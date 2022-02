Meilleurs gestionnaires de mots de passe protégez plus efficacement vos identités numériques en 2022

Si vous cherchez un moyen simple de gérer vos comptes en ligne, l'adoption d'un gestionnaire de mots de passe peut vous intéresser.

Nous possédons tous de nombreux comptes en ligne, et nous cédons rapidement à la facilité en recyclant régulièrement le même mot de passe sur plusieurs sites et services. C'est peut-être pratique, mais cela vous expose à des vols d'identité numérique qui pourraient affecter vos données professionnelles comme personnelles.

Il n'a jamais été aussi important de choisir un bon gestionnaire de mots de passe, d'autant plus que nous sommes de plus en plus nombreux à télétravailler, en utilisant le même navigateur au bureau et à la maison.

Le meilleur gestionnaire de mots de passe de 2022, c'est Dashlane.



Dashlane est un gestionnaire de mots de passe avancé avec toutes les fonctionnalités que vous attendez d'une marque leader sur le marché : un VPN gratuit, un générateur de mots de passe en un clic, une surveillance du dark web et un stockage crypté dans le cloud. Bénéficiez de 20 % de réduction en passant à l'abonnement annuel.

Voici notre sélection des services qui, selon nous, offrent les meilleures fonctionnalités et le meilleur rapport qualité-prix sur le segment des gestionnaires de mots de passe.

Dashlane est un gestionnaire de mots de passe performant, capable de stocker les identifiants d'un maximum de 50 comptes dans un coffre-fort sécurisé avec authentification multifactorielle. Comme LastPass, il peut faire beaucoup plus que simplement générer et saisir des mots de passe pour vous ; il peut également stocker toutes sortes d'informations et remplir automatiquement des formulaires avec adresses de livraison et diverses coordonnées.

Jusqu'ici tout va bien, mais le service premium de Dashlane est encore plus impressionnant. Non seulement il vous permet de synchroniser tous vos mots de passe sur l'ensemble de vos appareils (bureau et mobiles). Il surveille de même le dark web à la recherche de violations de données et vous envoie des alertes personnalisées si l'un de vos identifiants stockés apparaît dans un lot de données volées.

Vous disposez également d'un espace de stockage de fichiers sécurisé (idéal pour les documents d'identité numérisés, les polices d'assurance et les reçus) et d'un VPN pour naviguer sur le web en toute sécurité via des points d'accès Wi-Fi.

Sans surprise, tout cela a un coût certain et l’offre premium de Dashlane représente l'une des options les plus chères. Néanmoins, ces services supplémentaires (plus l'accès au compte à distance et l'assistance prioritaire) justifient chaque centime dépensé.

Meilleur gestionnaire de mots de passe gratuit

LastPass est facile à utiliser, super sécurisé, riche en fonctionnalités, et propose des offres gratuites et premiums pour que vous puissiez choisir l'option qui vous convient le mieux.

Toutes les données sont stockées via un cryptage AES-256 bits avec PBKDF2 SHA-256 et des hachages complexes pour les sécuriser. Vous pouvez également stocker les détails de votre carte de crédit et vos adresses de livraison afin qu'ils puissent être saisis automatiquement lorsque vous faites des achats en ligne.

La version gratuite de LastPass est superbe, mais les comptes premium s'acquièrent à un prix très raisonnable. Ils délivrent une fonction supplémentaire extrêmement utile : la possibilité de se connecter aux applications de votre téléphone. Très peu de gestionnaires de mots de passe proposent cette fonctionnalité, qui peut s'avérer précieuse si vous perdez votre smartphone, empêchant ainsi quiconque d'accéder à vos e-mails et à vos comptes sociaux.

L'une de nos fonctionnalités préférées de LastPass est la prise en charge de l'authentification multifactorielle, qui vous protège des tentatives de phishing en exigeant une forme d'autorisation supplémentaire pour vous connecter à vos comptes, comme un code généré par une application mobile ou un scan d'empreinte digitale. Bien qu'elle soit de plus en plus répandue, tous les sites et services ne l'octroient pas encore, alors disposer de dous vos identifiants sécurisés dans un coffre-fort ultra-renforcé s'avère une véritable aubaine.

