Nothing dévoile les premiers indices concernant ses nouveaux écouteurs Ear (note)

Ces écouteurs sont conçus pour enregistrer et retranscrire les conversations

Leur présentation complète est prévue le 8 décembre

Nothing a commencé à explorer des usages de l'IA potentiellement préoccupants. C'est notamment le cas des Nothing Ear (3a), capables d'enregistrer et de retranscrire des appels ou de réaliser des « Audio Snapshots » à partir des messages vocaux reçus. Les Nothing Ear (3), de leur côté, possèdent un Super Mic intégré à leur boîtier.

Mais jusqu'à présent, ces écouteurs pouvaient également servir à écouter de la musique. Désormais, il semble que Nothing envisage de supprimer complètement cette fonction.

L'entreprise a commencé à dévoiler ses nouveaux Ear (note), en partageant quelques détails avec Bloomberg avant leur annonce complète, prévue le 8 décembre. Il devrait s'agir d'un appareil dédié à la transcription audio, une catégorie qui accueille de plus en plus de produits équipés d'IA depuis quelques années.

Selon Bloomberg, les écouteurs et leur boîtier intégreront des microphones permettant d'enregistrer les sons environnants. Une application associée donnera ensuite accès aux enregistrements et à leurs transcriptions, toutes réalisées grâce à l'intelligence artificielle.

Un voyant lumineux indiquera aux personnes présentes qu'un enregistrement est en cours. Mais cette précaution semble bien insuffisante pour répondre aux inquiétudes concernant la confidentialité soulevées par ce type de technologie, qui rappelle certains dispositifs de surveillance. Les lunettes connectées équipées de fonctions similaires n'ont d'ailleurs pas toujours reçu un accueil enthousiaste. Nothing promet néanmoins d'autres mesures pour répondre à ces préoccupations. Nous devrions en apprendre davantage lors de la présentation officielle.

Pas vraiment pour vous et moi

S'agit-il du même produit que Nothing a commencé à montrer sur X il y a quelques jours ? Sur l'image, j'ai plutôt l'impression de voir le Nothing Dinner Service (a). Mais avec le slogan « Be Present. It's noted » (« Soyez présent. C'est noté »), je dirais qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse en réalité d'un gros plan des Ear (note). Quoi qu'il en soit, retenez bien la date du 8 décembre.

Be present. It's noted. 8 December. https://t.co/7Nc49GXqdqNovember 20, 2026

En tant que journaliste spécialisé dans les technologies, je reçois une quantité impressionnante de propositions de tests pour des appareils de transcription IA, comme les Nothing Ear (note). À en croire les entreprises technologiques, ce serait la nouvelle tendance incontournable.

Pourtant, je n'ai encore vu personne utiliser ce genre d'appareil en public. En général, ils ne font pas grand-chose de plus que l'application d'enregistrement vocal d'un smartphone ordinaire.

D'ailleurs, je n'ai toujours rien trouvé d'aussi pratique pour prendre des notes et me souvenir d'une conversation que cette bonne vieille méthode : un stylo et du papier, accompagnés de quelques notions de sténographie. Je continue à les apporter en réunion pour noter les informations importantes. Aucune technologie n'est nécessaire.

Il ne s'agit donc pas d'un appareil destiné au grand public, ni d'un successeur aux Nothing Ear (3a), ni même d'un nouveau produit que la marque imagine voir finir au pied du sapin à Noël. C'est plutôt un outil destiné à des usages de niche.

Il reste à voir si les Ear (note) trouveront leur public. Comme je l'ai indiqué, cette catégorie de produits reste peu populaire, d'autant que la bulle de l'IA a peut-être commencé à se dégonfler en octobre. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez des écouteurs capables de diffuser de la musique, voici quelques bonnes options.