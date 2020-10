Les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless : 10 alternatives fantastiques aux Apple AirPods

Les meilleurs écouteurs sans fil True Wireless sont désormais suffisamment avancés pour offrir un son aussi bon que celui d'une paire d'écouteurs filaires - et certains rivalisent même avec les meilleurs casques audio du moment. Cela signifie qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour couper le cordon et profiter de vos playlists musicales ou de vos podcasts préférés sans contrainte.

Car les écouteurs True Wireless ne supportent aucun câble. Ni pour les relier à votre smartphone ou à votre ordinateur, ni pour tenir autour de votre cou. En outre, les meilleurs écouteurs True Wireless de 2020 sont incroyablement performants et dotés de fonctions haut de gamme telles que l'annulation active du bruit et le contrôle vocal. Ou par exemple, dans le cas des Google Pixel Buds récemment lancés, la traduction d’une langue étrangère en temps réel.

Les AirPods d'Apple ont été les premières paires d'écouteurs True Wireless grand public. Mais il existe aujourd’hui de bien meilleures options, notamment les AirPods Pro. Donc, avant d'acheter une paire de Pods « old school », prenez soin de consulter notre liste des meilleurs écouteurs sans fil True Wireless. Vous dénicherez ainsi les alternatives les plus rentables aux champions d’Apple.

Notre TOP 10

(Image credit: Sony)

1. Sony WF-1000XM3 Un produit Sony peut en cacher un autre. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 7 g | Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz | Diaphragme : 6 mm | Sensibilité : N / A | Impédance : N / A | Autonomie (embarquée) : 6 heures | Autonomie du boitier de chargement : 18 heures | Portée sans fil : environ 10 mètres | NFC : oui 168,69 € Voir à Fnac FR 67 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Suppression efficace du bruit Discrétion absolue Mode de charge rapide Ne convient pas aux sportifs

Une paire d'écouteurs dans une liste des meilleurs casques anti-bruit, quelle est cette hérésie ? Et pourtant, les Sony WF-1000XM3 parviennent à offrir un niveau de suppression du bruit qui fait presque jeu égal avec ses cousins à serre-tête.

Les écouteurs True Wireless de Sony utilisent le même moteur d’annulation du bruit que le WH-1000XM2. Leur prouesse principale : éliminer les bavardages à proximité, grâce à deux capteurs de bruit présents dans chaque oreillette.

Ils brillent également par la stabilité de leur mode Bluetooth. Un système de transmission simultanée réduit le temps de latence et vous permet d’associer les écouteurs à votre téléviseur sans aucun décalage. Vous recevez un appel téléphonique ? Passez sur un seul écouteur sans gêne, ni perte de signal.

La scène sonore, enfin, se veut vaste et offre de multiples détails. Les WF-1000XM3 sont donc une excellente alternative pour les audiophiles qui recherchent à la fois une liberté totale de mouvement et des écouteurs discrets.

Lire notre test complet : Sony WF-1000XM3

(Image credit: Sennheiser)

2. Sennheiser Momentum True Wireless 2 Vous allez vénérer le silence. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 6 g | Réponse en fréquence : 5 - 21 000 Hz | Diaphragme : 7 mm | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie (embarquée) : 7 heures | Autonomie du boîtier de chargement : 28 heures | Portée sans fil : 9 mètres | NFC : oui 270,56 € Voir à Fnac FR Son incroyable Design élégant Support audio haute résolution Plus cher que ses concurrents

Nous recommandons sans réserve les Sennheiser Momentum True Wireless 2 à tous ceux qui souhaiteraient un choix complémentaire aux WF-1000XM3 de Sony. Le géant allemand de l’audio est depuis longtemps un nom de confiance dans le monde des casques avec ou sans fil, comme l’illustre le succès du Momentum True Wireless de l'an dernier.

