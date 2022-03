Test Xiaomi 12 Pro

Le Xiaomi 12 Pro est l'un des smartphones les plus équilibrés du marché, et le fait qu'il coûte à peine plus que 1 000 euros signifie qu'il est bien plus abordable que les meilleurs ambassadeurs Pro d'Apple, Oppo et Samsung. Il lui manque un bon zoom photo, mais c'est le seul véritable inconvénient d'un ensemble autrement génial - qui combine un design raffiné avec un chargement rapide de haut vol, un écran vif et une puissance grisante.

Le Xiaomi 12 Pro est l'un des smartphones les plus équilibrés du marché, et le fait qu'il coûte à peine plus que 1 000 euros signifie qu'il est bien plus abordable que les meilleurs ambassadeurs Pro d'Apple, Oppo et Samsung. Il lui manque un bon zoom photo, mais c'est le seul véritable inconvénient d'un ensemble autrement génial - qui combine un design raffiné avec un chargement rapide de haut vol, un écran vif et une puissance grisante.

Le Xiaomi 12 Pro en résumé

Le département mobile de Xiaomi a atteint les sommets en 2021. Pour commencer, il a joué aux chaises musicales avec Apple, occupant les seconde et troisième marches du podium des meilleurs vendeurs internationaux de smartphones. Il a également conquis de nouveaux publics avec une technologie de plus en plus innovante - on lui doit, par exemple, le premier smartphone qui se recharge à 120 W (le Xiaomi 11T Pro) et un photophone avec capteur de presque 1 pouce (le Mi 11 Ultra).

Tout cela est de bon augure pour le Xiaomi 12 Pro, un smartphone haut de gamme dont le prix avoisine les 1 000 euros et qui présente des caractéristiques de premier ordre, comme la charge rapide de 120 W. Celle-ci permet de recharger complètement l’appareil mobile en moins de 20 minutes.

Le Xiaomi 12 Pro bénéficie également de la finition en verre la plus imperméable aux empreintes digitales et la plus douce que nous ayons caressée à ce jour. Son design n'est rien de moins que somptueux.

Le Xiaomi 12 Pro est doté d'un écran brillant de 6,73 pouces classé A+, de la technologie LTPO AMOLED de Samsung et d'une résolution WQHD+ très nette. Associé à des quadruples haut-parleurs Harman Kardon et à la prise en charge de Dolby Atmos, le téléphone garantit un son expansif, même s'il est battu ici par un champion en la matière : l'iPhone 13 Pro Max.

La puce Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe le Xiaomi 12 Pro et la RAM LPDDR5 de 12 Go permettent d'exécuter la plupart des jeux, ce qui ne s’avère pas surprenant. Le stockage UFS 3.1 de 128 ou 256 Go du téléphone se veut tout aussi impressionnant, bien qu'il n'y ait pas d'emplacement pour carte SD, juste un double emplacement SIM.

Sur le papier, l'appareil photo du Xiaomi 12 Pro est l'un des plus faibles dans le segment haut de gamme. Avec un zoom optique limité et un ultra grand angle qui n'a pas d'autofocus - et ne peut donc pas se verrouiller sur les objets rapprochés - les fous de photographie devraient regarder ailleurs. Néanmoins, l'objectif principal de 50 Mpx se révèle fantastique, et le système de post-traitement fonctionne bien dans son ensemble, avec une balance des couleurs toujours cohérente.

Que dire de la batterie du Xiaomi 12 Pro ? Sa capacité n’est pas énorme (4600 mAh), mais elle est optimisée pour passer une journée complète avec 10 à 20% d'autonomie restante. Plus remarquable encore est la vitesse de chargement. En 18 minutes seulement, vous passez de 0 à 100%, sans contrecoup. Aucun concurrent ne peut rivaliser à ce jour. Le fait que le Xiaomi 12 Pro dispose en outre d'un système de charge sans fil de 50 W n'est qu'un petit plus pour un smartphone aux spécifications déjà très complètes.

Prix et disponibilité

En France, le Xiaomi 12 Pro devrait être lancé à partir de 1 099 €, en contrepartie de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il serait ainsi moins cher que des smartphones référents comme l'iPhone 13 Pro, l'Oppo Find X5 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Également disponible avec une option incluant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il vous faudrait investir à peine 100 € de plus pour l’obtenir.



Le Xiaomi 12 Pro est disponible en Chine pour le moment ; Il a été présenté en Europe le 15 mars 2022 et devrait être commercialisé dans les jours qui viennent - la date de lancement précise reste à confirmer.

