Selon un rapport, 403 data centers hyperscale américains consomment autant d'électricité que l'État du Michigan

Leurs émissions de CO₂ dépasseraient les émissions annuelles totales de gaz à effet de serre du Danemark

Les énergies fossiles fournissent toujours plus de la moitié de l'électricité nécessaire à leur fonctionnement

La consommation électrique des grands data centers américains atteint désormais des niveaux comparables à ceux d'États entiers, selon une nouvelle étude.

Un rapport de Harvard a analysé 403 installations hyperscale. Les chercheurs ont constaté que leurs besoins électriques annuels cumulés rivalisaient avec la consommation totale de l'État du Michigan.

Les émissions de carbone associées dépassaient également les émissions annuelles de gaz à effet de serre du Danemark. Ces résultats soulèvent des questions concernant le coût environnemental de l'expansion des infrastructures numériques.

Des centaines d'installations concentrent une consommation électrique considérable

Les chercheurs ont étudié la consommation d'électricité entre mai 2024 et avril 2025. Ils estiment que les installations concernées nécessitaient entre 68 et 99 térawattheures par an.

Cette consommation cumulée représentait environ 1,8 % de la demande totale d'électricité américaine pendant la période étudiée.

L'étude attribue également à ces installations environ 25,7 millions de tonnes de dioxyde de carbone, soulignant leurs conséquences environnementales considérables.

Cette dernière estimation de consommation électrique serait au moins deux à trois fois supérieure aux valeurs comparables établies en 2018.

Les énergies fossiles fournissaient environ 54 % de l'électricité consommée par ces installations. Le gaz naturel représentait 30 % de l'approvisionnement et le charbon 15 % supplémentaires.

Cette dépendance est particulièrement importante, car de nombreuses installations fonctionnent dans des régions où le charbon occupe toujours une place majeure dans la production d'électricité.

Quatre États représentaient plus de la moitié de la consommation électrique étudiée.

La Virginie, l'Ohio, l'Oregon et l'Iowa concentraient une part importante de ces infrastructures informatiques énergivores.

L'expansion des infrastructures d'IA pourrait encore augmenter la demande d'électricité

Même si ce rapport est préoccupant, ses auteurs préviennent que l'étude ne couvre que les premières étapes de l'expansion du secteur.

« Ce que nous observons est déjà frappant, mais il ne s'agit que d'un instantané d'une industrie en pleine expansion », explique Gianluca Guidi, chercheur postdoctoral à Harvard et auteur principal de l'étude, dans un communiqué de presse.

« L'essor des data centers ne s'est pas ralenti depuis la fin de notre période d'étude, en avril 2025. Cela signifie que la consommation électrique et l'empreinte carbone que nous rapportons pourraient déjà être nettement plus importantes aujourd'hui, en 2026. »

L'étude exclut également les installations alimentées par des centrales au gaz dédiées, indépendantes du réseau électrique. Leur consommation supplémentaire échappe donc aux calculs.

Selon les estimations générales actuelles, les États-Unis compteraient environ 5 000 data centers, tandis qu'au moins 1 500 autres seraient en construction.

Cette hausse de la demande suscite une opposition politique. Le sénateur républicain Josh Hawley a notamment demandé une suspension temporaire de la construction de nouveaux data centers.

Des parlementaires démocrates ont également demandé aux promoteurs de mieux assumer les conséquences de leurs activités sur les infrastructures et l'environnement.

Parallèlement, les sénateurs Shelley Moore Capito, Mike Lee, Sheldon Whitehouse et Martin Heinrich ont porté un projet de loi destiné à accélérer les autorisations de construction d'infrastructures.

Leur proposition obligerait également les promoteurs à contribuer davantage aux coûts d'électricité associés à leurs installations.

Le débat dépasse désormais la simple question de l'augmentation des capacités informatiques, alors que le développement de l'intelligence artificielle accentue la pression sur les infrastructures électriques existantes.

L'opposition de la population s'est également renforcée. Plusieurs enquêtes révèlent de nombreuses inquiétudes concernant la construction de nouveaux data centers.

Une grande partie des protestations concerne leur consommation électrique, leurs besoins en eau et leurs nuisances sonores. Certains pays, comme la Thaïlande, ont d'ailleurs introduit des limites de bruit pour ces installations.

Certaines entreprises envisagent donc de transformer des bâtiments existants en data centers, notamment d'anciennes fermes de cannabis cultivé en intérieur.

Ces reconversions comportent toutefois leurs propres difficultés. Les activités informatiques peuvent nécessiter davantage d'électricité et d'eau que les précédentes exploitations agricoles, tandis que les nuisances sonores restent une préoccupation non résolue.