Cette édition 2020 fournit la fonctionnalité très recherchée de la suppression active du bruit, dans la même veine que les AirPods Pro et des Sony WF-1000XM3. Les nouveaux écouteurs de Sennheiser délivrent une large scène sonore et de nombreux détails nets.

Les Momentum True Wireless 2 peuvent enfin compter sur une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue que celle de leurs prédécesseurs, avec sept heures embarquées sur les écouteurs eux-mêmes et 21 heures supplémentaires à partir du boîtier de chargement. Cela représente une augmentation de quatre heures pour les écouteurs et de huit heures au sein de l'étui. Une avancée non négligeable.

(Image credit: Cambridge Audio)

3. Cambridge Audio Melomania 1 Un son pur et profond. Type d’écouteurs : fermé | Poids : 9,2 g | Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Diaphragme : 5,8 mm | Sensibilité : 9,8 dB | Impédance : N/A | Autonomie (embarquée) : 9 heures | Autonomie du boîtier de chargement : 36 heures | Portée sans fil : N/A | NFC : oui 104,95 € Voir à Amazon 8 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Qualité audio exceptionnelle Bon rapport qualité-prix Conception confortable Les commandes peuvent être gênantes à utiliser

Cambridge Audio est connu pour ses équipements audio haut de gamme, mais jusqu'à l'année dernière, il ne s'était jamais aventuré sur le marché des écouteurs sans fil True Wireless. Et visiblement - ou plutôt auditivement, ses Melomania 1 s’avèrent une belle entrée en matière. Avec une autonomie exceptionnelle de 45 heures, ils combinent l'ingénierie primée de la marque avec le confort d'une écoute sans fil longue durée.

Pour une paire d’écouteurs sans fil, nous avons le droit à une qualité sonore époustouflante ou clarté et profondeur sont les maître-mots. La scène sonore est d’une richesse absolue, mettant pleinement en avant les instruments à cordes ainsi que les voix. Les Melomania 1 ne disposent peut-être pas de la technologie d'annulation active du bruit offerte par les deux premiers modèles du podium, mais ils affichent un prix jusqu’à 200 € moins cher – en plus de leur batterie supérieure. Ils sont de même plus performants que les Apple AirPods de 2019, à tous les égards.

(Image credit: Lypertek)

4. Lypertek Tevi Vous allez devoir répéter leur prix plusieurs fois. Type d’écouteurs : fermé | Poids : N/A | Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Diaphragme : 6 mm | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie (embarquée) : 10 heures | Autonomie du boîtier de chargement : 70 heures | Portée sans fil : N/A | NFC : non 99 € Voir à Amazon Prix incroyablement bas Son équilibré Grande autonomie Le design est un peu banal

La jeune marque audio Lypertek vous semble inconnue au bataillon ? Plus pour longtemps, vous devriez en entendre parler en bien dans les prochaines années, grâce à ses remarquables écouteurs True Wireless : les Tevi. Des bourgeons qui attirent avant tout les audiophiles intéressés par un premier achat dans la famille des True Wireless. Le modèle premium de Lypertek est en effet accessible pour moins de 100 €.

Le fait qu’une paire de cette envergure puisse rivaliser avec les autres compétiteurs plus chers de ce classement est difficile à croire. Pourtant, avec son chargement USB-C, sa scène sonore extrêmement équilibrée, la durée de vie de sa batterie tout aussi étonnante - elle atteint 70 heures -, et une résistance à l’eau pratique, ces écouteurs cochent de nombreuses cases du haut de gamme. Sans mettre sur vos épaules un budget trop difficile à porter.

