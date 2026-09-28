Les Ray-Ban Meta Audio abandonnent les caméras, mais gagnent en autonomie et en Dolby Atmos

Meta Connect 2026 a concentré beaucoup d’attention. L’événement annuel consacré au matériel arrive cette année dans un contexte où les critiques envers les lunettes connectées équipées de caméras n’ont probablement jamais été aussi fortes — sans empêcher Meta de dévoiler plusieurs nouvelles paires.

Les lunettes connectées sont désormais interdites dans certains bureaux, lieux événementiels, pubs ou tribunaux, entre autres endroits. Une partie du public exprime également un malaise face à la présence permanente de caméras sur le visage de leurs utilisateurs, notamment en raison de la possibilité de filmer les personnes alentour de manière discrète.

C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles Meta a présenté pour la première fois des lunettes intelligentes entièrement dépourvues de caméra : les Ray-Ban Meta Audio. Lors d’un briefing organisé avant Meta Connect, l’entreprise n’avait toutefois pas cherché à relier explicitement ce nouveau modèle aux critiques concernant la confidentialité.

Meta insistait plutôt sur leurs avantages techniques, à commencer par une autonomie beaucoup plus longue de 12 heures. Les tests sur plusieurs journées permettront de vérifier cette promesse, mais cette endurance devrait déjà offrir de bien plus longues périodes d’assistance IA et de lecture musicale que les générations précédentes.

@techradar Meta's answer to creepy smart glass behavior is here — what do you think about these camera-free Meta Ray-Ban Audio specs? ♬ original sound - TechRadar

Le confort progresse également. Les lunettes ne pèsent plus que 43 g, contre 49 g pour le modèle Gen 2 le plus léger, et reprennent plusieurs réglages issus de la gamme Ray-Ban Meta Optics, notamment des charnières ergonomiques et des embouts de branches ajustables.

Une prise en main d’environ vingt minutes les place déjà parmi les lunettes Meta les plus confortables testées jusqu’ici. Une démonstration aussi courte ne permet évidemment pas encore d’évaluer un port pendant toute une journée.

Les performances audio progressent elles aussi grâce à la compatibilité Dolby Atmos. Les microphones sont conçus pour mieux enregistrer un environnement sonore immersif tandis que les haut-parleurs peuvent le restituer avec davantage d’espace.

Plusieurs démonstrations comparant directement une lecture Atmos à une version stéréo classique ont montré une différence très nette, avec une sensation d’immersion beaucoup plus forte en Dolby Atmos.

Pour les personnes intéressées par les lunettes intelligentes mais opposées à l’idée de porter une caméra, les Ray-Ban Meta Audio constituent donc une proposition beaucoup plus adaptée. En France, elles sont disponibles en précommande à partir de 349 €, avec les premières livraisons prévues le 13 octobre.

(Image credit: Meta)

Problème réglé ?

Meta n’abandonne évidemment pas les lunettes équipées de caméras : les Ray-Ban Meta Gen 3 viennent elles aussi d’être annoncées. Lors du briefing précédant Connect, l’entreprise a également contesté l’idée selon laquelle ses lunettes pourraient être utilisées discrètement pour enregistrer des personnes.

Meta décrit le témoin d’enregistrement comme « une lumière impossible à manquer » et rappelle avoir renforcé les protections contre les tentatives de modification du dispositif. Plusieurs critiques estiment pourtant encore que cet indicateur reste trop discret. L’entreprise n’avait pas indiqué pendant le briefing si de nouvelles protections seraient ajoutées, même si l’ampleur du débat autour de la confidentialité rend de nouvelles mesures plausibles.

(Image credit: Meta)

Des lunettes uniquement audio apportent une réponse partielle. Elles restent capables d’enregistrer le son de leur utilisateur et de son environnement, et perdent certaines fonctions permises par les modèles avec caméra — impossible par exemple de fournir un contexte visuel à Muse AI. L’absence d’appareil photo les rend néanmoins beaucoup moins intrusives.

Même avec ces limitations, les lunettes peuvent proposer plusieurs fonctions utiles. Meta a notamment annoncé Hearing Enhancement, destiné aux adultes présentant une perte auditive perçue légère à modérée et capable d’amplifier certains sons environnants. Aux États-Unis, cette fonction sera proposée plus tard dans l’année pour 149,99 dollars en paiement unique, ou intégrée à un abonnement Meta One. Aucun tarif ni calendrier français spécifique n’a été annoncé pour cette fonction au 28 septembre.

Au-delà de son éventuel coût, cette fonction illustre l’un des usages les plus intéressants que peuvent proposer les lunettes intelligentes. Plusieurs employés de Meta présents lors de l’événement l’ont même présentée comme l’une des meilleures fonctions auxquelles ils aient travaillé dans l’entreprise.

Avec les nouvelles Meta VR Glasses, les Ray-Ban Meta Audio figurent parmi les produits les plus intéressants présentés à Connect. Les modèles sans caméra concurrents font souvent le choix inverse : ils suppriment l’audio pour privilégier un petit affichage. Meta opte ici pour aucun écran, mais du Dolby Atmos, une approche beaucoup plus adaptée à une utilisation audio discrète.

Le concept repose donc surtout sur une expérience d’écoute occasionnellement enrichie par l’IA, plutôt que sur un affichage tête haute permanent susceptible de devenir distrayant.

Les Ray-Ban Meta Audio et les Ray-Ban Meta Gen 3. (Image credit: Meta)

Reste à savoir si cette conception sans caméra rencontrera moins d’opposition et sera plus largement acceptée, ou si la réputation des lunettes connectées est déjà trop dégradée pour permettre aux marques de reconquérir les personnes les plus méfiantes.

Le retrait de la caméra constitue une réponse importante, mais seulement partielle. Les modèles qui en conservent auront encore besoin de protections de confidentialité suffisamment visibles et fiables. Reste également à voir si les prochaines évolutions viendront de Meta et des autres fabricants, de la pression du public ou de nouvelles réglementations.