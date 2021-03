Test du Xiaomi Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 en résumé

Jamais la rivalité entre Xiaomi et Samsung n'aura été aussi prononcée : la même année où le constructeur sud-coréen revoit ses spécifications mobiles légèrement à la baisse pour fournir des smartphones Galaxy S plus abordables, son concurrent chinois décide de relever le niveau et commercialise son téléphone haut de gamme le plus abouti à ce jour.

Lors du lancement du Xiaomi Mi 11, la société a annoncé, avec une certaine suffisance, qu'elle était récemment devenue le troisième vendeur de smartphones au monde. Samsung occupe toujours la première place bien évidemment, toujours suivi par Apple - mais Xiaomi monte rapidement en puissance.

Le Xiaomi Mi 11 est le dernier smartphone phare de la compagnie. Il apporte de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, le Mi 10, un grand bond en avant qui est l'exact opposé du déclassement du Samsung Galaxy S21 par rapport au S20.

Ces évolutions sont particulièrement visibles au niveau de l'écran. Le Mi 11 affiche une résolution de 2,5K, supérieure aux 2K du Mi 10 et du Galaxy S21. L’automatisation de la résolution vidéo, l'augmentation de la fréquence d'images, les modes HDR ajoutés, l’optimisation de la luminosité viennent compléter cette proposition enrichie.

Il existe de multiples critères supplémentaires avec lesquels le Mi 11 surpasse ses ainés tout comme la concurrence. Par exemple, il embarque des haut-parleurs revus et corrigés par Harman Kardon, une puce plus rapide qui se situe en tête de nos classements, de nouveaux modes photo et vidéo amusants, ainsi que des vitesses de chargement ultra-rapides.

Une nouvelle caractéristique remarquable du Xiaomi Mi 11 est son capteur télémacro de 5 Mpx, qui permet de prendre des gros plans sur n’importe quel sujet. Il est facile à utiliser, délivre de superbes clichés et surpasse les options similaires des autres photophones.

(Image credit: Future)

Le Xiaomi Mi 11 connaît tout de même quelques limites qui viennent ternir ce tableau idyllique. Le principal est le niveau d’autonomie du smartphone quelque peu en retrait - nous avons dû désactiver certaines fonctions du smartphone pour faire en sorte qu’il tienne une journée complète sur une charge unique.

Dans notre évaluation passée du Xiaomi Mi 10 Pro, nous nous étions plaints de la lenteur de son capteur d'empreintes digitales. Une anomalie qui fait encore des siennes sur le Mi 11 avec, en bonus, un élément qui peine à nous identifier régulièrement dès la première pression - nous obligeant à appuyer plusieurs fois d’affilée ou à saisir notre code d’identification pour déverrouiller l’écran d’accueil.

Le Xiaomi Mi 11 demeure malgré tout un excellent smartphone. Pour beaucoup d’utilisateurs désireux de changer de modèle haut de gamme, il pourrait devenir le premier choix - du cœur comme de la raison.

Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21 : quel smartphone Android préférer en 2021 ?

Quels sont les meilleurs smartphones Android du moment ?

Après un lancement initial en Chine au cours du mois de décembre 2020, le Xiaomi Mi 11 a progressivement été lancé aux quatre coins du globe. En France, il est possible de l’acheter en ligne comme en boutique, depuis le 9 mars 2021.

La version la plus abordable, embarquant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, est vendue au prix de 749 €. Si vous souhaitez doubler votre espace libre et profiter de 256 Go, il vous en coûtera 50 € de plus, soit 799 € au total.

(Image credit: Future)

En cas de commande direct sur le site de Xiaomi ou depuis un Mi Store, une Mi Watch vous est offerte. De même, vous pouvez bénéficier d’un bonus reprise de votre ancien smartphone de 100 €. En outre, la réparation éventuelle de votre écran sera prise en charge gratuitement pendant la première année.

C’est un tarif d’autant plus intéressant qu’il reste identique à celui du Mi 10 de l’an dernier et qu’il s’avère jusqu’à 110 € moins cher que celui du Samsung Galaxy S21, son plus proche rival.

Design du Xiaomi Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 n'est pas le plus grand smartphone phare de la société - le Mi 10T remporte la palme - mais il reste tout de même assez volumineux, avec des dimensions de 164,3 x 74,6 x 8,1 mm. Ses 196 g en font un modèle relativement léger, que vous n’aurez aucun mal à transporter.

