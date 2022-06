Test Honor Earbuds 3 Pro

(opens in new tab)

Les Honor Earbuds 3 Pro en résumé

Oui, ils ressemblent beaucoup aux Apple AirPods Pro. Mais plutôt que de rejoindre la pile des imitations pauvres qui ne cesse de croître, les nouveaux écouteurs Honor ont capturé le meilleur de leur modèle, avant d’en améliorer les prouesses. Et pas seulement pour les propriétaires de smartphones Honor.

Au-delà d’un design résolument familier, Honor a surtout innové ici en proposant la première conception coaxiale à double haut-parleur au monde - avec un haut-parleur dynamique de 11 mm et un tweeter en céramique piézoélectrique. Les deux unités sont positionnées de façon concentrique afin de diffuser le son à partir du même point - ou axe. Si cela aurait pu s’avérer un désastre, ce choix leur permet d’entrer dans le cercle très fermé des meilleurs écouteurs sans fil de 2022.

Honor ajoute également à son itération un contrôle du volume simplifié, une suppression du bruit plus personnalisable et plus agréable, une nouvelle application élégante (réservée aux smartphones Android), mais surtout des basses plus complètes et plus charnues, une scène sonore plus étendue ainsi qu’une expérience sonore plus détaillée. Le tout à un prix plus abordable que celui des écouteurs les plus haut de gamme d’Apple.

Les Honor Earbuds 3 Pro ressemblent tellement à un produit "Pro" d'Apple que les audiophiles finiront par s'y méprendre. (Image credit: TechRadar)

Prix conseillé : 199 €

Sortie le 28 février 2022

Vendus à 199 € en Europe, le prix des écouteurs Pro de Honor peut se révéler agressif à première vue, si l'on considère que les AirPods Pro d'Apple ont été lancés à 279 €. Cela dit, les acheteurs qui espéraient obtenir un tarif similaire à celui des Honor Earbuds 2 Lite distribués en août 2021 (soit 99 €) devront investir près du double pour bénéficier des nouveaux écouteurs Honor, à la qualité globale supérieure.

Le boîtier des Honor Earbuds 3 Pro se charge via USB-C et ressemble vraiment à un galet (Image credit: TechRadar)

Caractéristiques principales

Bluetooth 5.2 et application intuitive

4 profils efficaces de suppression du bruit et de détection de l'environnement

Contrôle du volume et jumelage de deux appareils depuis l’oreillette

Tout d'abord, l'application Honor AI Space, conviviale, élégante et bien conçue, n'est disponible que sur Android. Et la fonction d'appairage rapide, très iOS-esque, par laquelle il suffit d'ouvrir le couvercle du boîtier pour que l'image des Honor Earbuds 3 Pro se présente prête à l'appairage, ne se produit que si vous utilisez un appareil Honor. Nous avons testé ces écouteurs à l'aide d'un Honor Magic 4 Pro, d'un Samsung Galaxy S22 et d'un iPhone 11, et même sans la fonction d'appairage rapide (Samsung) ou le support de l'application (Apple), nous avons trouvé que ces écouteurs se couplent merveilleusement bien, sans rougir de la concurrence.

Cela dit, il s'agit d'un ensemble d'écouteurs résolument conçus pour un écosystème Android. Bien qu'aucune application ne soit nécessaire pour faire défiler les profils "suppression du bruit", "désactivé" et "sensibilisation" - il suffit d'appuyer longuement sur l'un ou l'autre des écouteurs - l'accès à l'application Honor AI Space vous donne accès à quatre modes supplémentaires de suppression du bruit. Tapez sur " annulation du bruit" depuis l’application Android et vous aurez le choix entre ces derniers.



"intelligent" prétend modérer le niveau de suppression du bruit dans votre environnement ; "cozy", s’adapte aux environnements calmes, comme un bureau ; "modéré" est privilégié pour les environnements plus bruyants ; tandis que "ultra" apparaît idéal pour les situations où une suppression constante du bruit est nécessaire - un voyage en avion, par exemple. Tous ces modes sont résolument efficaces. En nous promenant dans une rue à la circulation très animée, le bruit général de l'activité routière est largement étouffé et, surtout, cela ne se fait pas au détriment de la clarté de votre écoute musicale.

Par ailleurs, les écouteurs sont dotés de la connectivité Bluetooth 5.2 et d'une batterie parée pour 24 heures d’usage - en prenant en compte l’extra du boîtier de charge. Celui-ci offre également deux heures de lecture additionnelles, après cinq minutes de charge rapide. L'autonomie des oreillettes n'est pas particulièrement impressionnante, avec six heures de lecture à pleine charge sans suppression du bruit ou quatre heures avec la suppression du bruit activée. Mais elle reste acceptable compte tenu de la fonction de charge rapide - l'application donne des indications très claires sur la batterie restante au sein de chaque oreillette et du boîtier, pour vous aider à prévoir les longs trajets.