Design

Nous avons apprécié le design du Xiaomi Mi 11 lorsque nous l'avons examiné. Il était exaltant, avec des options de couleurs audacieuses mais raffinées ; plus important encore, le smartphone brillait par sa beauté. Un an plus tard, Xiaomi a réintroduit une finition givrée, mais il a fait évoluer la série 12 dans une direction plus premium.

Le contour du module photo en forme de cercle devient maintenant un rectangle arrondi plus mature ; le dos givré se veut plus brillant et doux au toucher, mais surtout extrêmement imperméable aux tâches - particulièrement aux traces de doigts. Quant au choix des couleurs, il a été minimisé.

Les coloris disponibles sont le bleu, le gris et le violet. Aucun d’entre eux ne s’avère éclatant, chacun reste légèrement atténué. Cela peut sembler fade, pour autant, l'ensemble conserve un aspect raffiné et mature - même dans la couleur la plus "exubérante", le violet.

Quel que soit le modèle que vous choisirez, le Xiaomi 12 Pro se pare de verre incurvé et de métal. L'écran est en Gorilla Glass Victus, tandis que le cadre présente un métal mat et sablé dont la couleur se veut vaguement assortie à celle de la face arrière du téléphone.

Avec un poids de 205 g, le Xiaomi 12 Pro avoisine la masse de l’iPhone 13 Pro, mais se montre nettement plus léger que le Pro Max de 240 g. Il apparaît relativement fin avec ses 8,2 mm d’épaisseur et ses bords effilés.

Le fait que Xiaomi n’affiche pas d'indice IP pour le 12 Pro est étrange. Il s'agit probablement d'une stratégie de réduction des coûts de production ; néanmoins, le plateau SIM est doté d'un joint en caoutchouc que l'on trouve habituellement sur les smartphones certifiés IP68. Nous avons mouillé le 12 Pro lors d'une averse printanière et n'avons rencontré aucun problème ; néanmoins, ne reproduisez pas cette expérience chez vous !

Il convient également de noter que la sensibilité tactile de l'écran répond parfaitement, même lorsqu'il est bombardé de gouttelettes d'eau ou manipulé avec des doigts humides.

Les ports et les boutons sont situés à des endroits prévisibles, et les grilles de haut-parleurs entourent l'écran en haut et en bas : les boutons d'alimentation et de volume se trouvent sur la droite, avec un double emplacement pour carte SIM à la base.

Ecran

Xiaomi a réduit la taille des écrans pour l'ensemble de sa série 12. Le Mi 11 de l'année dernière exposait un écran de 6,81 pouces, tandis que le Xiaomi 12 Pro concède une dalle de 6,73 pouces. Plus petit encore, l'écran du Xiaomi 12 ne mesure que 6,28 pouces. Une taille moindre ne signifie pas pour autant une réduction de qualité.

Le 12 Pro exploite un écran Samsung LTPO AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Xiaomi affirme que le taux de rafraîchissement variable va de 1 à 120 Hz, ce qui devrait permettre d'économiser la batterie par rapport à des modèles gourmands comme le Galaxy S22 Plus - dont l'écran ne se rafraîchit qu’à 48 Hz au seuil le plus bas.

Il est tout aussi pratique de pouvoir régler le taux de rafraîchissement à 90 Hz et la résolution à 1080p (au niveau logiciel), afin de préserver le niveau d’autonomie si nécessaire.

L'écran du Xiaomi 12 Pro se révèle très net avec une résolution WQHD+, ce qui lui donne une densité de pixels de 521 PPP. Elle est supérieure à celle de l’iPhone 13 Pro et du Samsung Galaxy S22 Plus. Et avec une luminosité maximale de 1500 nits, remarquablement élevée, la lecture de vidéos HDR10+ paraît fantastique. Y compris en extérieur, sous le soleil.

Côte à côte avec certains des meilleurs smartphones du moment, la luminosité du Xiaomi 12 Pro prend tout son sens lors de cet exercice, avec des éléments lumineux qui brillent de mille feux. Les couleurs sont affichées avec précision, et vous avez droit à divers modes d'affichage prédéfinis - avec un contrôle plus granulaire sur la couleur et la balance des blancs que la plupart des concurrents.