Le Mi 11 est long et mince comme la plupart des smartphones premium - ce n'est pas tout à fait un ersatz du Sony Xperia, mais il s’en rapproche. Malgré sa taille, il reste assez confortable à tenir et à utiliser d'une seule main.

A sa base, le téléphone est équipé d'un port USB-C - il n'y a pas de prise jack de 3,5 mm pour écouteurs et casques filaires - d'un bouton d'alimentation et des commandes de volume sur le flanc droit, ainsi que d'un blaster IR au sommet. Ce dernier outil est utilisé pour envoyer des signaux infrarouges, et trouve sa principale utilité avec l'application Mi Remote qui transforme votre smartphone en une télécommande TV / box internet.

La façade et le dos du Mi 11 sont en verre (Gorilla Glass Victus, extra-protecteur), avec un cadre en aluminium. Durant nos différents tests, notre modèle est resté exempt de rayures et de marques. Attention néanmoins : une simple chute ou un coup violent peut cependant fissurer l’écran - d’où la garantie d’un an bienvenue.

(Image credit: Future)

Enfin, la caméra arrière du téléphone présente un facteur de forme que nous n'avions jamais vu auparavant : elle s’affiche en escalier, chaque lentille disposant de son propre relief. C'est inédit, et cela contribue à distinguer le Mi 11 de la masse - à moins que Xiaomi ne décide d'utiliser ce design pour le reste de ses smartphones 2021, ce qui ne nous surprendrait pas. Même l'objectif le plus saillant ne dépasse pas abondamment du dos fin, du moins en comparaison des précédents modèles phares de Xiaomi.

Ecran du Xiaomi Mi 11

Avec un écran de 6,81 pouces, le Mi 11 intègre la plus grande dalle au sein d’un flagship Xiaomi, celle-ci éclipsant de même presque toutes ses concurrentes. L'écran est incurvé sur ses bords, mais pas de façon proéminente. Il est perturbé par une petite découpe "punch-hole" dissimulant la caméra frontale dans le coin supérieur gauche.

En termes de résolution, l'écran du Mi 11 délivre 1440 x 3200 pixels, ce qui octroie plus de précision que la plupart des smartphones phares évoluant dans la même fourchette tarifaire (y compris le Mi 10 et le Galaxy S21). C'est un écran AMOLED, donc les couleurs sont particulièrement éclatantes - mieux encore, il supporte la norme HDR10+.

L'écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, que de nombreux modèles haut de gamme possèdent par défaut aujourd’hui, bien que Xiaomi commercialise aussi un téléphone à 144 Hz que les gamers préféreront. Ici, l'image se met à jour 120 fois par seconde, soit le double du standard de 60 Hz, ce qui donne aux images en mouvement davantage de fluidité. Cependant, tout le monde ne s'intéresse pas à cette fonction, et vous pouvez réduire la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz si vous le souhaitez, ce qui permet d'économiser la batterie.

Le smartphone dispose également d'une fréquence d'entrée tactile de 480 Hz - l'écran recherche votre doigt 480 fois par seconde, soit huit fois plus vite qu'un smartphone moyen. C'est particulièrement intéressant pour exécuter des jeux nécessitant une certaine agilité digitale, votre toucher étant capté très rapidement, le jeu devient plus réactif.

(Image credit: Future)

Une caractéristique particulièrement utile est la luminosité maximale de 1 500 nits, ce qui s’avère nettement supérieur à la moyenne de 500 nits présente dans moults smartphones. Le Mi 11 peut donc devenir très lumineux si vous en avez besoin, vous l’apprécierez grandement lorsque vous vous trouvez en plein soleil ou dans des zones à faible visibilité. Cela permet en outre d’optimiser le contraste des images à l'écran.

Au-delà de ces spécifications impressionnantes, l’écran du Mi 11 peut compter sur le moteur d’intelligence artificielle de la marque, qui le rend percutant et net. Il s'agit d'une suite de fonctions d'IA qui mettent numériquement à l'échelle le contenu que vous visualisez sur votre smartphone - des images sont ajoutées aux vidéos pour augmenter le taux d'images par seconde, le HDR est implémenté automatiquement et la résolution vidéo est augmentée.

