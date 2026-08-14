Les Pixel Buds Pro 2 deviennent plus intelligents sans changer de génération — voici les 4 nouveautés

Aucun Pixel Buds Pro 3 n’a été présenté lors du dernier événement de Google

Plusieurs nouvelles fonctions arrivent sur les écouteurs existants

Les Pixel Buds Pro 2 gagnent également un nouveau coloris

Lors du récent événement consacré aux Pixel 11, Google a présenté de nouveaux smartphones pliables et classiques, une montre connectée mise à jour et même un traqueur de localisation. Un membre de la famille Pixel manquait toutefois à l’appel : les Pixel Buds Pro 3.

Les Pixel Buds Pro 2 approchent pourtant de leurs deux ans, tandis que les Pixel Buds 2a ont presque un an. Google ne renouvelle cependant pas encore sa gamme d’écouteurs.

La marque avait jusqu’ici adopté un rythme relativement régulier, avec de nouveaux écouteurs en 2020, 2021, 2022, 2024 puis 2025. Cette pause pourrait donc repousser l’arrivée de nouveaux Buds Pro jusqu’en août 2027, même s’il ne s’agit pour l’instant que d’une hypothèse.

Google pourrait simplement vouloir prendre davantage de temps pour peaufiner sa prochaine génération. Les précédents Pixel Buds n’ont d’ailleurs pas toujours obtenu des évaluations particulièrement enthousiastes chez TechRadar.

Difficile également d’expliquer cette pause par une concentration exclusive sur les smartphones. Sur les Pixel 11 Pro, la principale nouveauté matérielle visible prend notamment la forme de HiLight, un système lumineux de notifications qui revisite une idée déjà courante sur les smartphones d’il y a une dizaine d’années.

Une nouvelle déclinaison des Pixel Buds Pro 2 a néanmoins fait son apparition lors de l’événement du 12 août, avec une finition vert olive. En France, Google référence cette nouvelle teinte sous le nom Vert Amande sur certaines pages de son Store.

Plus intéressant encore, plusieurs nouvelles fonctions doivent arriver à partir de septembre 2026 sur les Pixel Buds Pro 2 et Pixel Buds 2a.

Pixel Buds : le détail des nouvelles fonctions

(Image credit: Future)

Aucune de ces nouveautés ne révolutionne vraiment les écouteurs de Google ni ne devrait bouleverser leurs notes dans les tests. Elles pourraient néanmoins se révéler particulièrement utiles pour les propriétaires actuels.

La première amélioration concerne Gemini.

L’assistant peut désormais servir à modifier certains réglages audio directement à la voix. Il devient ainsi possible de demander à Google d’augmenter le volume, mais aussi d’ajuster certaines fréquences.

Une commande comme « Hey Google, augmente les basses » peut par exemple modifier directement le rendu sonore sans passer par les paramètres du smartphone.

Deuxième nouveauté, le mode de traduction en direct peut être déclenché en touchant directement un écouteur.

Les Pixel Buds écoutent alors la conversation et lancent automatiquement la traduction. Il n’est donc plus nécessaire de manipuler le téléphone pour activer la fonction.

Un smartphone Pixel reste toutefois nécessaire pour profiter de cette nouveauté.

La troisième fonction nécessite quant à elle une Pixel Watch.

Si son propriétaire s’endort en écoutant de la musique, la montre peut détecter le sommeil et mettre automatiquement la lecture en pause.

Elle désactive également les commandes tactiles des écouteurs et coupe les notifications. Un message WhatsApp reçu au milieu de la nuit ne risque donc plus de réveiller l’utilisateur.

Enfin, la quatrième nouveauté semble être la plus intéressante, mais elle sera réservée aux Pixel Buds Pro 2.

Google l’appelle Dynamic ANC.

Le système adapte la réduction active du bruit selon la manière dont les écouteurs tiennent dans l’oreille.

Si un Pixel Bud bouge légèrement et que l’étanchéité de l’embout se dégrade, Dynamic ANC ajuste automatiquement le traitement pour compenser les changements acoustiques.

L’objectif est donc de préserver une réduction du bruit plus constante, même lorsque les écouteurs se déplacent légèrement pendant leur utilisation.

C’est une évolution bienvenue pour les Pixel Buds Pro 2, même si Google aurait aussi pu résoudre une partie du problème avec une nouvelle génération mettant encore davantage l’accent sur le maintien.

Pour l’instant, les Pixel Buds Pro 3 restent donc absents. Google préfère prolonger la vie de ses écouteurs actuels grâce à de nouvelles fonctions logicielles plutôt que de renouveler immédiatement leur matériel.