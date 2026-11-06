Samsung préparerait de nouveaux écouteurs sans fil, et ils pourraient ressusciter une gamme oubliée

Des documents déposés auprès de la FCC suggèrent l'arrivée prochaine d'une nouvelle paire d'écouteurs Samsung.

Ce modèle pourrait être équipé de crochets de maintien pour le sport.

Samsung pourrait chercher à séduire les sportifs, alors que les écouteurs ouverts se démocratisent.

Si vous vous souvenez de l'époque d'avant la pandémie, vous vous rappelez peut-être que Samsung commercialisait autrefois des produits sous le nom « Gear ». Il s'agissait de montres connectées et d'écouteurs conçus pour le fitness, comme les Samsung Gear Icon X, également visibles sur l'image principale de cet article. Mais cette gamme a été abandonnée lorsque l'entreprise a commencé à développer ses appareils Galaxy polyvalents, capables de tout faire, rendant ses produits exclusivement consacrés au sport presque obsolètes.

Pourtant, il semblerait que la gamme Gear de Samsung puisse faire son retour, du moins dans l'esprit.

Des documents déposés auprès de la FCC concernant une paire d'écouteurs Samsung encore inédite ont été repérés. Non, il ne s'agit pas des Galaxy Buds On à conception ouverte, déjà commercialisés dans plusieurs régions du monde. Cette fois, il est question d'une autre paire d'écouteurs mystérieuse.

Les documents les désignent sous le nom de Samsung Galaxy T1, même s'il pourrait simplement s'agir d'un nom de code. Dans tous les cas, cela laisse entrevoir l'arrivée prochaine de nouveaux écouteurs de la marque. Une précédente fuite indiquait d'ailleurs que les T1 pourraient être équipés de crochets de maintien pour le sport.

Les écouteurs dotés de crochets sportifs sont naturellement destinés aux utilisateurs actifs, puisqu'ils restent bien en place lorsque vous courez ou sautez. Il pourrait donc s'agir des premiers écouteurs Samsung spécialement conçus pour l'exercice depuis l'abandon de la gamme Gear. Précisons toutefois que les anciens écouteurs Gear n'utilisaient pas de crochets, mais plutôt des ailettes intra-auriculaires pour assurer leur maintien, comme le montre l'image ci-dessus.

Il paraît peu probable que Samsung ressuscite directement le nom Gear. Mais si le constructeur lançait de nouveaux écouteurs spécialement conçus pour le sport, ils en seraient les héritiers spirituels.

Samsung pourrait revenir aux écouteurs dédiés au sport

(Image credit: Future)

Depuis l'abandon des écouteurs Gear, Samsung n'a plus commercialisé de modèles spécifiquement conçus pour l'entraînement. À la place, la marque présente ses écouteurs classiques, comme les Samsung Galaxy Buds 4 Pro, comme d'excellents compagnons pour la course à pied. Pourtant, après les avoir essayés pendant nos entraînements, leurs problèmes de maintien nous ont clairement montré que ce n'était pas le cas.

C'est peut-être pour cette raison que le géant technologique a commencé à explorer le marché des écouteurs ouverts. Ces modèles qui ne bloquent pas les bruits extérieurs sont achetés pour diverses raisons de sécurité et de perception de l'environnement. Mais leur usage initial, et à nos yeux toujours principal, reste la course à pied dans les zones fréquentées, où il est essentiel de rester conscient de ce qui se passe autour de soi.

Comme nous l'avons récemment évoqué, les statistiques montrent que les écouteurs ouverts connaissent une croissance spectaculaire, ce qui explique le lancement des Galaxy Buds On. Mais qu'en est-il des écouteurs sportifs à réduction de bruit ? Nous n'avons trouvé aucun chiffre de vente suggérant que cette catégorie connaît une véritable explosion, plutôt qu'une croissance similaire à celle de l'ensemble du marché.

Si l'on exclut les écouteurs ouverts, le marché des écouteurs spécifiquement conçus pour le sport reste relativement discret. Des marques comme Skullcandy, JBL, JLab et Soundcore proposent quelques-uns des rares modèles intra-auriculaires équipés de crochets sportifs. Leurs nouveautés ne bénéficient cependant pas de la même attention médiatique ni du même enthousiasme que les écouteurs classiques.

Samsung sait-il quelque chose que nous ignorons ? Espérons-le. L'entreprise dispose de ses propres études de marché et chiffres de vente, auxquels nous n'avons pas accès. Toute décision de commercialiser des écouteurs exclusivement destinés au sport pourrait donc indiquer que ce segment est plus important que nous ne l'imaginons.

Cela expliquerait également pourquoi Samsung complète ses montres connectées premium, comme la Galaxy Watch 9, avec des produits plus abordables tels que le Galaxy Fit 3. La marque sait que les sportifs veulent des appareils qui leur sont spécifiquement destinés, et pas seulement des produits polyvalents. Cette logique s'applique aussi bien aux objets connectés portés au poignet qu'aux écouteurs.

Lorsque nous avons testé les Galaxy Buds 4 Pro, leur maintien dans les oreilles constituait le principal problème. Si Samsung commercialisait une version équipée de crochets sportifs pour les maintenir en place, ces écouteurs pourraient bien devenir les meilleurs du marché, aussi bien pour les sportifs que pour les utilisateurs ordinaires.