Nous avons constaté que cela ne fonctionnait pas toujours - parfois, nous regardions une vidéo sur un service de streaming sans constater d'amélioration notable de la qualité - mais dans la plupart des situations, nous obtenons un mode haute résolution des plus remarquables.

Appareil photo du Xiaomi Mi 11

Bien que la configuration photo du Mi 11 représente une mise à niveau modeste par rapport à celle de son prédécesseur, nous soulignons pourtant quelques changements clés qui améliorent l'expérience des photographes amateurs ici.

Le capteur principal est un 108 Mpx f/1.9 - c'est le cinquième modèle Xiaomi à utiliser un capteur haute résolution conçu par Samsung. Cela ne veut pas dire que les photos ont exactement le même aspect qu'auparavant, car les résultats de nos tests ont semblé légèrement meilleurs, avec un contraste plus prononcé et un ton général plus clair. C'est probablement le résultat d'une meilleure optimisation de l'IA.

Nous avons pris nos clichés les plus beaux avec le Mi 11 dans des environnements bien éclairés, alors que les photos en basse lumière se sont avérées quelque peu en deçà, bien que largement publiables et partageables. Cela est probablement dû au "pixel binning", qui consiste à combiner quatre pixels en un seul pour créer un appareil photo de 27 Mpx qui laisse passer plus de lumière.

(Image credit: Future)

L'objectif photo secondaire est un ultra grand angle de 13 Mpx f/2.4, que Xiaomi utilise depuis l'aube des temps (enfin, début 2020). Comme sur les smartphones précédents qui l’ont adopté, il se révèle pratique pour capturer des sujets au premier plan - et nous avons constaté qu'il prenait aussi des photos plus claires. Les clichés apparaissent toutefois avec une plus faible résolution et n'égalent pas le contraste de ceux immortalisés par le capteur photo principal.

Le dernier objectif photo est un "télémacro" 5 Mpx f/2.4, et c'est certainement la star de cette année. Les objectifs macro sont conçus pour prendre des photos de sujets en gros plan, mais le préfixe "télé" indique que l'objectif permet aussi de prendre des objets éloignés - en somme, c'est un appareil conçu pour capturer de petits objets à une distance (relativement) grande et avec une lumière naturelle - il est disponible lorsque vous activez le mode Super Macro.

Nous nous sommes bien amusés à prendre de belles photos en gros plan de plantes, d’assiettes gastronomiques ou encore de vêtements. Celles-ci se montrent lumineuses et assez bien détaillées (du moins, par rapport aux images prises par des capteurs macro issus d’autres photophones), avec un mode terriblement facile à prendre en main.

Xiaomi réserve généralement les téléobjectifs, avec zoom optique, à ses modèles "Pro" - vous n’en verrez donc nullement ici. Vous pouvez pourtant zoomer numériquement jusqu'à 30x, mais plus vous zoomez, moins la qualité de l'image sera bonne, et au-delà de 5x, les images deviennent un peu trop granuleuses.

La caméra frontale 20 Mpx f/2.2 a déjà été aperçue dans des smartphones antérieurs de Xiaomi. Elle fournit de beaux selfies, avec un mode portrait qui modifie aisément le contraste, renforce les hautes lumières et noircit les ombres pour créer un cliché plus saisissant. Le flou de l'arrière-plan "Bokeh" est généralement précis, ce qui est un bonus indéniable - même si certaines zones capillaires apparaissent parfois plus floues lorsque vous l’activez.

Un selfie pris avec le Xiaomi Mi 11 et le mode Portrait activé. (Image credit: Future)

S’il est dévoué à la vidéo - nous y reviendrons très vite -, le Xiaomi Mi 11 ne laisse pas les photographes dans leur coin. Avec son ratio 20:9, l’écran “cinéma” donne un effet vertigineux aux paysages et à certains portraits (de famille, par exemple). Vous pouvez modifier ce ratio, mais peu de téléphones vous permettent de prendre des photos d’aussi grand format, et encore moins par défaut. Alors, pourquoi vous en priver ?

Le processeur ultra-puissant du Xiaomi Mi 11 vous permet d’enregistrer facilement des vidéos en 8K (ou en 4K, à 60 images par seconde). Les vidéastes à l'esprit artistique apprécieront sans doute les différents modes vidéo fournis avec le smartphone. L'un d'entre eux, appelé "Magic zoom", reproduit l'effet classique du "dolly zoom", tandis qu'un autre, "Parallel world", reflète la moitié inférieure de l'écran sur le dessus.