Une autre fonctionnalité qui mérite d'être soulignée est le contrôle du volume à partir de l’oreillette. Contrairement aux AirPods Pro, vous pouvez basculer le volume pour obtenir un son plus fort ou plus doux depuis vos oreilles - sans sortir votre smartphone de sa poche d’accueil. Dans un train ou un métro bondé, c’est plus que pratique.



Une dernière chose à noter est la fonction de capteur de température promise et tant vantée par Honor - qui malheureusement manque ici. Il était prévu que vous puissiez prendre votre température en tapant trois fois sur l'écouteur. L'option permettant de suivre cette mesure en continu dans le temps et d'activer une "alerte de température anormale" a également été largement évoquée. Mais vous ne trouverez rien de tout cela via l'application, ni lorsque vous manipulez les écouteurs.

Pourquoi cette volte-face ? Eh bien, Honor a précédemment affirmé que son algorithme de température IA avait 80% de chances d'atteindre une erreur de ±0,3 Celsius dans un laboratoire ; cependant, la marge d'erreur réelle peut varier en fonction de l'individu et de l'environnement - et pour rendre à César ce qui appartient à César, la société a toujours dit que le produit ne devait pas être utilisé à des fins médicales.

Lorsque Honor a annoncé que ses capteurs corporels allaient être inclus dans ses nouveaux écouteurs (devançant ainsi Apple), le constructeur a bien précisé que cette technologie n'avait pas encore reçu l'approbation des autorités réglementaires.

"Sur chaque marché où Honor opère, la société se conforme strictement aux lois et réglementations locales. Compte tenu de ces facteurs, l'introduction de fonctionnalités et de produits sur les marchés variera également, en fonction des exigences du marché. Par conséquent, les Honor Earbuds 3 Pro n'auront pas de capteur de température dans l'Union européenne", précise la firme.

Il s’agit du seul grain de sable perturbant une fiche technique autrement exhaustive.

Note : 4,5/5

Le boîtier des Honor Earbuds 3 Pro peut être transporté dans une poche et est maintenu fermé par des aimants d'une résistance rassurante (Image credit: TechRadar)

Qualité audio

Une scène sonore détaillée et étendue sur toutes les fréquences

Des basses puissantes et percutantes, ainsi que des voix texturées

La plus grande différence entre les AirPods Pro et les Honor Earbuds 3 Pro est sans doute la qualité sonore de ces derniers.

Nous avons écouté de la musique en streaming depuis Tidal et Apple Music sur notre iPhone, le Galaxy S22 de Samsung et le Honor Magic 4 Pro. Les basses des morceaux Vossi Bop (Stormzy) et PSYCHODRAMA (Dave) apparaissent plus profondes et plus percutantes avec les écouteurs Honor. Les voix sont également plus expressives ; les paroles de Dave, qui se lamente, brillent un peu plus grâce à l'once supplémentaire de texture et de réalisme que les écouteurs Honor sont capables de dénicher.

La scène sonore est par ailleurs un peu plus étendue sur l'ensemble des fréquences. En fin de compte, ce sont les détails supplémentaires - les débuts de notes plus nets, la qualité émotive des voix - qui font des Honor Earbuds 3 Pro les grands gagnants du duel Apple vs Honor.

La conception novatrice (et potentiellement risquée) du double conducteur coaxial de Honor a été intégrée avec toute l'habileté de la main inébranlable d'un chirurgien, de sorte que les Earbuds 3 Pro sonnent de manière plus engageante, plus zélée et plus étincelante dans les aigus que leurs homologues AirPods. Toutes les réserves que nous aurions pu avoir au sujet de la configuration des haut-parleurs sont rapidement levées lorsque nous tapons du pied au rythme implacable et riche de B.Y.O.B. (System of a Down), maîtrisé avec brio par les Honor Earbuds 3 Pro.

Lancez enfin les Deux Arabesques de Debussy, interprétées par Mehahem Pressler, et les touches tridimensionnelles s'élèvent avec suffisamment d'espace autour de chaque note aiguë.

Note : 5/5

Devinez lequel est le produit Honor ! OK, c'est celui du haut. Mais notez le boîtier plus arrondi et légèrement plus brillant. (Image credit: TechRadar)

Design

Disponibles en blanc et gris

Seulement 5,1 g par écouteur

Incroyablement proches des AirPods Pro

Il n'y a pas à dire. Si l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie, Honor a eu de très beaux compliments à adresser aux AirPods Pro d'Apple lorsqu'il a conçu les Earbuds 3 Pro. C'est alarmant de voir à quel point les deux propositions se répondent en miroir, lorsqu’elles sont placées côte à côte.

