Snake, Tetris, Pac-Man : nous avons demandé à ChatGPT de réinventer 5 jeux cultes

OpenAI a récemment présenté GPT-6, un nouveau modèle de ChatGPT. Vous avez probablement déjà entendu parler de ses nombreuses fonctionnalités, mais l'une d'elles n'a pas reçu toute l'attention qu'elle mérite. Et pourtant, elle est particulièrement amusante : il s'agit d'Intelligent UI.

Cette technologie permet à ChatGPT de générer des expériences interactives directement dans une conversation. OpenAI l'explique ainsi : « Avec Intelligent UI, les réponses peuvent inclure des graphiques, des boutons tactiles, des formulaires, des diagrammes et des expériences interactives que vous pouvez utiliser directement dans votre conversation. »

Ce qui rend cette nouveauté intéressante, c'est qu'elle ne se limite pas à un format précis. Selon votre demande, ChatGPT peut créer un schéma interactif, une calculatrice, un tableau d'inspiration, une carte ou même une petite console de jeux.

Les applications pratiques ne manquent pas. Il devient notamment possible de rendre des sujets complexes plus faciles à comprendre ou de créer de petits outils à la demande. Mais nous avons surtout voulu explorer un usage beaucoup moins sérieux : les jeux vidéo.

ChatGPT peut désormais créer des jeux auxquels vous pouvez réellement jouer dans la fenêtre de discussion. Bien sûr, les possibilités vont des jeux éducatifs aux quiz, en passant par des créations totalement inédites. Mais nous étions surtout curieux de voir comment l'IA se débrouillerait avec quelques classiques.

Nous avons donc commencé avec cinq jeux cultes, parmi lesquels Snake, Pong et Tetris. Dans un premier temps, nous avons soumis des instructions très simples à ChatGPT afin d'évaluer sa capacité à les reproduire fidèlement. Nous lui avons ensuite demandé de réinventer chaque jeu avec une nouvelle esthétique, des mécaniques inattendues et quelques modifications volontairement absurdes. Imaginez un Snake dans un univers cyberpunk néon ou un Tetris dont les règles changent chaque fois que vous terminez une ligne.

Voici ce qui s'est passé lorsque nous avons mis les nouvelles capacités de création de jeux de ChatGPT à l'épreuve.

Snake passe au néonover

(Image credit: Future)

Le prompt : « Crée une version jouable du jeu classique Snake directement dans cette conversation. »

ChatGPT a immédiatement reproduit les mécanismes essentiels. Le jeu était parfaitement reconnaissable, les commandes répondaient bien et un curseur permettait même de régler la vitesse. Le résultat était agréable visuellement et, surtout, vraiment amusant pendant quelques parties.

Nous lui avons ensuite demandé de donner à Snake une nouvelle identité cyberpunk, avec des couleurs néon, des obstacles mobiles, des bonus spéciaux et une augmentation de la vitesse tous les cinq points. C'est ainsi qu'est né Neon Snake.

(Image credit: Future)

Un petit problème est toutefois apparu. Au lieu de créer directement le nouveau jeu dans la fenêtre de discussion, ChatGPT nous a d'abord fourni son code. Ce qui n'était pas particulièrement utile, puisque l'objectif consistait justement à pouvoir y jouer immédiatement.

Nous avons donc reformulé notre demande pour préciser que le jeu devait être directement jouable dans la conversation, et cette fois, cela a fonctionné. L'expérience était amusante. L'esthétique néon était réussie, les différents éléments étaient clairement distingués par des couleurs et les nouvelles mécaniques apportaient un défi supplémentaire à un classique qui, avouons-le, peut parfois devenir un peu répétitif.

Tetris change les règles du jeu

(Image credit: Future)

Le prompt : « Crée un jeu jouable inspiré de Tetris directement dans cette conversation. »

Cette fois, le résultat a très bien fonctionné dès le départ. Nous nous attendions à quelques bugs, car Tetris repose sur des mécaniques bien plus complexes que Snake. Pourtant, les commandes étaient intuitives et réactives, et nous retrouvions tout le plaisir de l'empilement des blocs.

Mais à quoi ressemblerait Tetris si ses règles changeaient chaque fois qu'une ligne disparaissait ? C'est l'idée que nous avons soumise à ChatGPT dans notre deuxième demande.

(Image credit: Future)

Nous avons demandé à l'IA d'introduire des surprises imprévisibles. Le plateau pouvait par exemple pivoter, des blocs aux formes inhabituelles pouvaient apparaître ou des pouvoirs spéciaux pouvaient détruire une partie de la grille.

Et ChatGPT a relevé le défi. Ces changements permanents ont apporté une bonne dose d'imprévisibilité à un jeu qui repose habituellement sur le rythme et les automatismes. L'expérience nous a également donné envie de pousser le concept beaucoup plus loin. Il existe énormément de possibilités pour expérimenter avec de nouvelles règles, des défis et des bonus.

(Image credit: Future)

Le prompt : « Crée un jeu d'arcade rétro entièrement jouable, inspiré de Space Invaders. »

Une nouvelle fois, ChatGPT a reproduit le jeu d'arcade classique avec une facilité surprenante. Visuellement comme dans ses mécaniques, le résultat rappelait immédiatement l'original. Les commandes étaient simples et nous retrouvions tout le plaisir de tirer sur des vagues d'extraterrestres qui approchent.