(Image credit: Klipsch)

5. Klipsch T5 True Wireless Un bijou à offrir. Type d’écouteurs : fermé | Poids : N/A | Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie (embarquée) : 8 heures | Autonomie du boîtier de chargement : 24 heures | Portée sans fil : 10 mètres | NFC : non 99 € Voir à Son-Video.com FR Conception luxueuse Son chaud et détaillé Excellente autonomie Formats aptX HD et LDAC non supportés

Les T5 de Klipsch font jeu égal avec pléthore de casques sans fil. Déjà par leur apparence prestigieuse, ces écouteurs True Wireless ressemblant à de véritables bijoux pour vos oreilles, tandis que le boîtier de chargement a des faux airs d’un briquet Zippo de collection. A ceci, s’ajoute une signature sonore typiquement Klipsch, c’est-à-dire avec un son chaud, clair, sans résonnance désagréable. Les morceaux acoustiques se veulent luxuriants et détaillés, tandis que les aigus nous offrent un registre supérieur. Même à volume maximum.

La durée de vie de la batterie est évaluée à 8 heures par charge, le boîtier ajoutant 24 heures de bonus. Très stables, les Klipsch disposent d’une portée convenable d’environ 10 mètres. Nous n'avons observé que quelques hoquets audio au cours de nos semaines d’évaluation. Avec un prix qui rejoint aujourd’hui les Tevi de Lypertek, ils se révèlent une option toujours intéressante.

(Image credit: Apple)

6. Apple AirPods Pro Les écouteurs parfaits... pour les fans d'Apple. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 5,4 g | Réponse en fréquence : 20 - 20 kHz | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie : jusqu'à 5 heures (24 heures avec le boîtier de chargement) | NFC : oui 77 € Voir à Cdiscount FR Annulation du bruit agréable Ajustement corrigé Prennent soin de votre audition Encore trop chers

Les derniers écouteurs sans fil True Wireless d'Apple sont dotés de la technologie de suppression active du bruit, ainsi que d'un meilleur environnement sonore que leurs prédécesseurs, les AirPods de 2019. Ils restent évidemment assez chers, mais ils sont clairement optimisés pour les utilisateurs d'iPhone. Grâce à leur nouvelle conception, ils sont beaucoup moins susceptibles de tomber, et les microphones supplémentaires garantissent des appels audio - en plus du son - fluides sans laisser transparaître le monde extérieur.

La qualité sonore des AirPods Pro s'est aussi incroyablement améliorée depuis la précédente itération - l'accent est mis sur le chant et les basses, ce qui signifie que ces écouteurs sont plus adaptés aux fans de pop qu'à ceux qui apprécient la musique classique ou les lives plus naturels. Comparés à une paire d'écouteurs intra-auriculaires haut de gamme (ou même à d'autres écouteurs sans fil True Wireless, comme les Sony WF-1000XM3), il est plus difficile d'entendre tous les détails via les AirPods Pro.

Ultime qualité et non des moindres : les AirPods Pro prennent soin de la santé de vos oreilles en optimisant le niveau de décibels par le biais d’une nouvelle option baptisée « Ecoute en temps réel ». Si le volume est trop élevé, vous serez notifié immédiatement pour venir au secours de votre conduit auditif.

(Image credit: Jabra)

7. Jabra Elite 75t Les plus fidèles compagnons de votre smartphone. Type d’écouteurs : fermé | Poids : 5,5 g | Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Diaphragme : 6 mm | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie (embarquée) : 7,5 heures | Autonomie du boîtier de chargement : 20 heures | Portée sans fil : 10 mètres | NFC : non 168,99 € Voir à Amazon 659 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Ecouteurs compacts Application compagnon indispensable Basses écrasantes Gestion du volume compliquée

Les Jabra Elite 75t améliorent leurs prédécesseurs à presque tous les égards, sauf l'équilibre tonal. Le 75t offre une durée de vie de la batterie nettement améliorée, un boîtier de chargement beaucoup plus petit et une conception plus confortable, mais leurs basses sont écrasantes. Heureusement, l'application Jabra dispose d’un égaliseur personnalisable qui nous permet de baisser celles-ci et de composer avec une scène sonore plus équilibrée.

Mieux encore : l'application Sound + vous fait passer un test d'audition pour mieux déterminer le profil sonore qui vous correspond. En plus de cela, elle vous permet désormais de personnaliser les commandes physiques des Elite 75t.