Notez cependant que depuis mars 2021, les utilisateurs de LastPass Free doivent choisir s'ils veulent que leurs comptes soient accessibles sur leur mobile ou sur leur ordinateur de bureau, la société précisant qu'elle n'inclura l'accès que sur un nombre illimité d'appareils d'un même type.

Meilleur gestionnaire de mots de passe polyvalent

Le nouveau venu NordPass fait partie de la suite de produits NordSec, qui comprend également NordVPN. Nordpass offre un gestionnaire de mots de passe très performant avec des plug-ins de navigateur pour Chrome, Firefox, Edge et Opera, ainsi que des applications de bureau pour Windows, macOS et Linux, plus les appareils mobiles iOs et Android.

En plus de stocker des mots de passe cryptés, NordPass peut également suggérer des mots de passe forts et proposer de stocker en toute sécurité les détails des cartes de crédit et des opérations bancaires pour accélérer les paiements sur les sites d'e-commerce.

Avec l'offre premium, vous pouvez ensuite synchroniser ces informations sur un maximum de 6 appareils par licence. La version gratuite n'en autorise qu'un seul, mais vous pouvez tester les autres fonctionnalités premium pendant une semaine.

Un autre point positif est qu'il n'y a pas de limite au nombre de mots de passe que vous pouvez sauvegarder, contrairement à d'autres qui ont des restrictions. Toutefois, NordPass n'est pas en mesure de remplir automatiquement les formulaires (en fournissant automatiquement des détails courants tels que votre nom, votre adresse et votre adresse électronique), comme le proposent d'autres gestionnaires de mots de passe.

Meilleur gestionnaire de mots de passe pour le partage de fichiers cryptés

Il n'y a pas de version gratuite de Keeper, mais vous pouvez l'essayer pendant 30 jours avant de décider de souscrire à un abonnement. Keeper Security est très bien noté pour son support d'un nombre illimité d'appareils.

Comme vous pouvez l'attendre d'un produit purement premium, Keeper est l'un des gestionnaires de mots de passe les plus sophistiqués qui soit. Non seulement il propose des plug-ins pour tous les principaux navigateurs, ainsi que des applications mobiles pour iOS et Android, mais il est également disponible en tant qu'application de bureau pour Windows, macOS et Linux. Il supporte l'authentification biométrique sur les appareils mobiles et synchronise vos données sur un nombre illimité d'appareils.

A l'instar de la version payante de Dashlane, Keeper vous prévient si l'un de vos mots de passe apparaît dans une violation de données. Il vous alertera également si l'un de vos mots de passe est particulièrement faible, ou a été réutilisé, et vous aidera à créer des renouvellements de mots de passe solides.

Il existe aussi une excellente formule familiale. Non seulement il protège les données de connexion de tous les membres de votre foyer, mais il vous permet en outre de partager des fichiers en toute sécurité entre vous et délivre un outil de messagerie chiffrée... qui constitue une solide alternative à WhatsApp si vous préférez éviter les produits Facebook.

Meilleur gestionnaire de mots de passe familial

1Password est un gestionnaire de mots de passe qui vise à offrir une protection non seulement aux individus ou aux organisations, mais aussi à fournir un système de protection par mot de passe partagé par chaque membre d'une même famille. 1Password se présente ainsi comme le gestionnaire de mots de passe le plus apprécié au monde.

Il existe deux services principaux, l'un destiné aux particuliers et à leurs familles, qui permet à un utilisateur unique ou à une famille comptant jusqu'à cinq personnes d'utiliser le service 1Password pour des connexions protégées. Il existe également un service professionnel qui offre une protection aux personnes travaillant à domicile, ainsi qu'aux équipes et aux entreprises en général.

En plus de fournir tout ce qui précède, 1Password vous protège contre les failles de sécurité et autres menaces, telles que les enregistreurs de frappe et les tentatives de phishing - il ne fonctionne qu'avec des navigateurs vérifiés.

