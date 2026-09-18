Bose dévoile les successeurs de ses excellents écouteurs ouverts — avec un modèle moins cher qui pourrait inquiéter Shokz

Bose dévoile deux nouveaux écouteurs à clip — ou façon manchette d’oreille

Les Bose Sport Open Earbuds constituent une option plus simple et plus abordable

Les Ultra Open Earbuds de deuxième génération remplacent l’un des meilleurs modèles premium de la catégorie avec plusieurs améliorations

Pendant longtemps, les Bose Ultra Open Earbuds ont occupé la place de « meilleurs écouteurs ouverts premium » dans les sélections TechRadar des meilleurs modèles ouverts. Même sans la récente montée en puissance des Shokz OpenDots 2, un nouveau concurrent aurait probablement fini par les détrôner tant cette catégorie se développe rapidement.

Bose revient justement avec une nouvelle version de ses écouteurs ouverts haut de gamme, assez logiquement baptisée Ultra Open Earbuds (2e génération). Ces écouteurs à clip affinent plusieurs éléments de la première génération. En France, Bose les affiche à 299,95 €, avec une commercialisation générale prévue le 1er octobre.

Cette nouveauté n’arrive pas seule. Probablement inspiré par des concurrents comme Shokz et ses OpenDots Air, Bose lance également une option plus accessible baptisée Sport Open Earbuds. Leur conception diffère, plusieurs fonctions disparaissent et le tarif français descend à 199,95 €. La disponibilité européenne est annoncée pour la mi-octobre, avec un accès anticipé proposé aux membres Mon Bose.

Des tests complets permettront prochainement de déterminer si Bose peut récupérer face à Shokz les places perdues dans les classements des meilleurs écouteurs ouverts.

De nombreux produits Bose

(Image credit: Bose)

Commençons par les Ultra Open Earbuds (2e génération). Ils conservent globalement l’apparence anguleuse du modèle original, avec quelques modifications censées améliorer le maintien, ainsi qu’un boîtier de recharge plus facile à ouvrir et fermer. De petits pieds lui permettent également de rester debout.

À l’intérieur, Bose apporte plusieurs améliorations ciblées : volume maximal supérieur, autonomie prolongée et réponse dans les basses renforcée. La technologie TrueSpatial succède également à Bose Immersive Audio afin d’améliorer le rendu spatial, notamment pendant les activités physiques.

Comme les premiers Ultra, cette deuxième génération reste clairement positionnée sur le haut de gamme. À 299,95 €, le tarif suffira probablement à détourner une partie des acheteurs. C’est précisément là que le second modèle entre en scène.

Les Bose Sport Open Earbuds abandonnent l’apparence très anguleuse des Ultra au profit d’un design à clip beaucoup plus arrondi et conventionnel. Malgré leur nouveauté, leur silhouette rappelle donc plusieurs modèles déjà présents depuis quelques années sur le marché.

Bose ne détaille pas précisément les caractéristiques acoustiques de ces écouteurs — une habitude assez frustrante de la marque —, mais tout indique que les Sport Open n’offriront pas la même restitution des basses que les Ultra. Leur qualité sonore ne devrait pas nécessairement être mauvaise, mais ils ne promettent clairement pas le même niveau de performances.

La certification IP54 des Sport Open constitue en revanche une bonne surprise. Ils sont ainsi mieux protégés contre la poussière et l’eau que les Ultra certifiés IPX4, même si leur autonomie est légèrement inférieure avec 7 heures annoncées.

Une bonne partie des technologies propres aux Ultra semble également absente. Bose ne mentionne par exemple pas TrueSpatial Audio pour les Sport Open.

Les Sport Open Earbuds devraient donc faire l’impasse sur plusieurs raffinements des Ultra, mais comme avec les modèles Shokz plus abordables, beaucoup d’utilisateurs pourraient parfaitement accepter ces concessions en échange d’un tarif inférieur. À 199,95 €, ils semblent même susceptibles de toucher un public beaucoup plus large que les Ultra.

Un dernier point mérite d’être précisé pour la France. Aux États-Unis, les premiers Bose Ultra Open Earbuds font actuellement l’objet d’une importante promotion qui peut les rendre presque aussi intéressants qu’un modèle « budget ». Cette situation ne se retrouve pas sur la boutique Bose France, où la première génération reste affichée à 349,95 €. Pour un achat français, les nouveaux Sport Open à 199,95 € restent donc très nettement l’option la moins chère.