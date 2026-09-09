Les AirPods 5 reprennent le meilleur des AirPods Pro — sans les fonctions de santé auditive ni le cardio

Deux modèles d’AirPods 5 : ANC améliorée de 50 %, Audio adaptatif et Traduction en direct

Le modèle supérieur ajoute la recharge sans fil et le réglage du volume par balayage sur les tiges

149 € pour les AirPods 5 ; 169 € pour les AirPods 5 avec Boîtier de charge sans fil

La couverture de l’événement Apple l’a montré : Apple a décidé de doubler une nouvelle fois son offre d’AirPods non-Pro, et chacun des deux nouveaux AirPods 5 dispose désormais de la réduction active du bruit, que cette fonction ait été réclamée ou non.

Apple tient manifestement à la mettre en avant puisque, parallèlement à une « toute nouvelle architecture acoustique multiport » dans ce format ouvert, l’entreprise affirme que la nouvelle ANC intégrée élimine jusqu’à 50 % de bruits extérieurs supplémentaires par rapport aux AirPods 4 avec Réduction active du bruit.

L’une des principales évolutions est l’arrivée de la Traduction en direct sur les deux modèles, auparavant réservée à la gamme Pro, aux côtés de l’Audio spatial personnalisé et de l’Égalisation adaptative. La nouvelle batterie offre désormais jusqu’à 20 heures au total avec l’ANC — jusqu’à cinq heures pour les écouteurs eux-mêmes, soit une heure de plus que leurs prédécesseurs, qui tenaient quatre heures avec ANC — ou jusqu’à 22 heures sans réduction de bruit.

L’endurance reste certes loin d’être exceptionnelle. Mais il s’agit bien de l’offre AirPods d’entrée de gamme d’Apple et, pour certains acheteurs, le prix compte davantage que l’autonomie.

(Image credit: Apple)

Il faut aussi souligner que, même si la Traduction en direct et l’Égalisation adaptative sont bien présentes, aucune des caméras évoquées par les rumeurs n’a fait son apparition, même en basse résolution et même sur la version la plus chère. Leur arrivée n’était pas attendue avant 2027, et cette prévision s’est confirmée.

Audio Intelligence et Siri Recap ont en revanche bien été lancés pendant l’événement. Il s’agit d’évolutions logicielles conçues pour améliorer ce que l’utilisateur entend et, dans certains cas, le retranscrire, même si Apple promet que ces informations ne seront ni enregistrées ni stockées. Les « yeux Apple dans les oreilles » devront donc encore attendre.

Près de deux ans se sont écoulés depuis le lancement des prédécesseurs des AirPods 5. Les AirPods 4 avec Réduction active du bruit étaient commercialisés 199 € en France lors de leur arrivée le 20 septembre 2024. Ce tarif disparaît avec la nouvelle génération : les deux modèles sont moins chers.

Apple sait que le changement n’est pas toujours bienvenu lorsqu’il touche au portefeuille et ne modifie donc pas le tarif du modèle standard : les AirPods 5 sont proposés à 149 €, soit le prix de lancement des AirPods 4 de base.

Et le modèle supérieur ? Les AirPods 5 avec Boîtier de charge sans fil coûtent 169 €, soit moins que les AirPods 4 avec ANC au moment de leur lancement.

L’approche « payer pour ce qui compte vraiment et profiter de son achat » d’Apple est rafraîchissante

(Image credit: Apple)

Pas de caméras, pas de suite dédiée à la santé auditive et, bien sûr, pas de suivi de la fréquence cardiaque, mais il faut reconnaître à Apple une approche plutôt séduisante. L’ensemble donne presque l’impression qu’au cours d’une réunion à l’Apple Park, quelqu’un a proposé : « Et si les fans d’AirPods pouvaient simplement choisir les fonctions qui leur importent ? »

Le réglage du volume directement sur les tiges ? Il est ajouté au modèle supérieur. Un boîtier compatible avec la recharge sans fil ? Il se trouve lui aussi sur la version 20 € plus chère. Prises séparément, ces améliorations ne paraissent pas considérables, mais ces choix semblent particulièrement bien ciblés : chaque petit avantage ajoute un peu de valeur.

Le modèle doté du réglage du volume sur les tiges paraît clairement le plus intéressant. Cette fonction peut justifier le supplément et apparaît pour la première fois sur les écouteurs Apple à design ouvert. Pour rappel, ce format repose dans la conque de l’oreille et n’utilise pas les embouts des AirPods Pro pour créer une isolation étanche dans le conduit auditif.

Les écouteurs, même coûteux, qui obligent à ressortir le téléphone simplement pour baisser le volume restent particulièrement frustrants. Le contrôle directement sur les tiges constitue donc un avantage très concret pour les AirPods 5 avec Boîtier de charge sans fil.