Le résultat est un gestionnaire de mots de passe très sûr et compétent qui couvre aussi bien l'utilisation personnelle que l'utilisation en entreprise ou en télétravail. Sans jamais compromettre votre sécurité.

Meilleur gestionnaire de mots de passe multiplateforme

6. LogMeOnce La proposition parfaite pour les utilisateurs ultra-connectés LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Support multiplateforme + Stockage crypté + Options biométriques Pourquoi attendre - Pas autant de personnalisation que ses concurrents

LogMeOnce est une solution de gestion des mots de passe qui offre une prise en charge multiplateforme. Ainsi, quel que soit l'appareil que vous utilisez, qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau ou d'un téléphone portable, vos mots de passe et vos identifiants restent toujours accessibles.

De manière inhabituelle, LogMeOnce se débarrasse de la nécessité d'un mot de passe principal en mettant en place des paramètres de sécurité supplémentaires, de sorte que vous ne pouvez pas être bloqué de votre compte simplement en oubliant votre mot de passe principal.

C'est également un service qui offre des fonctions de sécurité supplémentaires, notamment la possibilité de crypter et de stocker vos identifiants en ligne pour en faciliter l'accès.

Toutefois, plutôt que de se contenter de mots de passe, LogMeOnce propose également des options biométriques, telles que l'identification par selfie, par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale, ainsi qu'un code PIN ou un mot de passe. Le nombre accru d'options signifie que vous pouvez appliquer différents niveaux de sécurité à différentes connexions.

Comme d'autres gestionnaires de mots de passe, LogMeOnce est conçu pour fournir une fonctionnalité d'authentification unique, de sorte qu'une fois que vous êtes connecté à un service, vous ne devez pas vous attendre à devoir continuer à vous connecter à ce même service.

D'autres gestionnaires de mots de passe gratuits et incontournables

Roboform est un autre gestionnaire de mots de passe polyvalent, avec des plug-ins pour tous les principaux navigateurs et des applications mobiles pour iOS et Android.

La version gratuite est superbe, vous fournissant un coffre-fort sécurisé pour vos connexions (bien que vous ayez également la possibilité de ne stocker vos données que sur votre appareil si vous préférez), un outil d'audit pour vous aider à identifier les mots de passe faibles ou dupliqués, et un générateur de mots de passe pour les remplacer par des combinaisons fortes et indiscutables de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux.

Contrairement à LastPass, la version gratuite de RoboForm ne permet pas de synchroniser vos mots de passe sur plusieurs appareils. Pour cela, vous aurez besoin d'un abonnement premium, mais les prix sont très raisonnables. Vous obtiendrez également une foule d'autres fonctionnalités utiles, notamment la possibilité de partager des logins en toute sécurité, l'authentification multifactorielle et une assistance prioritaire 24/7.

2. Bitwarden Des services premium gracieusement offerts LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Synchronisation de plusieurs appareils + Open source + Excellente version gratuite Pourquoi attendre - Application de bureau basique

Bitwarden est un logiciel open source intuitif et hautement sécurisé, qui comprend presque tout ce que les particuliers, les équipes et les entreprises exigent d'un gestionnaire de mots de passe.

Les abonnements basiques de Bitwarden se concentrent sur la gestion des mots de passe, mais même les offres gratuites incluent la synchronisation multi-appareils, l'auto-hébergement optionnel et le stockage en ligne illimité. Les abonnements premium exposent aussi des rapports de suivi qui mettent en évidence les mots de passe les plus faibles et les sites web non sécurisés.

Les offres premium comprennent des fonctionnalités pour gérer les mots de passe d'une plus grande main-d'œuvre, avec le partage de mots de passe, le contrôle d'accès à grain fin, la création de groupes d'utilisateurs, la connexion en deux étapes et l'authentification multifactorielle.

Bitwarden n'est pas seulement l'un des meilleurs gestionnaires de mots de passe gratuits disponibles, il est tellement riche en fonctionnalités qu'il pourrait mettre hors-jeu certains gestionnaires de mots de passe payants.

