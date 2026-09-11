Les AirPods 5 reprennent le meilleur des AirPods Pro — sans les fonctions de santé auditive ni le cardio

Deux modèles d’AirPods 5 : ANC améliorée de 50 %, Audio adaptatif et Traduction en direct

Le modèle supérieur ajoute la recharge sans fil et le réglage du volume par balayage sur les tiges

149 € pour les AirPods 5 ; 169 € pour les AirPods 5 avec Boîtier de charge sans fil

La couverture de l’événement Apple l’a montré : Apple a décidé de doubler une nouvelle fois son offre d’AirPods non-Pro, comme auparavant, et chacun des deux modèles de la nouvelle gamme AirPods 5 intègre l’ANC, que cette fonction ait réellement été réclamée ou non.

Apple tient clairement à ce qu’elle séduise puisque, parallèlement à une « toute nouvelle architecture acoustique multiport » dans ce format ouvert, l’entreprise affirme que la nouvelle réduction active du bruit élimine jusqu’à 50 % de bruits extérieurs supplémentaires par rapport aux AirPods 4 avec Réduction active du bruit.

L’une des principales évolutions concerne la Traduction en direct, désormais intégrée aux deux modèles alors qu’elle était auparavant réservée à la gamme Pro, ainsi que l’Audio spatial personnalisé et l’Égalisation adaptative. La nouvelle batterie offre maintenant jusqu’à 20 heures au total avec l’ANC — dont jusqu’à cinq heures directement avec les écouteurs, soit une heure de plus que leurs prédécesseurs, limités à quatre heures avec ANC — ou jusqu’à 22 heures sans réduction de bruit.

Ce n’est certes toujours pas extraordinaire sur le terrain de l’endurance. Mais il s’agit bien de l’offre AirPods d’entrée de gamme d’Apple et, pour certains acheteurs, le prix compte davantage que l’autonomie.

(Image credit: Apple)

Il faut aussi souligner que, malgré la présence de la Traduction en direct et de l’Égalisation adaptative, aucune des caméras évoquées par les rumeurs n’est arrivée, qu’elle soit basse résolution ou non — même sur la version la plus chère. Leur lancement n’était pas attendu avant 2027, et cette prévision s’est confirmée.

Audio Intelligence et Siri Recap ont en revanche bien été lancés pendant l’événement. Il s’agit d’évolutions logicielles conçues pour améliorer ce qui est entendu et, dans certains cas, le retranscrire, même si Apple promet que ces informations ne seront ni enregistrées ni stockées. Les « yeux Apple dans les oreilles » devront donc encore attendre.

Près de deux ans se sont écoulés depuis l’arrivée des prédécesseurs des AirPods 5. Les AirPods 4 avec Réduction active du bruit étaient commercialisés 199 € en France lors de leur lancement le 20 septembre 2024. Ce positionnement disparaît avec la nouvelle génération : les deux nouveaux modèles coûtent moins cher.

Apple sait que le changement n’est pas toujours bienvenu lorsqu’il touche au portefeuille et ne bouleverse donc pas le tarif du modèle standard : les AirPods 5 sont proposés à 149 €, soit le prix de lancement des AirPods 4 de base.

Et le modèle supérieur ? Les AirPods 5 avec Boîtier de charge sans fil coûtent 169 €, soit moins que les AirPods 4 avec ANC à leur lancement.

L’approche « payer pour ce qui compte vraiment et profiter de son achat » d’Apple est rafraîchissante

(Image credit: Apple)

Pas de caméras, pas de suite de santé auditive et, bien sûr, pas de suivi de la fréquence cardiaque, mais l’approche d’Apple mérite d’être saluée. L’ensemble donne presque l’impression que quelqu’un s’est levé pendant une réunion à l’Apple Park et a demandé : « Pourquoi ne pas simplement laisser les fans d’AirPods choisir les avantages qui comptent pour eux ? » Difficile de s’en plaindre.

Le réglage du volume directement sur les tiges ? Il a été ajouté au modèle supérieur. Un boîtier compatible avec la recharge sans fil ? Lui aussi se trouve sur la version 20 € plus chère. Prises séparément, ces améliorations ne paraissent pas considérables, mais les choix semblent particulièrement bien ciblés : chaque petit avantage apporte un peu plus de valeur.

Le modèle doté du réglage du volume sur les tiges paraît clairement le plus intéressant. Cette fonction peut facilement justifier le supplément et apparaît pour la première fois sur les écouteurs Apple à design ouvert. Pour rappel, ce format repose dans la conque de l’oreille et n’utilise pas les embouts des AirPods Pro pour créer une isolation étanche dans le conduit auditif.

Les écouteurs, même coûteux, qui obligent à ressortir le téléphone simplement pour réduire le volume restent particulièrement frustrants. Le réglage directement sur les tiges constitue donc un avantage très concret pour les AirPods 5 avec Boîtier de charge sans fil.