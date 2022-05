Test Honor Magic 4 Pro

Le premier flagship d'Honor à débarquer sur le marché occidental, depuis la rupture avec Huawei, représente un excellent photophone. Il associe un design haut de gamme à un module photo impressionnant, une recharge filaire et sans fil rapide comme l'éclair ainsi qu’à une grande capacité de puissance et de stockage. Même s'il n'atteint pas la perfection, ce smartphone premium justifie toujours son prix, et se situe en dessous des meilleurs appareils Apple, OPPO, Samsung et Xiaomi.

Le Honor Magic 4 Pro en résumé

Honor constituait autrefois la branche d’entrée de gamme de Huawei, mais il n'y a rien de bon marché dans la marque Honor de 2022. Et plus particulièrement dans son nouveau fleuron, le Magic 4 Pro. Premier appareil Honor haut de gamme à être lancé en dehors de la Chine depuis que la société s'est séparée de Huawei, le Magic 4 Pro concentre des spécifications de haut niveau, dispose d'un appareil photo performant et arbore un écran grand, audacieux sans oublier percutant.

Bien que nous ayons accueilli un smartphone Honor de milieu de gamme en Europe, le Honor 50 qui a été commercialisé vers la fin de l'année 2021, la société se révèle plutôt discrète jusqu’ici. Mais ce caractère est sur le point de changer. Le Honor Magic 4 Pro promet de briller pour deux raisons majeures : il est le premier smartphone à être lancé avec une recharge sans fil de 100 W, et il se révèle moins cher que la plupart des flagships concurrents.

Il rivalise directement avec des appareils estimés comme le Google Pixel 6 Pro, le OnePlus 10 Pro et le Xiaomi 12 Pro. Il coûte par ailleurs le même prix qu'un iPhone 13 Pro de 128 Go - ce qui constitue peut-être sa plus grande faiblesse.

Sa conception en verre réfléchissant ne se veut pas aussi résistante aux traces de doigts que celle de nombreux smartphones haut de gamme. Mais sa valeur ajoutée est bel et bien présente. Car ce Magic 4 Pro est livré avec une protection d'écran conséquente, une coque, un chargeur rapide de 100W et résiste à la poussière comme à l’eau - selon la norme IP68 - pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Avec un écran OLED LTPO de 6,8 pouces, regarder du contenu sur le Magic 4 Pro se révèle un vrai plaisir. L'écran se veut vaste, lumineux, profond et audacieux. Grâce aux minuscules bords du téléphone, il apparaît même terriblement immersif.

Chaque capteur photo du Honor Magic 4 Pro plaît, de l'impressionnant ultra grand angle au téléobjectif périscopique haute résolution, surpassant l'iPhone 13 Pro en matière de zoom. Il ne se laisse distancer par les meilleurs photophones que dans les environnements les plus sombres.

Équipé du chipset haut de gamme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le Magic 4 Pro est rapide et exécute avec une grande fluidité la plupart des applications comme des jeux. Avec une capacité de stockage de 256 Go, même s'il n'y a pas de logement pour carte SD (vous ne pourrez donc pas étendre l’espace disponible embarqué), vous devriez avoir assez de volume pour héberger l’ensemble de vos fichiers et photos.

La batterie du Magic 4 Pro pourrait être plus importante. Avec 4 500 mAh, sa capacité est inférieure à celle de la plupart des concurrents Android d'élite. Cela dit, elle offre une charge filaire et sans fil ultra-rapide de 100 W, de sorte qu'une recharge de dix minutes augmentera considérablement sa longévité. Et même sans cela, notre unité de test nous a quand même duré une journée entière.

Si le chargeur filaire de 100 W est livré avec le téléphone, vous devrez vous procurer un système de charge sans fil onéreux pour obtenir une vitesse de 100 W sans fil. Ce système coûte environ 180 €, ce qui est énorme. Heureusement, même sans cette commodité, le Magic 4 Pro représente un premier flagship occidental digne d’intérêt pour une marque Honor nouvellement enhardie.

Prix et disponibilité

Le Honor Magic 4 Pro est disponible en précommande depuis le 18 mai, avec des livraisons qui démarreront le 30 mai. Son prix conseillé est de 1 099 €, mais si vous le réservez dès à présent depuis la boutique en ligne Honor, vous bénéficierez d’une remise de 100 €.

