpenAI.

Une grande partie de cette section des documents judiciaires est caviardée, ce qui empêche de connaître précisément les échanges entre Apple et OpenAI. Le point de vue d’OpenAI paraît néanmoins sans ambiguïté : les résultats se sont révélés très inférieurs aux attentes.

Ce qui aurait pu être

(Image credit: Getty Images)

Lors du lancement d’Apple Intelligence, Apple permettait d’utiliser ChatGPT lorsqu’une requête nécessitait un outil plus puissant. Cette possibilité existait par exemple dans Visual Intelligence, où ChatGPT pouvait fournir davantage de contexte et d’aide à partir des images prises avec l’appareil photo de l’iPhone.

Le dossier judiciaire d’OpenAI indique pourtant que très peu de personnes utilisaient ces différentes intégrations de ChatGPT à Apple Intelligence. OpenAI décrit l’effet de cette intégration sur ses concurrents, comme xAI, comme étant « indiscutablement de minimis ». L’entreprise ajoute que sa propre experte, la Dre Catherine Tucker, a calculé « la part des consommateurs d’IA générative qui accédaient à ChatGPT via Apple Intelligence » et obtenu un résultat « cohérent avec l’évaluation interne d’OpenAI selon laquelle Apple Intelligence enregistrait une utilisation minimale ».

Le problème pourrait donc ne pas avoir concerné uniquement l’intégration de ChatGPT aux appareils Apple, mais Apple Intelligence dans son ensemble. Le système d’IA d’Apple était très incomplet lors de son lancement et accusait clairement du retard face à ses concurrents. Une première impression décevante autour d’Apple Intelligence a pu, par ricochet, limiter aussi l’utilisation de ChatGPT par les clients d’Apple.

Plusieurs explications restent possibles : le passage obligatoire par l’application Réglages et les différentes étapes nécessaires pour activer ChatGPT ont peut-être découragé une partie des utilisateurs ; les limites de Siri ont pu pénaliser l’intégration ; ou les utilisateurs ont simplement préféré ouvrir directement l’application autonome de ChatGPT.

La réponse reste inconnue. Avec l’arrivée de Siri AI, Apple semble toutefois chercher un nouveau départ pour sa stratégie d’intelligence artificielle. L’intégration d’OpenAI aurait peut-être rencontré un accueil différent si elle avait été associée dès le départ à ce Siri plus puissant plutôt qu’à la première version, encore très limitée, d’Apple Intelligence. Maintenant que Siri AI corrige une partie des défauts du lancement initial, OpenAI pourrait surtout constater ce que ce partenariat aurait pu devenir dans un autre contexte.