Huawei aurait dérobé des secrets commerciaux à Cisco, T-Mobile et plusieurs autres entreprises

Le dossier judiciaire indique également que le groupe aurait utilisé une entreprise implantée en Iran pour commettre une fraude bancaire

Huawei annonce vouloir entreprendre « toutes les démarches juridiques nécessaires » après le verdict

Un jury fédéral américain a reconnu Huawei coupable de complot visant à voler des secrets commerciaux. Les procureurs ont présenté des preuves de détournement de propriété intellectuelle couvrant plus de vingt ans.

Selon l'accusation, ces pratiques auraient permis à Huawei d'accélérer sa croissance pour devenir l'un des plus grands fabricants mondiaux d'équipements de télécommunications. Les technologies concernées comprenaient notamment du code source, des conceptions d'équipements réseau, des technologies d'antennes et des systèmes robotiques.

Cisco figurait parmi les entreprises concernées. Le logiciel de ses routeurs aurait notamment été reproduit. Certaines notes techniques internes auraient même été reprises, avec le nom « Cisco » simplement écrit à l'envers.

Huawei accusé de plusieurs infractions

Huawei aurait également obtenu des informations appartenant à T-Mobile concernant un système robotisé de test d'écrans tactiles. Quintel, CNEX, Fujitsu et Motorola Systems figuraient aussi parmi les entreprises touchées.

Outre les faits de vol de propriété intellectuelle, Huawei a également été reconnu coupable de fraude bancaire. Le groupe aurait mené des activités en Iran par l'intermédiaire d'une société baptisée Skycon, qu'il présentait comme un partenaire indépendant alors qu'il en conservait le contrôle.

Le ministère américain de la Justice a conclu que Huawei avait commis les infractions suivantes : « complot visant à voler des secrets commerciaux ; association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude électronique ; fraude électronique ; complot en vue d'une fraude bancaire ; fraude bancaire ; complot visant à frauder les États-Unis ; complot visant à enfreindre l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ; violations de l'IEEPA ; et complot en vue de blanchir de l'argent ».

Le procureur général Blanche a accusé le groupe chinois d'avoir exercé ses activités aux États-Unis pendant des décennies « sur la base de mensonges et de vols ».

« Huawei a violé nos lois, renforcé nos ennemis et porté atteinte à notre sécurité nationale », a ajouté Proctor, haut responsable par intérim du ministère américain de la Justice.

Dans une déclaration officielle, Huawei a estimé que son acquittement sur l'accusation relevant de la loi RICO « confirme que ces allégations sont dépourvues de fondement factuel et justifie notre position constante depuis huit ans ». L'entreprise a également rappelé que les cinq différends concernant les secrets commerciaux avaient été réglés.

« Nous examinerons attentivement les verdicts concernés et entreprendrons toutes les démarches juridiques nécessaires pour défendre nos droits et nos intérêts », a ajouté Huawei.

Le groupe a souligné que le jury l'avait également déclaré non coupable de complot visant à entraver la justice et de complot relevant de la loi américaine sur les organisations criminelles, le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO).

« Un jury du tribunal fédéral du district Est de New York a acquitté Huawei de l'accusation fondée sur la loi RICO présentée par le gouvernement. Huawei se félicite de cette décision. Elle confirme que ces allégations sont dépourvues de fondement factuel et justifie notre position constante depuis huit ans », a déclaré l'entreprise à TechRadar Pro.