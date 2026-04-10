Les lunettes connectées de Meta gagnent en intelligence… sans corriger leur plus gros défaut

Meta vient de dévoiler une nouvelle IA : Muse Spark

Ce LLM amélioré se rapproche davantage de ChatGPT et Gemini

Son lancement est imminent sur les lunettes connectées de Meta et ses plateformes sociales

La réduction des ambitions de Meta dans la VR s’accompagnait d’une promesse de recentrage sur les lunettes connectées et l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, un premier aperçu de cette nouvelle orientation apparaît avec la présentation de Muse Spark.

Nouveau modèle de langage développé par Meta, Muse Spark est décrit comme offrant des « performances compétitives » sur plusieurs indicateurs, notamment le raisonnement, la santé et les tâches agentiques. Meta a publié des scores de performance montrant que Muse Spark se situe solidement dans le peloton : il égale, dépasse ou se place légèrement derrière ses concurrents Gemini et ChatGPT selon les domaines évalués.

(Image credit: Meta)

Le rapport d’annonce de Meta entre dans le détail des phases de test, de mise à l’échelle et d’entraînement de Muse Spark, en promettant des « modèles toujours plus performants » à l’avenir.

Le document met également en avant la sécurité de Muse Spark, notamment sa capacité à refuser toute utilisation liée à la discussion d’armes chimiques ou biologiques. Cet élément pourrait intégrer cette nouvelle IA dans les discussions autour des usages gouvernementaux, un terrain jusqu’ici dominé par OpenAI et Anthropic.

L’aspect le plus notable reste toutefois son déploiement prochain auprès des utilisateurs des lunettes et logiciels Meta — au moins aux États-Unis, où Meta lance généralement ses nouvelles fonctionnalités en priorité.

Meta annonce que Muse Spark arrivera sur Facebook, Messenger, WhatsApp ainsi que sur ses lunettes connectées Ray-Ban et Oakley « dans les semaines à venir », avec à la clé des améliorations de performance significatives.

(Image credit: Meta / EssilorLuxottica)

La nature exacte de ces améliorations sur les lunettes Meta reste à observer en conditions réelles. L’expérience de la mise à jour Muse Spark sur d’autres plateformes laisse cependant attendre une meilleure fluidité conversationnelle, des capacités renforcées en retouche d’images et de vidéos — possiblement avec des éléments génératifs améliorés — ainsi qu’une assistance plus performante en matière de données de santé.

Cette annonce intervient alors que les critiques à l’encontre de l’IA de Meta et de ses lunettes connectées se multiplient. Elle ne semble pas répondre directement aux principales inquiétudes, notamment celles liées à la protection des données, en particulier pour les images et les vidéos. Il est toutefois possible que les améliorations majeures et l’utilité accrue de la nouvelle IA Meta parviennent à convaincre, alors que l’écart de performance avec ses rivaux suscitait une frustration croissante — un point qui semble désormais avoir été traité.

Il faudra attendre pour voir comment Muse Spark évoluera, mais l’intérêt pour l’écosystème Meta semble repartir à la hausse. Reste à vérifier si cette nouvelle IA saura tenir ses promesses et maintenir l’enthousiasme.