iOS 18.2 pourrait arriver en avance avec des mises à jour majeures de l'Apple Intelligence

Habituellement, ce sont les grandes mises à jour annuelles d'iOS qui suscitent le plus d'enthousiasme, mais cette année, en raison de la décision d'Apple de déployer progressivement les fonctionnalités de l'Apple Intelligence, certaines des mises à jour supposées plus petites sont sans doute tout aussi intéressantes, et la prochaine d'entre elles pourrait arriver plus tôt que prévu.

Selon Mark Gurman, qui écrit dans sa lettre d'information Power On pour Bloomberg, iOS 18.2 arrivera au cours de la semaine du 2 décembre. Habituellement, les versions iOS x.2 d'Apple sont lancées au cours de la deuxième semaine de décembre, ce qui signifie qu'elles arriveront une semaine plus tôt que d'habitude.

Grâce aux bêtas, nous avons déjà une bonne idée de ce qui nous attend dans iOS 18.2, notamment l'intégration de ChatGPT, Genmoji (qui vous permet de générer des emoji personnalisés à l'aide de l'IA) et l'application Image Playground, qui vous permet également de générer des images personnalisées.

Visual Intelligence et options en anglais

Visual Intelligence sur un iPhone 16 (Image credit: Apple)

La mise à jour devrait également apporter le Visual Intelligence aux utilisateurs de la série iPhone 16, vous permettant d'activer la fonctionnalité par un appui long sur le bouton Camera Control, puis de demander au téléphone d'utiliser l'IA pour fournir des détails sur ce vers quoi l'appareil photo est pointé.

En outre, les variétés d'anglais autres que l'anglais américain devraient également commencer à prendre en charge l'intelligence visuelle avec la mise à jour iOS 18.2. Ainsi, si vous êtes au Royaume-Uni, par exemple, et que vous avez changé les langues de votre appareil et de Siri en anglais américain afin d'accéder aux fonctionnalités d'Apple Intelligence, vous serez en mesure de revenir à l'anglais britannique.

Il s'agit donc d'une mise à jour importante - du moins pour tous ceux qui possèdent un iPhone compatible avec Apple Intelligence - et si Gurman a raison, elle n'interviendra que dans un mois environ. Il est fort probable que Gurman ait raison, car il a un très bon historique en matière d'informations Apple.

Après la sortie d'iOS 18.2, la prochaine mise à jour majeure d'Apple Intelligence est attendue dans le cadre d'iOS 18.4, et Gurman affirme qu'elle inclura des améliorations de Siri. Cependant, cette mise à jour n'arrivera apparemment pas avant avril, alors que les mises à jour iOS x.4 sont généralement lancées en mars, de sorte que si iOS 18.2 arrivera un peu plus tôt que prévu, iOS 18.4 pourrait arriver plus tard.

