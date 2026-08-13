Les AirPods Pro ont du souci à se faire : Samsung obtient le feu vert pour transformer ses Galaxy Buds en aides auditives

Samsung dévoile un test auditif et des fonctions proches de celles d’une aide auditive

Les Galaxy Buds 3 Pro et Galaxy Buds 4 Pro devraient en profiter d’ici la fin de l’année

Le principe rappelle la suite de fonctions de santé auditive déjà proposée sur les AirPods Pro 2 et 3

La santé auditive prend une place croissante dans l’univers des écouteurs. Après plusieurs produits conçus pour mieux protéger l’audition, Samsung se lance à son tour sur ce terrain.

La marque annonce que sa nouvelle fonction Hearing Aid pour Galaxy Buds a reçu le feu vert de la Food and Drug Administration américaine.

Cette expérience de santé auditive se divise en deux parties. La première prend la forme d’un test auditif d’environ cinq minutes, chargé d’analyser l’audition de chaque oreille.

Le système peut ensuite classer une éventuelle perte auditive comme légère, modérée, sévère ou profonde. Il indique naturellement aussi lorsque l’audition se situe dans les valeurs normales.

La seconde partie correspond au mode Hearing Aid. Celui-ci exploite les résultats du test pour amplifier les sons que l’utilisateur entend plus difficilement.

Les écouteurs peuvent également réduire certains bruits parasites grâce à leur réduction active du bruit. Samsung cite notamment le grondement ambiant ou les voix de fond dans un environnement bruyant.

L’objectif consiste à permettre aux Galaxy Buds de fonctionner comme des aides auditives en vente libre aux États-Unis, sans ordonnance. Samsung indique également que la FDA a validé le test auditif pour cet usage médical.

Il faut toutefois souligner que cette autorisation concerne les États-Unis. Elle ne signifie donc pas que la fonction pourra être proposée immédiatement en France.

Deux modèles Pro concernés

Samsung confirme que deux de ses modèles haut de gamme recevront cette nouveauté, les Galaxy Buds 3 Pro et les Galaxy Buds 4 Pro.

Un smartphone Samsung sous One UI 8 ou une version ultérieure sera également nécessaire.

Le déploiement est prévu au quatrième trimestre 2026, soit entre octobre et décembre, aux États-Unis ainsi que dans « certains marchés approuvés ».

Samsung ne cite cependant pas la France parmi ces marchés à ce stade. La disponibilité française dépendra donc des autorisations réglementaires locales.

Apple dispose déjà d’une suite similaire sur les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3, mais sa disponibilité varie elle aussi fortement selon les pays.

En France, les AirPods Pro 2 et 3 permettent notamment de réaliser un Test d’audition. En revanche, Apple précise que sa fonction Appareil auditif n’est toujours pas disponible dans l’Hexagone en raison de restrictions réglementaires.

Dans les régions où cette fonction est autorisée, les AirPods peuvent amplifier certains sons en fonction du profil auditif de l’utilisateur. Les résultats du test peuvent également servir à adapter l’égalisation de la musique ou des vidéos.

Samsung n’introduit donc pas un concept entièrement inédit. Cette nouveauté reste néanmoins particulièrement intéressante pour les utilisateurs déjà installés dans l’écosystème Galaxy.

Elle constitue aussi une nouvelle manière pour les Galaxy Buds de se rapprocher des fonctions proposées par les AirPods Pro, tout en renforçant un domaine qui prend de plus en plus d’importance chez les fabricants d’écouteurs.