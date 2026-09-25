L’UE veut obliger les data centers à révéler leur consommation d’eau et d’énergie

Les data centers doivent recevoir un label comparable à celui utilisé pour les réfrigérateurs ou lave-vaisselle

Les sites dépassant 500 kW devront communiquer leur consommation d’énergie et d’eau

La Commission européenne veut également mesurer la manière dont ces ressources sont utilisées par rapport aux contraintes locales

La Commission européenne a proposé un nouveau système de notation pour les data centers afin d’améliorer la transparence autour d’indicateurs comme l’efficacité énergétique et la consommation d’eau.

Les changements s’inscrivent dans le nouveau Data Centre Energy Efficiency Package, qui prévoit un système commun de notation à l’échelle de l’Union européenne, comparable dans son principe aux étiquettes énergétiques déjà utilisées sur les appareils électroménagers.

L’un des changements les plus importants tient au seuil retenu : le dispositif doit désormais couvrir les data centers individuels d’une puissance supérieure à 500 kW, alors que les précédentes obligations concernaient surtout des installations beaucoup plus importantes.

Les data centers européens devront publier plus ouvertement leurs données d’efficacité

Parmi les indicateurs concernés figurent la consommation totale d’énergie et d’eau, le Power Usage Effectiveness (PUE), déjà régulièrement publié dans les rapports de développement durable des hyperscalers, le Water Usage Effectiveness (WUE), la proportion d’énergie provenant de sources renouvelables ou encore la réutilisation éventuelle de la chaleur produite.

L’objectif n’est pas seulement de connaître la quantité de ressources consommées, mais aussi d’évaluer dans quelle mesure cette consommation tient compte des contraintes locales, notamment dans les régions touchées par le stress hydrique.

« Tripler la capacité des data centers ne peut pas signifier tripler la pression sur les réseaux électriques, l’eau et les factures d’énergie », a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente exécutive chargée de la transition propre, juste et compétitive.

Ces changements interviennent alors que l’Union européenne cherche parallèlement à développer davantage de capacités informatiques sur son territoire afin de réduire sa dépendance envers des infrastructures étrangères, dans le cadre de ses ambitions de souveraineté numérique.

Au cours des cinq à sept prochaines années, l’UE souhaite tripler sa capacité de data centers, selon les informations rapportées par Reuters.

Le changement ne sera toutefois pas immédiat. La proposition établissant le nouveau système de notation est soumise à une période d’examen de deux mois par le Parlement européen et le Conseil avant son entrée en vigueur.

La Commission européenne prévoit désormais que les premiers labels de durabilité attribués aux data centers apparaissent en 2027. Elle souhaite ensuite évaluer l’efficacité du nouveau dispositif d’ici la fin de 2028.

« Comprendre leur consommation d’énergie et de ressources constitue la première étape indispensable pour intégrer durablement les data centers au système énergétique européen », a ajouté Dan Jørgensen, commissaire à l’Énergie et au Logement.