iOS 18 est disponible dès maintenant - comment le télécharger et 5 raisons de le faire

iOS 18 est désormais déployé sur les appareils compatibles. La dernière mise à jour logicielle d'Apple a commencé à apparaître pour les utilisateurs d'iPhone vers 19h (heure de Paris) hier, le 16 septembre.

Cependant, ceux qui s'attendaient à découvrir les fonctionnalités Apple Intelligence dans cette version d’iOS 18 vont devoir patienter. Apple a confirmé que ces fonctionnalités ne seront disponibles qu’à partir de la version iOS 18.1, prévue en octobre. Certaines d'entre elles seront même retardées jusqu’à la fin de l’année. Toutefois, il est déjà possible de tester Apple Intelligence dans la bêta d’iOS 18.1, à condition de posséder un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max.

Dans ce guide, l’accent est mis sur la version de lancement d’iOS 18. Vous trouverez ci-dessous une liste des iPhones compatibles, un guide rapide pour télécharger la mise à jour, ainsi qu’un aperçu des nouvelles fonctionnalités préférées d’iOS 18.

iOS 18 : Appareils compatibles

Il est nécessaire d’avoir un iPhone XS ou un modèle plus récent pour télécharger iOS 18 (en d’autres termes, tout iPhone équipé de la puce A12 Bionic ou plus récent). Ces exigences sont identiques à celles d’iOS 17, donc si cette version est déjà installée, la mise à jour vers iOS 18 sera possible.

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence – lorsqu’elles seront disponibles – seront limitées à la gamme iPhone 16, ainsi qu’aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des iPhones compatibles avec iOS 18. Pour plus d’informations, y compris la compatibilité confirmée d’iPadOS 18, un guide dédié à iOS 18 et iPadOS 18 est disponible.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2ème génération)

iPhone SE (3ème génération)

Suivez les étapes suivantes pour trouver le bouton « Mettre à jour vers iOS 18 ». (Image credit: Future)

Pour vérifier si iOS 18 est disponible en téléchargement sur votre iPhone, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Si iOS 18 est disponible, un message d’installation apparaîtra au bas de l’écran. Appuyez sur Télécharger et installer, puis saisissez votre code d’accès. Ensuite, acceptez les termes et conditions, et patientez pendant l’installation d’iOS 18.

À noter que vous aurez probablement besoin de 5 à 10 Go d’espace libre pour télécharger iOS 18. Pour vérifier l’espace disponible sur votre iPhone, allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone. Vous y trouverez des options pour libérer de l’espace, comme l’optimisation des photos ou la suppression d’applications inutilisées.

Les meilleures fonctionnalités d'iOS 18

Nous avons mis en évidence ci-dessous cinq de nos fonctionnalités d'iOS 18 préférées.

Personnalisation avancée de l'écran d'accueil

Si vous avez toujours voulu être plus créatif dans le positionnement des icônes de votre écran d'accueil, c'est désormais possible. iOS 18 offre aux utilisateurs la possibilité de repositionner les applications et les widgets en bas ou sur le côté de l'écran d'accueil, libérant ainsi un espace précieux pour le fond d'écran (en fourrure ou autre) qui se trouve derrière eux. Dans iOS 18, vous pourrez également déclencher un nouveau mode sombre pour les icônes des applications et ajouter des teintes.

Modernisation du centre de contrôle

À l'instar de l'écran d'accueil, le centre de contrôle fait également peau neuve dans iOS 18. Ou plutôt, vous êtes désormais libre de lui en donner une. Plus précisément, iOS 18 vous permet de séparer le Centre de contrôle en groupes de fonctions distincts, comme Accueil et Médias, et vous pouvez désormais redimensionner les widgets du Centre de contrôle, en fonction des outils que vous utilisez le plus souvent.

Pour la première fois, vous pouvez également modifier les widgets du Centre de contrôle qui apparaissent sur l'écran de verrouillage.

L'application Photos redessinée

iOS 18 présente la « plus grande refonte jamais réalisée » de l'application Photos. Vous verrez désormais une vue unique simplifiée comprenant une grille de photos et une grille de dates, tandis que les collections vous permettront de naviguer par thèmes (captures d'écran et groupes, par exemple) sans avoir à organiser le contenu dans des albums.

iOS 18 propose également une nouvelle fonctionnalité d'album « Récupéré », qui accueille les photos et vidéos qui ne figurent pas dans votre galerie photo principale. Apple affirme que cela réduit le risque de corruption de la base de données ou les problèmes liés aux applications tierces.

Amélioration des messages

iOS 18 introduit la possibilité de programmer des messages

iOS 18 apporte des changements majeurs à la façon dont vous envoyez des messages sur l'iPhone. Pour commencer, vous pouvez désormais réagir aux messages en utilisant n'importe quel emoji, et le nouveau formatage du texte vous permet de souligner, de barrer ou de mettre en gras vos messages, ainsi que d'ajouter de nouveaux formats de texte tels que des effets d'ondulation.

Apple a également ajouté la possibilité de programmer des messages à un moment opportun à l'avenir, et l'application Messages prend enfin en charge la norme RCS dans iOS 18. Ce dernier devrait faciliter une expérience de messagerie plus riche lorsque vous communiquez avec quelqu'un qui possède un téléphone Android.

Enfin, iOS 18 étend la fonction SOS par satellite pour permettre aux iPhone compatibles (c'est-à-dire les iPhone 14 ou plus récents) d'envoyer des messages par satellite lorsque les connexions cellulaires et Wi-Fi ne sont pas disponibles.

Une application dédiée aux mots de passe

La nouvelle application Mots de passe en action sur macOS Sequoia

iOS 18 s'accompagne également d'une nouvelle application iPhone intégrée : Mots de passe. Comme son nom l'indique, cette application adjacente au trousseau sert de guichet unique pour tous vos précieux mots de passe, clés et codes de vérification.

En plus de sa fonction de coffre-fort numérique, Passwords vous alertera si vous utilisez des mots de passe faibles ou si vos données ont fait l'objet d'une violation, ce qui laisse penser qu'elle pourrait faire partie des meilleurs gestionnaires de mots de passe.

Toutes les informations contenues dans l'appli Passwords sont protégées par un chiffrement de bout en bout et, bien sûr, vous pouvez les verrouiller grâce à l'authentification Touch ou Face ID. Beau travail, Apple !

