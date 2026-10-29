Samsung dévoile le prix des Galaxy Buds On, et ils sont bien plus chers que prévu

Les Samsung Galaxy Buds On coûteront 229 dollars aux États-Unis et seront commercialisés début novembre.

Aucun prix européen n'a encore été communiqué, et leur arrivée en France est prévue courant 2027.

À ce tarif américain, ils figurent parmi les écouteurs ouverts les plus chers du marché.

L'un des principaux avantages des meilleurs écouteurs ouverts, c'est généralement leur prix accessible. L'absence de réduction active du bruit, d'embouts sophistiqués et de nombreuses fonctionnalités réservées aux écouteurs intra-auriculaires signifie que les modèles les plus recommandables ne coûtent souvent pas plus cher que les meilleurs écouteurs abordables.

Samsung ne semble pas partager cette philosophie. Le constructeur a dévoilé ses premiers écouteurs ouverts, baptisés Galaxy Buds On, au début du mois, mais uniquement pour le marché coréen. L'entreprise vient désormais de préciser leur disponibilité internationale, tout en expliquant comment ses ingénieurs les ont conçus. Et certaines nouvelles sont plutôt décevantes.

Premièrement, si vous vivez en Europe, mieux vaut mettre votre enthousiasme de côté pour le moment. Les écouteurs ne seront pas commercialisés sur le continent avant 2027, ce qui inclut donc la France. Impossible de prévoir un essai en magasin dans les prochaines semaines. Aucune date de lancement australienne n'a non plus été communiquée.

Aux États-Unis, en revanche, les Galaxy Buds On seront disponibles dès le début du mois de novembre. Les acheteurs américains n'auront donc pas longtemps à attendre. Mais compte tenu de leur prix, mieux vaut peut-être réfléchir avant de passer commande et surveiller l'arrivée d'éventuelles réductions lors d'une grande opération commerciale. Ils coûteront en effet 229 dollars aux États-Unis, soit environ 170 livres sterling ou 340 dollars australiens au taux de change évoqué dans l'annonce. Ces conversions ne correspondent toutefois pas aux futurs prix officiels sur ces marchés, qui pourraient être plus élevés.

En France, Samsung n'a encore annoncé aucun prix en euros. Il serait donc prématuré de présenter une conversion des 229 dollars comme un tarif français.

Le prix des écouteurs ouverts

(Image credit: Future)

Les Samsung Galaxy Buds 4 Pro sont arrivés en France à 249 € en début d'année. On pourrait donc s'attendre à ce que les Galaxy Buds On soient proposés à un tarif plus accessible. Pourtant, leur prix paraît difficile à justifier lorsqu'on le compare à celui des autres écouteurs ouverts du marché.

À notre connaissance, seuls deux modèles actuellement disponibles affichent un tarif supérieur. Les Bose Ultra Open Earbuds de deuxième génération, lancés en septembre, coûtent 299,95 € en France. De leur côté, les Shokz OpenFit Pro sont commercialisés à 249 €. Bose semble d'ailleurs conscient de ce positionnement élevé, puisque la marque propose également une alternative moins coûteuse. Quant aux Shokz, ils se distinguent par une fonction de réduction du bruit encore très rare sur des écouteurs ouverts.

Les Sony LinkBuds Clip figurent également parmi les références les plus chères, avec un prix de lancement de 200 € en France. Ils ne nous avaient cependant pas particulièrement convaincus lors de nos premiers essais. Plus généralement, les écouteurs ouverts vendus autour de 200 € appartiennent déjà au segment haut de gamme. Dans ces conditions, dépenser davantage mérite réflexion, surtout lorsque les différences entre les modèles restent parfois limitées.

Shokz, pourtant bien installé sur ce marché, commercialise d'ailleurs ses excellents OpenDots 2 à 199 € en France. Un montant déjà conséquent pour des écouteurs ouverts à clip, même lorsqu'ils bénéficient d'une conception soignée.

Heureusement, il existe des alternatives intéressantes à des prix nettement plus raisonnables. Les Soundcore AeroClip 2, proposés par une marque reconnue, sont disponibles à 179,99 € en France. Nous utilisons également les Baseus Bowie MC2 depuis plusieurs mois, après les avoir testés en août. Vendus à 89,99 € en France, ils profitent parfois de promotions qui les rendent encore plus accessibles. Des fabricants comme Soundpeats et EarFun proposent aussi plusieurs modèles abordables, sans forcément sacrifier l'essentiel.

D'autant que les écarts de qualité sonore, de confort ou de fonctionnalités ne justifient pas toujours de telles différences tarifaires. Certains écouteurs bien moins chers offrent déjà une expérience proche de celle annoncée pour les Galaxy Buds On. Il devient alors compliqué de défendre un prix particulièrement élevé pour cette catégorie de produits. Dépasser largement la centaine d'euros n'apporte pas nécessairement un avantage proportionnel à la somme dépensée.

Nous pensions donc que Samsung placerait ses Galaxy Buds On sous les Galaxy Buds 4 classiques, vendus 179 € en France. Mais sur le marché américain, les nouveaux écouteurs à clip coûtent finalement plus cher que ces derniers. Un choix assez surprenant, compte tenu de la concurrence déjà présente sur ce segment. Si ce format vous intéresse, mieux vaut donc regarder les alternatives moins coûteuses. Vous pouvez aussi patienter jusqu'aux premières promotions des Galaxy Buds On, qui pourraient rendre leur prix plus intéressant.