Caméras

En théorie, la configuration photo du Xiaomi 12 Pro ne peut concurrencer celles des meilleurs photophones actuels. Son zoom optique offre moins de portée que le Google Pixel 6 Pro, moins cher, et sa caméra ultra grand angle n'a pas d'autofocus, à l’inverse des Oppo Find X3 Pro et Find X5 Pro. Cela signifie que le Xiaomi 12 Pro ne peut pas cibler des objets rapprochés avec son champ de vision le plus large.

En pratique, le mélange de trois capteurs photo de 50 Mpx fonctionne toujours décemment, avec un traitement logiciel intelligent qui l'aide à capturer des détails viables.

En ce qui concerne les spécifications, la caméra primaire de 50 Mpx du Xiaomi 12 Pro est alimentée par un capteur Sony IMX707. Mesurant 1/1,28 pouces, il n'est pas aussi grand que le capteur 1/1,12 du Mi 11 Ultra, mais il reste l'un des plus grands capteurs mobiles du marché, dépassant celui du Galaxy S22 Ultra et du Sony Xperia Pro-I.

Cela explique pourquoi les photos prises sur le Xiaomi 12 Pro présentent une profondeur de champ agréable qui, associée à un excellent autofocus, permet de faire ressortir les sujets. Cette faible profondeur de champ est favorisée par l'ouverture f/1.9 de la caméra principale et son objectif à sept éléments.

En termes de clarté, l'objectif principal produit des photos légèrement plus nettes qu'un iPhone haut de gamme, tout en capturant des couleurs précises qui ont tendance à s'étendre aux grand angle et ultra grand angle.

Si tous les objectifs photo ont une résolution de 50 Mpx, seul le principal bénéficie d'un capteur aussi grand, de sorte que les ajouts de téléobjectif et d'ultra grand angle, qui sont dotés de capteurs Samsung Isocell JN1, présentent un retard de qualité. L'ultra grand angle concède une grande précision des couleurs et un champ de vision de 115º, mais il ne dispose pas de l'autofocus émérite de la série Galaxy S22.

La capture vidéo est excellente dans les environnements lumineux, avec une stabilisation d'image qui fonctionne bien même en résolution 8K, ou 4K à 60 images par seconde. Le basculement entre l'ultra grand angle et la caméra principale se veut fluide en cours d'enregistrement ; la capture vidéo semble par contre contourner le téléobjectif, à moins que vous ne démarriez l'enregistrement en zoomant.

Dans les environnements sombres, la qualité vidéo du Xiaomi 12 Pro est inférieure à celle de l'OPPO Find X5 Pro, elle est plus proche de celle du S22 et du S22 Plus.

La caméra selfie de 32 Mpx utilise un capteur OmniVision, et bien que nous n'ayons pas obtenu d'excellents résultats de la marque dans le passé, Xiaomi en tire des photos impressionnantes, en particulier dans les scènes bien éclairées.

Quelques photos prises avec le Xiaomi 12 Pro

Performances

Avec une puissance de haut niveau, le Xiaomi 12 Pro est un smartphone gaming appréciable, qui s’adonne de même au multitâche quotidien sans devenir trop chaud.

Propulsé par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il n'est pas surprenant que chaque application soit prise en charge sans la moindre latence ou anomalie. La version que nous avons testée profite également d'une ample mémoire vive LPDDR5 de 12 Go, nous ne nous attendions donc pas à un quelconque ralentissement lorsque nous passions d'une application à une autre.

Les benchmarks correspondent à ceux des autres smartphones Snapdragon 8 Gen 1, le 12 Pro obtenant un score moyen d'environ 3600 points dans GeekBench 5.1 (en mode multi-cœur), et entre 8000 et 9899 points dans 3DMark Wild Life. Si ces résultats sont inférieurs à ceux des smartphones gaming comme le ZTE Nubia Red Magic 7, ils restent à peu près aussi bons que ceux d’un champion Android moderne.

Le stockage UFS 3.1 de 128 ou 256 Go du Xiaomi 12 Pro vous offre également beaucoup d'espace disponible en option pour accueillir vos innombrables fichiers et applications. Oui, il n’y a pas de logement pour carte SD, juste un double emplacement SIM, donc vous voudrez certainement opter pour la version de 256 Go.

Avec ses quatre haut-parleurs Harman Kardon et la prise en charge de Dolby Atmos, le smartphone délivre un son puissant, mais en retrait par rapport à celui des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max bénéficiant d’une profondeur des basses bien plus prononcée.