En plus des modes d’enregistrement vidéo originaux, il existe quelques "filtres vidéo" que vous pouvez appliquer lorsque vous tournez un film, ou en post-production. Ceux-ci semblent reproduire la qualité de couleur qu'obtiendrait un long métrage, c'est-à-dire lorsque la gamme de couleurs, les contrastes, la luminosité ou d'autres paramètres similaires sont modifiés pour créer un style visuel cohérent. Les options disponibles semblaient toutes assez sombres cependant, et nous aurions aimé voir des filtres plus subtils. Ou la possibilité de créer les nôtres.

Ces options sont amusantes à explorer, mais certaines sont complexes à adopter. Le "zoom magique" nécessite un sujet humain et beaucoup d'espace, donc vous ne pouvez pas l’appliquer avec une figurine Lego disposée sur votre étagère ou un ami enfermé dans le placard à balais. Nous n'avons jamais réussi à exploiter le mode Time Freeze, où un objet en mouvement est figé pour qu'un sujet humain puisse faire semblant d'interagir avec lui. La caméra a ici du mal à suivre les deux perspectives. Dommage.

Quelques exemples de photos prises avec le Xiaomi Mi 11

Image 1 sur 8 (Image credit: Future) Image 2 sur 8 (Image credit: Future) Image 3 sur 8 (Image credit: Future) Image 4 sur 8 (Image credit: Future) Image 5 sur 8 (Image credit: Future) Image 6 sur 8 (Image credit: Future) Image 7 sur 8 (Image credit: Future) Image 8 sur 8 (Image credit: Future)

Performances du Xiaomi Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 est équipé du chipset Snapdragon 888 - soit le chipset le plus puissant qui équipent les smartphones Android en 2021.

Celui présent dans le Mi 11 a obtenu un score de 3569 points via le test Geekbench 5. Ce qui est en fait le score le plus élevé du classement, surpassant les 3424 points de l'iPhone 11 Pro Max et les 3401 points du OnePlus 8. Il faut toutefois préciser que la série iPhone 12 n'a pas encore été soumise à ce test.

Ledit score confirme notre expérience quotidienne - le smartphone est rapide, quel que soit l’usage que l’on en fait. Lorsqu'il s'agit d’éditer une vidéo, il s’en sort avec aplomb. Lorsqu’il faut retoucher plusieurs photos, il est possible de sélectionner différents filtres ou modes en une fraction de seconde.

L’exécution de jeux, de son côté, s’avère un véritable délice, grâce à la fois au processeur rapide et à la vitesse d'échantillonnage tactile plus véloce mentionnée ci-dessus. Nous avions l'impression d'avoir un avantage certain dans n’importe quel gameplay proposé.

(Image credit: Future)

Si nous complimentions autrefois le “très bon son” des haut-parleurs du Xiaomi Mi 10, ils s’améliorent sur le Mi 11, et nous pouvons dire merci aux travaux de l’expert Harman Kardon. Si vous avez l'habitude de téléphoner avec des haut-parleurs qui donnent une impression de ténuité aux appels, aux films ou à la musique, les haut-parleurs du Mi 11 vous délecteront avec un son plus grave. Et peut-être plus fort, sans déformation.

Interface du Xiaomi Mi 11

Le Mi 11 implique le système d’exploitation Android 11 de Google avec une surcouche MIUI 12 développée par Xiaomi. En général, MIUI est assez joli à regarder, mais avec de nombreux défauts lorsque vous regardez de plus prêt l’interface. Si c'est toujours le cas pour le Mi 11, les défauts sont relativement peu nombreux et bien cachés.

MIUI est aussi connue pour ses bloatwares, ou applications tierces préinstallées. Heureusement, il y en a beaucoup moins sur le Xiaomi Mi 11 que sur le Redmi Note 9T, lancé un mois auparavant - bien qu'il y ait encore quelques applications dont nous nous sommes rapidement débarrassés.

Au-delà des bloatwares, MIUI apporte de nombreuses options de personnalisation, dont certaines n'existent pas sur d'autres téléphones. Il y a quelques fonds d'écran animés, des widgets, des effets de transition de menu, différentes dispositions d'applications pour l'écran d'accueil, divers designs pour l’écran toujours actif, et plus encore.