Mais nous voulions savoir si l'IA pouvait faire preuve d'un peu plus d'imagination que simplement ajouter des ennemis ou accélérer leurs déplacements. Nous lui avons donc proposé un choix : et si nous pouvions défendre la Terre en combattant les extraterrestres, mais aussi en négociant avec eux ?

(Image credit: Future)

Nous voulions conserver les vagues d'ennemis en pixel art, tout en introduisant des décisions entre chaque manche. Celles-ci pouvaient permettre de débloquer des armes, d'empêcher une invasion ou, au contraire, de rendre la prochaine attaque encore plus dangereuse.

ChatGPT a baptisé sa réinterprétation First Contact, un nom que nous avons beaucoup aimé. Jusqu'ici, l'IA avait surtout tendance à utiliser les mots « chaos » ou « chaotique » pour nommer ses créations. Cette proposition témoignait donc d'un peu plus d'inventivité.

C'était une manière amusante d'ajouter une dimension supplémentaire à un jeu bien connu. Mais est-ce que cela fonctionnait vraiment ? Difficile à dire, puisque nous n'avons jamais réussi à dépasser le premier niveau. Cette expérience a surtout mis en évidence nos piètres talents de combattants extraterrestres.

Pac-Man se transforme en jeu hanté

(Image credit: Future)

Le prompt : « Crée un jeu de labyrinthe rétro entièrement interactif, inspiré de Pac-Man, auquel nous pouvons jouer directement dans cette conversation ChatGPT. »

C'était de loin notre préféré parmi les cinq jeux, même si nous avons toujours eu un faible pour Pac-Man. La première tentative de ChatGPT était un jeu de labyrinthe amusant et réactif, qui reprenait les mécanismes familiers : se déplacer, ramasser des objets et éviter les ennemis. Petit bonus, l'IA l'avait rebaptisé Maze Muncher.

Pour la nouvelle version, nous avons choisi de nous inspirer d'Halloween. Nous avons demandé à ChatGPT de transformer le jeu en une borne d'arcade hantée des années 1980. Cette fois, le personnage principal ne serait plus Pac-Man, mais un petit chasseur de fantômes.

(Image credit: Future)

Nous voulions également que le labyrinthe se transforme pendant la partie. Chaque série de dix orbes ramassés devait déclencher une surprise, comme des murs qui se déplacent, de nouveaux passages ou l'apparition d'un fantôme supplémentaire. Nous avons aussi demandé des bonus temporaires permettant, pour une fois, de poursuivre les fantômes plutôt que de les fuir.

ChatGPT s'en est bien sorti, même s'il n'a pas attendu que nous ramassions les orbes pour déclencher les événements. Le jeu était extrêmement rapide, avec de nouveaux fantômes, des passages secrets et des mécaniques changeantes dès le départ. Les commandes étaient simples, la prise en main immédiate et le résultat vraiment amusant.

Pong réinventé

(Image credit: Future)

Le prompt : « Crée une version entièrement jouable de Pong dans cette conversation. »

Pong est probablement le jeu le plus simple de cette sélection, mais ChatGPT en a proposé une très bonne version. Les commandes étaient faciles à maîtriser, l'apparence agréable et trois niveaux de difficulté étaient même disponibles : facile, normal et difficile.

Nous avons ensuite décidé de compliquer volontairement cette simplicité. Nous avons demandé à ChatGPT de créer une version plus chaotique, dans laquelle chaque point marqué déclencherait un modificateur aléatoire. La balle pouvait se diviser en deux, les raquettes pouvaient rétrécir, la gravité changer ou un obstacle apparaître au milieu du terrain.

(Image credit: Future)

Le résultat était aussi chaotique que prévu. Nous retrouvions les échanges caractéristiques de Pong, mais les règles changeantes rendaient chaque point beaucoup moins prévisible. C'était également une bonne démonstration de ce que l'on peut accomplir à partir d'une idée très simple. Inutile de réinventer chaque aspect d'un jeu pour le rendre amusant.

Dans l'ensemble, nous avons été sincèrement impressionnés par le bon fonctionnement de ces cinq jeux, surtout compte tenu de la simplicité des instructions initiales.

Bien sûr, quelques problèmes sont apparus, comme lorsque ChatGPT a décidé de nous donner du code plutôt qu'un jeu directement utilisable. Mais globalement, les commandes étaient réactives, les jeux agréables visuellement et les versions réinventées plus créatives que prévu.

Ce que nous avons particulièrement apprécié, c'est la facilité avec laquelle il était possible d'expérimenter. Vous pouvez prendre un jeu que vous connaissez déjà, changer son apparence, introduire une mécanique inattendue ou imaginer quelque chose de complètement absurde, puis découvrir ce que ChatGPT en fait.

C'est une excellente manière de s'amuser pendant une demi-heure, notamment si vous avez grandi avec ces jeux. Après toutes ces expériences, rappelons tout de même que les versions originales existent toujours et qu'elles méritent largement d'être redécouvertes.