Cela dit, la proposition d’Honor s’en sort mieux à certains égards. En plus du coloris blanc, Honor a sorti une version argentée et, avec une oreillette pesant seulement 5,1 g sans l'embout, Honor a également réduit de trois décigrammes les 5,4 g par écouteur des AirPods Pro. Il s'agit d'une amélioration mineure, mais si vous aimez le look et l'ajustement des AirPods Pro, vous n'aurez rien à redire ici.

De plus, lorsque les deux produits sont sous notre nez, le boîtier Honor se révèle juste un peu plus brillant et plus arrondie sur les bords, avec un marquage argenté sur la charnière du couvercle qui est maintenu par des aimants décents et une résistance rassurante.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de revenir à la bascule de volume de l'écouteur ; faites glisser vers le haut ou vers le bas le long de l'épine dorsale de chaque écouteur et un petit bip vous rassure sur l’enregistrement et la prise en charge de votre demande.

La durée de vie de la batterie n'est pas très élevée - les Honor Earbuds 3 Pro promettent 4 heures d'autonomie et les AirPods Pro jusqu'à 4,5 heures d'écoute, tous deux avec ANC activée - mais les Honor Earbuds 3 Pro supportent le chargement USB-C et le Bluetooth 5.2, alors que les AirPods Pro s’en tiennent au Bluetooth 5. 0 et disposent d'un port Lightning. A noter que cette différence pourrait bien permettre aux Earbuds 3 Pro d’accueillir le partage audio Auracast à l'avenir.

Note : 5/5

Si vous avez un smartphone Honor, le couplage est encore plus facile... mais les Earbuds 3 Pro fonctionnent avec n'importe quel appareil Bluetooth. (Image credit: TechRadar)

Rapport qualité-prix

Des caractéristiques similaires à celles des AirPods Pro, pour un prix inférieur

Le son est facilement supérieur à celui des AirPods Pro

Pas de fonction Localiser ou de suivi audio immersif

Tout bien considéré, les Honor Earbuds 3 Pro représentent un excellent rapport qualité-prix, surtout si vous possédez un smartphone Honor et que vous pouvez bénéficier de la fonction d'appairage rapide des AirPods… pour un prix très inférieur à celui des AirPods.

En termes de fonctionnalités, Honor est également le premier de la classe. À 199 € en Europe, les écouteurs phares de Honor sont nettement moins chers que les AirPods Pro, mais offrent des options comparables. Même s'il est vrai que la solution de Honor est dépourvue du dispositif de localisation d'Apple et de la fonction Spatial Audio contrôlée par des gestes de la tête.

Les clients de Honor n'ont pas l'habitude de payer aussi cher pour un équipement audio, puisque les Earbuds 2 Lite sont commercialisés 100 € moins cher. Pour autant, les Honor Earbuds 3 Pro jouent plutôt dans la cour des grands.

Note : 5/5

Faut-il acheter les Honor Earbuds 3 Pro ?

Achetez-les si…

Vous recherchez des AirPods Pro pour smartphone Android

Les Honor Earbuds 3 Pro offrent un son plus excitant que les AirPods Pro et cela devrait suffire. Mais pour les propriétaires d'Android, l'application se révèle un véritable plaisir à utiliser.

Vous donnez la priorité à la qualité audio plutôt qu’au design

Il n'y a pas de grandes surprises côté design, vous aurez même l’impression probable de faire comme tout le monde. Mais les capacités sonores des Earbuds 3 Pro ne peuvent et ne doivent pas être ignorées, car la progression en termes de clarté et de détails s’avère assez surprenante.

Vous possédez un smartphone Honor

Si tel est le cas, préparez-vous à bénéficier d'un jumelage rapide digne d'Apple, de l'application Honor AI Space (disponible uniquement sur Android) et d'une expérience sonore de haut niveau.

Ne les achetez pas si…

Vous êtes Team iPhone

Ne vous méprenez pas, la scène sonore des Earbuds Pro 3 est toujours plus riche que celle des AirPods Pro, reste que l'application Honor Space AI n'est pas disponible sous iOS. Ce qui signifie que vous perdrez l'accès aux quatre profils de suppression du bruit ultra-pratiques, en plus de l'appairage rapide.

Vous perdez souvent vos écouteurs

Il n'y a pas d'équivalent de la fonction Localiser des AirPods Pro. Compte tenu du prix des Earbuds 3 Pro, vous regretteriez de les laisser glisser sur la banquette arrière d’un Uber.