Dans le passé, nous avons eu des problèmes avec les scanners d'empreintes digitales sous écran des smartphones Xiaomi. Celui du 12 Pro se révèle réactif, nous permettant d'accéder rapidement à notre écran d’accueil - surtout lorsqu'il est associé à la reconnaissance faciale.

L’interface MIUI 13 du Xiaomi 12 Pro est la meilleure version de la surcouche évaluée à ce jour. Les problèmes rencontrés dans le passé - le mode sombre empêchant les notifications interactives d'apparaître clairement, le Centre de contrôle déclenchant des bugs, et la localisation médiocre, entre autres, ont tous été résolus dans la dernière mise à jour.

Néanmoins, MIUI continue de proposer des bloatwares agaçants comme AliExpress et une foule d'applications Xiaomi préinstallées.

Autonomie

La capacité de la batterie du Xiaomi 12 Pro n'est pas énorme avec 4600 mAh, la plupart des flagships tournant autour de 5000mAh de nos jours. Néanmoins, elle s’avère toujours plus grande que celle du S22 Plus et de l'iPhone 13 Pro Max, deux smartphones qui passent une journée assez confortable entre deux charges.

Il y a une foule de paramètres d'alimentation pour aider à obtenir un peu plus de longévité à partir d'une seule charge, ou en effet, vider le téléphone plus rapidement. Le mode Performance améliore la puissance de jeu tout en consommant plus d'énergie, tandis que le mode Économie d’énergie désactive les processus d'arrière-plan.

Ce qui est plus impressionnant que l'autonomie du Xiaomi 12 Pro, c'est sa vitesse de charge, qui grimpe jusqu'à 120W pour une réalimentation de 0 à 100% en moins de 20 minutes. Il s'agit de la charge la plus rapide dans l’industrie mobile.

Alors que les smartphones ont toujours fait l'impasse sur la recharge sans fil lorsqu'ils offraient des vitesses filaires de premier ordre, Xiaomi intègre ici un chargement sans fil rapide de 50 W et une recharge sans fil inversée de 10 W. Cela signifie que l'appareil peut se recharger sans fil à des vitesses très élevées. Doublant même la vitesse de chargement filaire de l’iPhone 13 Pro !

Lorsque vous n'êtes pas pressé, la fonction AdaptiveCharge de Xiaomi ralentit le processus, de sorte que vous pouvez adapter votre vitesse de charge à vos besoins, manuellement ou automatiquement.

Faut-il acheter le Xiaomi 12 Pro ?

Achetez-le si...

Vous recherchez le smartphone haut de gamme le plus rapide à recharger

La charge rapide de 120 W du Xiaomi 12 Pro permet de le recharger complètement en 20 minutes, ce qui est incroyablement pratique. Parfait pour tous ceux qui oublient comme nous de le brancher sur prise secteur le soir. Même les vitesses de chargement sans fil, à 50 W, s’avèrent rapides.

Vous détestez les traces de doigts

Le Xiaomi 12 Pro est l'un des smartphones à revêtement en verre les plus imperméables aux traces de doigts. Il a toujours l’air neuf, même après une journée passer à jouer, prendre des photos et chatter.

Il vous faut un modèle Pro

Le Xiaomi 12 Pro ne fait jamais défaut quand il s’agit de performances, de qualité de l’affichage, ou d’autonomie. Même son module photo reste décent à bien des égards. Pour un prix en dessous des meilleurs smartphones de type Pro.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'un excellent zoom

Si l'appareil photo principal du Xiaomi 12 Pro est excellent, son téléobjectif peine à la tâche. Avec un zoom équivalent à 2x, il fait pâle figure face au zoom 10x du Samsung Galaxy S22 Ultra, et même au zoom 4x du Google Pixel 6 Pro.

Vous préférez les interfaces Android standard

Il ne fait aucun doute que le Xiaomi 12 Pro et son interface MIUI 13 sont bien meilleurs que toutes les versions de MIUI que nous avons utilisées précédemment. Cela dit, MIUI est loin d'être la surcouche Android idéale, tant elle regorge de bloatwares.

Vous préférez les écrans plats

L'écran AMOLED incurvé du Xiaomi 12 Pro est magnifique, mais nous savons que certaines personnes préfèrent les écrans plats, et nous le comprenons. Heureusement, Realme vient de lancer une excellente alternative, le Realme GT 2 Pro, avec une puissance et des spécifications comparables… et un écran AMOLED LTPO 2 à tomber.