Bien que le Jabra Elite 75t n’intègre aucune annulation de bruit active, son isolation passive fonctionne à merveille et les écouteurs bloquent l’essentiel des bruits parasites externes. La durée de vie de la batterie est agréable, les écouteurs tiennent environ 7 heures avec une seule charge et le boîtier de chargement est capable de recharger jusqu’à 20 heures additionnelles. La fonction de charge rapide achevant de faire briller leur réputation d’écouteurs toujours disponibles où il faut, quand il le faut.

(Image credit: Beats)

8. Beats PowerBeats Pro Indispensables pour vos sessions d’entrainement intensif. Type d’écouteurs : fermé | Poids : N/A | Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie (embarquée) : 9 heures | Autonomie du boîtier de chargement : 16 heures | Portée sans fil : N/A | NFC : non 137,99 € Voir à Cdiscount FR Couplage facile avec iOS Conception pratique Son harmonieux Isolation acoustique limitée

Les écouteurs PowerBeats Pro de Beats ont assurément quelque chose de spécial. Cela doit tenir en partie de leur tenue admirable : en effet, vous aurez beau essayer de les faire tomber, vous n’y arriverez pas. Mais c’est aussi leur son d’une pureté remarquable qui leur vaut d’être considérés comme les meilleurs écouteurs sans fil de l’arsenal Apple, juste derrière les AirPods Pro, plus onéreux. De quoi en faire un choix évident pour les sportifs.

Au-delà de leur stabilité, les PowerBeats Pro sonnent merveilleusement bien, même avec un niveau de basses réduit volontairement par Apple. Si vous carburez à l’électro, au rap ou au R&B, ce sont les écouteurs qu’il vous faut. Dans les transports en commun en revanche, ils ont tendance à laisser passer quelques bruits parasites. Supportables si votre trajet reste court, trajet que sa batterie solide prend facilement en charge, sans le moindre signe de faiblesse.

(Image credit: Bang & Olufsen)

9. B&O Beoplay E8 2.0 Un son parfait, un prix qui pourrait le devenir. Type d’écouteurs : fermé, électro-dynamique | Poids : 13 g | Réponse en fréquence : 20-20 000 Hz | Diaphragme : 5,7 mm | Sensibilité : N/A | Impédance : N/A | Autonomie (embarquée) : 4 heures | Autonomie du boîtier de chargement : 8 heures | Portée sans fil : 30 mètres | NFC : oui 199,99 € Voir à Amazon Bonne qualité audio Conception exceptionnelle Facile à porter Onéreux

Soyons clairs : les écouteurs Beoplay E8 de B&O sont parmi les plus beaux et les plus chers du marché. Comptez presque 300 € la paire, avec une autonomie plus limitée que les WF-1000XM3 de Sony. Et une absence d’annulation active du bruit.

En dehors de ces limites, les Beoplay E8 fournissent une qualité audio indéniablement excellente, que vous pouvez régler à votre goût, via l'application Beoplay qui l'accompagne sous Android et iOS. Même sans avoir à modifier le ToneTouch, les E8 2.0 offre un son clair et net, avec des fréquences de basses percutantes. Un rendu bluffant qui donne l’impression de redécouvrir la musique. La durée de vie de la batterie est un peu plus faible qu’ailleurs, mais grâce à son système de recharge rapide, vous obtenez une heure d’écoute mélodieuse en rab pour moins de 15 minutes en chargement. Résolument un achat haut de gamme qui séduira autant les esthètes que les audiophiles.