Deux versions du smartphone ont été annoncées, l'une que nous avons testée avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, et une configuration supérieure avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. Cependant cette dernière n'est pas largement disponible dans le monde. En France, le smartphone adopte les coloris Noir et Cyan.

Design

Si vous avez déjà vu un Huawei Mate 40 Pro, alors vous savez très vaguement à quoi ressemble un Honor Magic 4 Pro. Il s'agit d'un appareil haut de gamme doté d'un écran à bords incurvés à l'avant et d'un dos en verre également incurvé, prenant en sandwich du métal poli.

Alors que de nombreux constructeurs mobiles changent de ligne esthétique et ajoutent des finitions givrées à leurs fleurons, Honor a opté pour un verre très brillant avec un dos qui fait rebondir la lumière avec grâce et beauté (jusqu'à ce qu'il soit recouvert de taches digitales grasses).

Bien que le smartphone apparaisse un peu plus massif (9,1 mm), il n'en reste pas moins élégant avec son dos et sa face avant incurvés qui s'affinent sur les côtés. Le Magic 4 Pro est en outre solide (215 g), mais il pèse moins lourd que l'iPhone 13 Pro Max (240 g).

À l'arrière du téléphone, le style rappelle clairement celui de la série phare Magic 3 de Honor et de la série Mate 20 de Huawei. Cela signifie un module photo circulaire incorporant une succession de capteurs au sein d'un même anneau. Ce qui est frappant, c'est la façon dont le Magic 4 positionne le périscope accrocheur en plein centre du cercle.

Le smartphone est résistant à l'eau et à la poussière selon la norme IP68 et il profite d’une protection d'écran préinstallée, ainsi que d'une coque incluse dans l’emballage. Tout cela signifie que, malgré son design en verre et en métal poli, il demeure relativement résistant pour un flagship moderne.

Écran

L'un des points forts du Honor Magic 4 Pro est son écran. Il s'agit d'une dalle OLED LTPO, la même technologie exceptionnelle utilisée par le OnePlus 10 Pro et le Oppo Find X5 Pro.

Le Magic 4 Pro atteint une luminosité de 1000 nits, ce qui devrait permettre de visualiser facilement n’importe quel contenu, sauf dans les environnements les plus lumineux.

Avec une résolution de 1 312 x 2 848 pixels, il affiche une densité de pixels de 460 ppp, ainsi qu'un format d'écran relativement large de 19,5:9.

Honor a intégré quelques extras remarquables ici, dont un taux de scintillement de l'écran qui passe à 1 920 Hz. Cela réduit la fatigue oculaire selon Honor, et il y a aussi un mode eBook accessible dans les paramètres, ainsi que des filtres de lumière bleue personnalisables.

Qu'il s'agisse de regarder des films, de lire sur l'application Kindle ou simplement d'envoyer des e-mails ou des messages, l'écran du Honor Magic 4 Pro régale pour chacun de ces usages. Le décalage des couleurs se fait sentir hors angle, mais pas plus que sur d'autres écrans OLED incurvés.

Côté paramètres, le Magic 4 Pro offre une multitude d'options vidéo pour améliorer le contenu, de la définition standard à la haute définition, et de la gamme dynamique standard à la gamme dynamique élevée.

En plus d'être visuellement saisissant, l'écran du Honor Magic 4 Pro se veut lisse, avec un taux de rafraîchissement soyeux de 120 Hz qui défile de manière fluide… et s'adapte en fonction de ce qui apparaît (entre 1 Hz et 120 Hz). Tout comme les Realme GT 2 Pro et Find X5 Pro.

Caméras

Au dos du smartphone, logé dans cet anneau qui attire l'attention, se trouvent quatre capteurs. Le téléobjectif périscopique trône au centre avec sa résolution de 64 Mpx, son ouverture f/3,5 et sa distance focale de 90 mm, portant sa plage de zoom à environ 3,5 fois celle de la distance focale de l'appareil photo principal. Grâce à son capteur haute résolution, il utilise une combinaison de zoom optique et numérique très efficace - nous y reviendrons plus tard.

Les grand angle et ultra grand angle du Magic 4 Pro délivrent tous deux une résolution de 50 Mpx, bien que l'appareil photo principal soit doté d'un capteur supérieur de plus grande taille. Néanmoins, l'ultra grand angle impressionne toujours, étant donné qu'il dispose d'un autofocus et qu'il fait office d'appareil photo macro pour les objets rapprochés jusqu'à 4 cm.

