Les précommandes de l’iPhone Duo ouvrent aujourd’hui à 14 h — voici 4 choses à faire avant

Les précommandes de l’iPhone Duo doivent ouvrir aujourd’hui, vendredi 16 octobre, à 14 h en France. Il ne reste donc que quelques heures avant de pouvoir dépenser une somme particulièrement importante pour le tout premier smartphone pliable d’Apple.

Pour les personnes déjà décidées à passer commande, quelques préparatifs peuvent toutefois éviter certains problèmes au moment de l’ouverture. Certains permettent surtout de gagner du temps, tandis que d’autres peuvent aider à réduire légèrement la facture.

Les quatre conseils ci-dessous couvrent notamment la préparation de la commande chez Apple, les offres disponibles, les contenus utiles à consulter avant l’achat et l’intérêt éventuel d’un passage en Apple Store.

En France, l’iPhone Duo démarre à 2 339 € avec 256 Go de stockage et sera vendu directement par Apple, en ligne comme en boutique. Les précommandes doivent également ouvrir chez plusieurs opérateurs français, avec une disponibilité commerciale prévue à partir du 23 octobre.

1. Préparer la commande chez Apple

(Image credit: Apple)

Apple permet déjà de préparer une grande partie de la commande avant l’ouverture officielle des précommandes. Cette possibilité avait été détaillée plus tôt dans la semaine et reste probablement le moyen le plus simple de gagner quelques précieuses minutes à 14 h.

Le coloris, la capacité de stockage, les informations de livraison, la reprise de l’ancien appareil et plusieurs paramètres de paiement peuvent être enregistrés à l’avance sur l’Apple Store français. Les appareils pliables haut de gamme sont généralement produits dans des volumes inférieurs à ceux des smartphones traditionnels, ce qui rend difficile toute prévision sur la durée des stocks disponibles.

Compte tenu de l’attention entourant le premier iPhone pliable, une rupture rapide reste donc possible. Préparer les informations à l’avance pourrait faire la différence entre une commande validée immédiatement et un délai de livraison plus long.

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2. Vérifier les offres disponibles à l’avance

La longue période séparant la présentation de l’iPhone Duo de ses précommandes a permis à plusieurs opérateurs français de commencer à communiquer sur son arrivée. SFR confirme notamment une ouverture des précommandes ce vendredi à 14 h, tandis que Free a également annoncé l’arrivée du modèle dans son catalogue.

Les remises exactes proposées par les opérateurs français peuvent évoluer au moment même de l’ouverture des commandes. Une comparaison des offres de SFR, Orange, Bouygues Telecom et Free reste donc préférable avant de valider un engagement avec forfait.

Pour un achat directement chez Apple, Apple Trade In permet actuellement d’obtenir jusqu’à 1 020 € de crédit selon l’appareil repris et son état. Le constructeur propose également des solutions de paiement échelonné. Même avec un smartphone plus ancien, utiliser l’estimateur de reprise avant 14 h permet de connaître immédiatement la valeur proposée et de mieux comparer avec les offres opérateurs.

3. Consulter les contenus disponibles avant l’achat

L’attente avant l’ouverture peut également servir à vérifier si l’iPhone Duo correspond réellement aux usages prévus plutôt que de se laisser uniquement porter par le lancement.

Plusieurs analyses récentes ont notamment détaillé les compromis du premier pliable d’Apple, tandis que le patron de Nothing a qualifié l’iPhone Duo de « gaspillage d’argent ». Un autre dossier s’est penché sur le nouveau programme Upgrade d’Apple et sur ses conséquences potentielles pour les opérateurs et le marché du smartphone.

4. Envisager un achat directement en boutique

L’achat en boutique peut conserver un intérêt si les serveurs ou les stocks en ligne sont fortement sollicités. Les précédents lancements d’iPhone ont parfois vu les dates de livraison glisser de plusieurs semaines lorsque certaines configurations étaient très demandées, même si les dernières générations ont globalement mieux résisté à ce phénomène.