(Image credit: Audio-Technica)

10. Audio-Technica ATH-CKS5TW Grands par leurs basses et par leur batterie. Type d’écouteurs : fermé, dynamique | Poids : 8 g | Réponse en fréquence : 5 Hz - 40 kHz | Diaphragme : 10 mm | Sensibilité : 110 dB | Impédance : 16 ohms | Autonomie : 45 heures (avec boîtier) | Portée sans fil : N/A | NFC : N/A 139,99 € Voir à Amazon 43 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Un son génial Longue durée de vie de la batterie Un peu lourds à porter Conception fragile

Avec une autonomie XXL et une amélioration des basses bien gérée par rapport à son ton neutral « maison », Audio-Technica livre ici des écouteurs sans fil True Wireless avec des atouts incontournables. Les ATH-CKS5TW présentent l'un des profils sonores les plus complets que nous ayons jamais évalués. Il y a notamment assez de profondeur pour laisser de la place à chaque instrument, ainsi qu’une isolation passive du bruit qui œuvre à la perfection pour couvrir le vacarme de la jungle urbaine et des transports en commun.

Pour dire vrai, cette paire gagnerait quelques places méritées dans ce top si elle améliorait son design. Les ATH-CKS5TW s’avèrent plus lourds que la moyenne et, en fonction de la forme de vos oreilles, vous devrez probablement les rehausser de temps à autre, pour ne pas les perdre en déplacement. Ce n’est pas récurrent non plus et on oublie très vite ce défaut, gommé par la qualité sonore au-dessus de la norme.

A propos des AirPods

Et les Apple AirPods dans tout ça ?

(Image credit: Apple)

Apple AirPods (2019) Seconde génération, premier choix ? Type d’écouteurs : ouvert, dynamique | Poids : 4 g | Autonomie (embarquée): 5 heures | Autonomie du boitier de chargement : 20 heures | Portée sans fil : 10 mètres | NFC : non 68,85 € Voir à Cdiscount FR 699 avis de clients Amazon ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Appairage plus rapide Chargement sans fil Fonction mains libres Les performances audio stagnent

Approximativement trois ans après sa première tentative, Apple a décidé d’apporter quelques améliorations sur ses écouteurs True Wireless. Les AirPods 2 bénéficient d’une nouvelle option de recharge sans fil et d’un appairage plus fluide. Si vous souhaitez passer des casques ou écouteurs Bluetooth à la technologie True Wireless, alors la mise à jour de 2019 est un achat intéressant. Mais si vous possédez déjà les originaux, économisez vos deniers pour la prochaine itération, ou pour la concurrence.

Côté qualité audio, rien ne bouge depuis les AirPods d'origine, la scène sonore est toujours vivante et puissante. Quelques faiblesses se font ressentir sur les hautes fréquences mais elles ne constituent en rien un facteur éliminatoire. Les AirPods de seconde génération retransmettent agréablement les voix comme les instruments à cordes mais semblent plus ternes avec les percussions. Nous regretterons enfin l’absence de la technologie de réduction du bruit… qui sera octroyée aux Airpods Pro.

Le boitier de chargement (optionnel) rend les AirPods 2 trop onéreux face à bon nombre de leurs concurrents. Entre autres, les Samsung Galaxy Buds qui incluent un boîtier sans frais supplémentaire. Pourtant, si vos anciens AirPods sont usés ou si vous cherchez à adopter votre première paire d'écouteurs True Wireless, ce modèle est un investissement des plus sûrs. Surtout si vous utilisez déjà un iPhone.

Le True wireless, c'est quoi ?

Sans fil vs True Wireless : quelle est la différence ?

Les écouteurs sans fil sont apparus avec la technologie Bluetooth. Bien qu'ils soient alimentés par une batterie et qu'ils ne soient pas physiquement connectés à votre téléphone, ils sont dotés d'un cordon reliant les deux extrémités - et parfois aussi d’une bande autour du cou. On distingue les écouteurs classiques qui se posent au creux de l’oreille des écouteurs intra-auriculaires qui se glissent dans le conduit auditif.

Les écouteurs True Wireless vont plus loin puisqu’ils suppriment totalement le cordon. Vous obtenez dès lors une vraie liberté de mouvement avec une technologie sans fil intégrale. A noter que cette dernière existe également pour les casques audio.