Clap de fin pour le métavers VR de Meta : les utilisateurs sous le choc

Meta vient d’annoncer que la version VR de Horizon Worlds fermera le 15 juin

La plateforme restera toutefois accessible aux utilisateurs mobiles

L’annonce suscite des réactions mitigées chez les fans

Le recul de Meta dans la VR entre dans une deuxième phase : l’entreprise a dévoilé le calendrier de fermeture complète de son métavers Meta Horizon Worlds. Du moins pour sa version en réalité virtuelle.

Dans un e-mail adressé aux titulaires d’un compte Meta — y compris l’auteur de ces lignes — Meta a précisé qu’à partir du 15 juin 2026, il ne sera plus possible de créer, publier ou mettre à jour des mondes en VR. De plus, l’accès à Meta Horizon Worlds via un casque VR sera désactivé ; les espaces resteront uniquement accessibles via l’application mobile Meta Horizon.

À condition toutefois qu’ils aient été optimisés pour le mobile.

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Par ailleurs, dès le 31 mars, Horizon Worlds et Events disparaîtront du Quest Store, et Horizon Central, Events Arena, Kaiju et Bobber Bay ne seront plus disponibles en VR.

D’un côté, cette décision est saluée par de nombreux passionnés de VR. Horizon Worlds n’a jamais rencontré un succès massif, et sa présence croissante dans les flux Meta Quest — au détriment de logiciels tiers que beaucoup préféraient voir mis en avant — a été largement critiquée.

Comme l’a résumé un utilisateur Reddit sous une publication évoquant l’annonce : « Donc ça veut dire que ces trucs de mondes ne seront plus mélangés avec mes jeux ? Je considère ça comme une victoire. » Et il est loin d’être le seul à partager cet avis.

(Image credit: Meta)

Une bonne nouvelle ? Pas forcément

Dans le même temps, d’autres partagent ce soulagement tout en éprouvant une pointe de tristesse. Un commentaire résume bien ce sentiment : « Je suis content que ça disparaisse, mais je m’inquiète de ce que cela signifie pour le Quest et la VR dans son ensemble. »

Il s’agit avant tout d’une fermeture majeure dans l’univers de la VR. Horizon Worlds n’était peut-être pas la plateforme la plus populaire, mais elle appartenait à l’entreprise la plus influente du secteur : Meta, dont les casques représentent la grande majorité des appareils détenus par les utilisateurs de VR.

Il s’agit donc d’un revirement significatif dans sa stratégie VR. Même si Meta affirme rester engagée dans ce domaine, cette décision donne le sentiment d’une fin de cycle.

Une pensée également pour les utilisateurs fidèles de ce titre, ceux qui ont passé des heures à concevoir leur espace VR idéal et qui voient aujourd’hui ce travail disparaître, l’exploration sur mobile ne pouvant offrir la même expérience.

Peut-être ne s’agit-il que de quelques dizaines de personnes, mais si un logiciel VR favori venait à fermer, la déception serait réelle. Même sans en être adepte, il est évident que certains appréciaient profondément Meta Horizon Worlds et ne souhaitent absolument pas le voir disparaître.