La quatrième caméra à l'arrière du Magic 4 Pro est un capteur de profondeur ToF, tandis qu'à l'avant se trouvent deux caméras selfie, un ultra grand angle de 12 Mpx avec un champ de vision de 100 degrés, et un capteur de profondeur 3D.

Image 1 sur 8 Les trois distances focales optiques du Honor Magic 4 Pro - ultra grand angle, grand angle et téléobjectif. (Image credit: Basil Kronfli) Image 2 sur 8 Une photo d'échantillon ultra grand angle prise sur le Honor Magic 4 Pro (Image credit: Basil Kronfli) Image 3 sur 8 Exemple de photo prise par la caméra principale du Honor Magic 4 Pro. (Image credit: Basil Kronfli) Image 4 sur 8 Une photo d'échantillon prise avec le zoom 3,5x du téléobjectif. (Image credit: Basil Kronfli) Image 5 sur 8 Exemple de photo prise par la caméra principale du Honor Magic 4 Pro. (Image credit: Basil Kronfli) Image 6 sur 8 Une photo d'échantillon prise avec le zoom 3,5x du téléobjectif. (Image credit: Basil Kronfli) Image 7 sur 8 Exemple de photo prise par la caméra selfie du Honor Magic 4 Pro. (Image credit: Basil Kronfli) Image 8 sur 8 Une photo en basse lumière prise par la caméra principale du Honor Magic 4 Pro (Image credit: Basil Kronfli)

Les performances de toutes les caméras du Honor Magic 4 Pro nous ont impressionnés. Nous avions réduit nos attentes après nos essais du Honor 50, mais grâce à un traitement des photos bien supérieur, Honor a récupéré quelques lauriers.

L'appareil photo principal capture une abondance de détails, et ses photos s’avèrent équilibrées, avec un contraste respectable et une saturation naturelle. Il n'atteint pas le contraste plus spectaculaire de la série Samsung Galaxy S22, néanmoins beaucoup apprécieront ses caractéristiques d'image plus subtiles.

La mise au point est rapide, bien que le verrouillage sur les petits objets rapprochés peut se révéler maladroit si vous n'avez pas activé le mode macro (ou l’ultra grand angle). L'appareil photo principal reste notre meilleur choix la plupart du temps. Il capture des photos avec un flou d'arrière-plan agréable, et ses performances dans la plupart des conditions d'éclairage apparaissent exemplaires.

L'absence de stabilisation OIS freine le Magic 4 Pro dans des conditions extrêmement sombres, notamment en ce qui concerne les détails. Cela dit, l'équilibre général des couleurs demeure excellent, même lorsque les détails s'estompent.

Image 1 sur 2 Portrait pris avec le téléobjectif du Magic 4 Pro et un zoom optique 3,5x. (Image credit: Basil Kronfli) Image 2 sur 2 Portrait pris avec la caméra selfie du Magic 4 Pro (Image credit: Basil Kronfli)

Quant à l’objectif périscope, c'est une joie de l'utiliser pour prendre des photos de portrait en extérieur. Bien qu'il ne tienne pas aussi bien la route dans les scènes sombres, il surpasse toujours le téléobjectif de l'iPhone 13 Pro et des Galaxy S22 et S22 Plus dans toutes les conditions d'éclairage. Son zoom hybride optique + numérique s’avère très impressionnant et n'est pas plus mauvais que le champion du zoom, le S22 Ultra.

Autre atout pratique : la caméra selfie du Magic 4 Pro, qui bénéficie d'un bel objectif large de 100º, ce qui permet d'obtenir beaucoup de détails sur chaque photo.

Les cinéastes apprécieront également le mode vidéo, un ajout à l'interface utilisateur du module photo Honor. Ce mode ajoute la capture de journaux et une série de LUTS au mode Pro Video du photophone. Il met aussi à disposition un enregistrement vidéo au format 21:9 à une résolution allant jusqu'à 4K.

Performances

Avec un chipset Snapdragon 8 Gen 1 et 8 ou 12 Go de RAM, le Honor Magic 4 Pro se mesure aux derniers modèles Oppo, Realme, Samsung et Xiaomi. Nous avons testé le modèle à 8 Go de RAM avec un stockage de 256 Go, et il s'est comporté sans problème pendant notre semaine d’évaluation.

