Meta parie sur l’énergie solaire spatiale pour alimenter ses futurs data centers, même en pleine nuit

Meta mise sur le solaire spatial avec Overview Energy pour alimenter ses centres de données en continu

Noon Energy rejoint l’initiative de Meta en faveur de systèmes de stockage sur réseau à très longue durée

Meta et Overview Energy visent une démonstration orbitale d’énergie en 2028

Meta a annoncé un partenariat avec Overview Energy afin d’acheminer de l’énergie solaire spatiale vers ses centres de données, permettant aux fermes solaires de produire de l’électricité en continu.

Les installations solaires actuelles ne génèrent de l’électricité que lorsque le soleil brille, restant inactives pendant une grande partie de la journée.

Les satellites d’Overview Energy évoluent en orbite géosynchrone, à environ 35 000 kilomètres au-dessus de la Terre, où l’ensoleillement est constant. Ces satellites collectent l’énergie dans l’espace et la transmettent vers des installations solaires au sol sous forme de lumière proche infrarouge de faible intensité.

« Le potentiel de faire produire davantage aux infrastructures existantes est ce qui rend l’investissement dans le solaire spatial pertinent dès aujourd’hui afin de faire passer cette technologie du concept au réseau », a déclaré Meta dans un billet de blog.

Les fermes solaires existantes recevront l’énergie transmise et la convertiront en électricité de la même manière qu’elles exploitent la lumière directe du soleil.

Cela signifie que des installations actuellement inactives la nuit pourront continuer à produire de l’électricité en continu, sans nécessiter de nouveaux terrains ni d’infrastructures supplémentaires sur le réseau.

Comme la technologie repose sur des infrastructures solaires déjà en place plutôt que sur la construction de nouvelles installations, elle peut être déployée à grande échelle plus rapidement que les projets traditionnels.

Meta a réservé une capacité pouvant atteindre 1 GW de cette énergie orbitale injectée dans le réseau afin d’alimenter ses centres de données.

La démonstration orbitale d’Overview est prévue pour 2028. Ce serait la première fois que le système transmettrait sans fil de l’énergie depuis l’espace vers une ferme solaire sur Terre.

En parallèle des systèmes solaires spatiaux, Meta investit également dans le stockage longue durée, le réseau ayant besoin de solutions capables de conserver l’énergie propre sur des périodes prolongées.

Meta s’est associé à Noon Energy pour déployer un stockage d’énergie à très longue durée reposant sur des piles à combustible à oxyde solide modulaires et réversibles, ainsi qu’un stockage à base de carbone.

Cette technologie permettrait de stocker plus de 100 heures d’énergie, bien au-delà des capacités actuelles des batteries lithium-ion.

Technologie émergente, enjeux élevés

Meta a à ce jour contracté plus de 30 GW d’énergie propre et renouvelable, représentant des milliards d’investissements en capital.

L’entreprise figure également parmi les plus importants acheteurs privés d’énergie nucléaire de l’histoire américaine, avec 7,7 GW sécurisés auprès de plusieurs fournisseurs.

Ces technologies solaires et de stockage en sont encore à un stade précoce, et c’est précisément pour cette raison que Meta les soutient dès maintenant plutôt que d’attendre leur maturité.

Si la démonstration orbitale d’Overview réussit, une mise en service commerciale sur le réseau américain pourrait débuter dès 2030.

Cependant, la transmission d’énergie depuis l’espace vers la Terre à une échelle commerciale n’a jamais été réalisée, et l’efficacité de ce transfert reste à démontrer.

Les infrastructures nécessaires pour recevoir et convertir l’énergie transmise à travers des centaines de fermes solaires n’existent pas encore.

La technologie de stockage à base de carbone de Noon Energy soulève également des interrogations concernant la durée de vie des cycles, la dégradation et la montée en puissance industrielle.

Cela signifie que Meta engage des investissements majeurs dans des technologies non éprouvées, misant sur un potentiel de transformation considérable en cas de succès.