Lors de la configuration du Xiaomi Mi 11, nous avons passé un bon moment à explorer ces options pour personnaliser entièrement notre expérience mobile. Si vous appréciez que votre smartphone ait vraiment l'air "à vous", vous adopterez très vite ce large éventail de choix.

(Image credit: Future / Xiaomi)

Malgré les changements que vous pouvez apporter, MIUI a toujours un look distinctif. Nous avons inclus quelques captures d'écran du menu d'accueil ci-dessous, pour vous donner une idée de l'aspect de l'interface.

Il semble toutefois y avoir un bug logiciel irritant qui ramène aléatoirement vers l’interface fixée par défaut. Plusieurs fois, le fond d'écran animé a cessé d'apparaître sur l'écran d'accueil, remplacé par le fond d'écran statique initial. La raison de ce phénomène n'est pas claire, mais il s'est produit à plusieurs reprises, et aucune mise à jour n'a résolu le problème depuis.

Autonomie du Xiaomi Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 est bourré de fonctions gourmandes en ressources, et ces fonctions réduisent la durée de vie de la batterie - ce qui fait que le téléphone perd assez rapidement de sa puissance.

Avec un bloc d'alimentation de 4 600 mAh, nous avions espéré que le Xiaomi Mi 11 nous tienne toute une journée, mais ce n'est le cas que pour une utilisation légère ; si nous prenons beaucoup de photos et jouons régulièrement, nous devons impérativement mettre le Mi 11 sous tension une à deux fois au cours de cette journée d’essai.

(Image credit: Future)

Il est probable que son grand écran, sa fréquence de rafraîchissement élevée, son affichage toujours actif et d'autres caractéristiques de ce type sont à l'origine de cette autonomie inférieure à la moyenne. Bien que vous puissiez désactiver une ou plusieurs de ces spécifications si vous le souhaitez, vous risquez de passer à côté du meilleur qu’ait à offrir ce smartphone haut de gamme.

Au moins, le chargement est rapide. Vous disposez d'une puissance de 55W avec fil et de 50W sans fil. Vous passez de 0 à 100% de batterie, en une demi-heure maximum.

Vous pouvez également profiter de la recharge sans fil inversée, qui transforme le téléphone en un bloc d’alimentation sur lequel vous pouvez charger d'autres appareils compatibles. La charge est de 10W, ce qui n'est pas rapide et chauffe aussi le smartphone. Cependant, si vous n'alimentez qu'une montre connectée ou des écouteurs, vous n'aurez pas besoin d'utiliser cette fonction très longtemps.

Faut-il acheter le Xiaomi Mi 11 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous êtes un joueur mobile

Grâce à son processeur puissant, à son taux d'entrée tactile élevé et à son écran de haute qualité, le Xiaomi Mi 11 est l'un des meilleurs smartphones gaming que nous ayons testés, à l'exception des modèles conçus spécialement à cet effet. Comme les Black Shark de Xiaomi.

Vous aimez la macrophotographie

Nous avons déjà fait l'éloge du capteur télémacro du Mi 11, donc si vous appréciez prendre des photos en gros plan et des petits détails de la vie quotidienne, vous êtes probablement déjà en train de courir après la promo la plus intéressante pour acheter ce téléphone.

Vous binge-watchez vos séries préférées sur votre téléphone

Le Xiaomi Mi 11 est doté d'un superbe écran, donc si vous êtes un utilisateur régulier des services de streaming, ou si vous suivez simplement quelques chaînes YouTube pour vous divertir, c'est l'un des meilleurs modèles que vous pouvez choisir.

Ne l'achetez pas si...

Vous zoomez sur tout et tout le temps

Le Xiaomi Mi 11 embarque de superbes fonctions, mais il lui manque un zoom décent. Si vous aimez la polyvalence des photophones cumulant zooms optique et numérique, cherchez ailleurs.

Vous avez besoin d'un smartphone endurant

Si vous activez toutes les fonctionnalités premium du Xiaomi Mi 11, vous aurez du mal à tenir toute une journée avec. Ce n'est pas grave si vous avez la possibilité de recharger votre téléphone à proximité. Dans le cas inverse…