Regarder des vidéos et jouer sur le Magic 4 Pro constitue une remarquable expérience - les haut-parleurs sont puissants et les composants internes peuvent exécuter les jeux 3D sans forcer. Le smartphone devient chaud après environ une demi-heure de lecture, mais pas plus que les autres modèles phares Snapdragon 8 Gen 1. Pour les joueurs les plus consciencieux, nous suggérons les ROG Phone 5 et 5s, qui prennent en charge un ventilateur à pince pour un refroidissement constant.

Nous avons de même trouvé la reconnaissance faciale et le capteur d'empreintes digitales sous l'écran agréables et réactifs. Tandis que l'interface utilisateur - Magic UI 6 - paraît fiable dans la plupart des usages que vous lui réclamerez.

Il y a quelques domaines où nous aurions aimé que Honor prenne des décisions différentes. La gestion de l'encoche en plein écran en est un, par exemple. Et il y a un scintillement occasionnel qui semble un peu désarmant lorsque les améliorations vidéo sont actives et que vous recevez une notification ou changez le volume. Cela dit, nous n'avons pas rencontré de bugs significatifs qui ont entravé notre capacité à utiliser pleinement le smartphone.

Autonomie

Le Magic 4 Pro est doté d'une modeste cellule de 4 500 mAh, ce qui est inférieur à la puissance de 5 000 mAh que nous avons l'habitude d’user dans des fleurons comme le Find X5, le Galaxy S22 Ultra et le Xiaomi 12 Pro.

Malgré cela, le smartphone permet de tenir une journée - mais sans trop de marge de manœuvre. Nous avons constaté qu'un clip de 90 minutes a drainé la batterie d'environ 15% à pleine luminosité. Et la plupart du temps, nous avons pu enchaîner des appels téléphoniques longs, avec 10 à 20% de réserve à la fin de la journée.

La vitesse de chargement est plus impressionnante que la capacité de la batterie. Une charge filaire avec la brique d'alimentation de 100 W fournie fait passer le smartphone à 50% en seulement 10 minutes, et le charge complètement en un peu plus d'une demi-heure. Une charge sans fil de 100 W (avec le chargeur coûteux vendu séparément) permet de réalimenter complètement le téléphone en un peu plus de 45 minutes et d'atteindre 50% en 17 minutes environ.

Faut-il acheter le Honor Magic 4 Pro ?

Achetez-le si...

Vous êtes capable de consommer des contenus vidéo et photo toute la journée

Le Honor Magic 4 Pro dispose d'un écran fissuré qui est expansif, riche, profond et lumineux Si vous aimez l'idée d'un écran de qualité OnePlus 10 Pro ou Oppo Find X5 Pro, mais que vous êtes rebuté par la portée limitée du zoom de leur appareil photo, ce modèle pourrait être une alternative intelligente.

Vous adorez la photographie

Lorsque nous avons appris que le Magic 4 Pro ne serait pas équipé de l'OIS sur sa caméra principale, nous n'étions pas convaincus qu'elle tiendrait le coup dans toutes les conditions d'éclairage. Malgré cela, toutes ses caméras se révèlent performantes dans toutes les scènes, sauf les plus sombres, et l’ultra grand angle comme l’objectif périscope constituent de véritables atouts face à la concurrence.

Vous collectionnez les applications Android

C'est l'un des premiers smartphones modernes Honor à être lancé avec tous les services Google Play depuis longtemps. Cela signifie qu'il y a beaucoup d'applications, et aucune des limitations que l'on rencontre souvent avec les nouveaux modèles Huawei.

Ne l'achetez pas si...

Vous détestez les taches

À moins que vous ne l’équipiez de sa coque incluse, le dos en verre du Magic 4 Pro se salira très rapidement. Si vous détestez l'idée d'avoir besoin d'un étui pour éviter les taches, optez pour un smartphone à finition givrée comme l'iPhone 13 Pro ou l'un des Samsung Galaxy S22.

Vous préférez les écrans plus rétro

La découpe en forme de pilule du Magic 4 Pro, en haut à gauche de l'écran, est beaucoup plus visible que celle de la plupart des perforations connues, sous la forme de petits points. Vous n’adhérez pas ? Tournez-vous vers la gamme phare de Sony, qui adopte l'approche old school en plaçant sa caméra selfie dans le cadre supérieur.

Vous disposez d'un budget serré

Il n'y a pas à dire, le Honor Magic 4 Pro est un flagship coûteux. Si cela ne vous dérange pas de sacrifier le zoom et l'écran incurvé, mais que vous voulez quand même profiter d’un chipset Snapdragon 8 Gen 1, pensez au Realme GT 2 Pro.