3. mSecure Un gestionnaire de mots de passe performant qui s'améliore constamment LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Vérifier Amazon VISIT SITE Pourquoi l’acheter + Utilisation gratuite sur plusieurs appareils + Synchronisation avec Dropbox ou mSecure Cloud Pourquoi attendre - Aucun partage sécurisé des mots de passe

mSecure couvre tous les éléments essentiels que vous attendez d'un gestionnaire de mots de passe. Il n'y a pas de limite au nombre d'entrées que vous pouvez conserver et les catégories intégrées vous permettent de stocker bien plus que des mots de passe. Toutes les entrées prennent en charge les champs personnalisés et vous pouvez également séparer les entrées en groupes au lieu de simples étiquettes.

Le générateur de mots de passe inclus dans mSecure fonctionne bien, mais il n'est pas notre préféré. Il n'y a pas d'option pour le forcer à produire des mots lisibles par l'homme. Par conséquent, chaque mot de passe constitue une chaîne vraiment aléatoire qui est difficile à saisir si vous n'avez pas activé le remplissage automatique. En outre, vous ne pouvez pas accéder au générateur de mots de passe sans créer un nouvel enregistrement dans mSecure.

mSecure est un gestionnaire de mots de passe de qualité pour les particuliers, avec des modèles personnalisables et une synchronisation entre les appareils. Il est également très abordable et suffisamment performant pour la plupart des utilisateurs individuels. Le seul élément crucial qui manque ici est le partage sécurisé des mots de passe pour les familles et les équipes.

Si vous devez partager des mots de passe entre les membres d'une même équipe, Zoho Vault offre le contrôle d’accès granulaire nécessaire. Les fonctions de gestion des utilisateurs, de permissions et de politique de mots de passe de Zoho Vault le distinguent des gestionnaires de mots de passe personnels et vous pouvez facilement effectuer des modifications par lots des mots de passe.

Zoho Vault peut s'intégrer au sein de plateformes professionnelles tierces comme Gmail, Dropbox, Microsoft Active Directory et Microsoft 365. Les utilisateurs en entreprise peuvent utiliser l'authentification unique (SSO) avec des applications cloud comme Salesforce et Slack, et comme Zoho Vault dispose d'une API, il est possible de l'inclure sur n'importe laquelle de vos propres applications.

Zoho Vault met à disposition une excellente sécurité, un contrôle précis des utilisateurs et des mots de passe, et de superbes intégrations tierces. Il est également peu coûteux et l'assistance clientèle est l'une des meilleures que nous ayons vues dans un service de gestion des mots de passe.

Nous ne le recommandons pas particulièrement pour un usage personnel, car la plupart des fonctionnalités sont destinées aux équipes, ce qui rend l'interface quelque peu complexe, mais c'est un gestionnaire de mots de passe exceptionnel pour les associations et les entreprises.

Étant donné le nombre impressionnant d'options disponibles pour les gestionnaires de mots de passe, il n'a pas été facile de sélectionner ceux que nous avons inclus dans ce guide.

Tout d'abord, nous avons identifié six options payantes, en sélectionnant celles qui nous semblaient couvrir un grand nombre de cas d'utilisation - y compris des solutions adaptées aux utilisateurs professionnels et d'autres qui conviendraient parfaitement aux familles.

Nous avons également pris en compte les applications offrant des fonctionnalités moins courantes, comme l'authentification biométrique. Nous avons également dressé une liste des meilleures offres gratuites. Celles-ci peuvent présenter quelques limitations par rapport aux logiciels payants listés ci-dessus, mais elles restent des gestionnaires de mots de passe très performants.

FAQ

Gestionnaire de mots de passe gratuit vs payant : quels avantages et inconvénients ? Sid Potbhare, PDG d'Untethered Labs, nous en dit plus sur les avantages et les inconvénients des gestionnaires de mots de passe gratuits et payants, notamment en ce qui concerne les entreprises. "Les gestionnaires de mots de passe sont en passe de devenir l'outil de choix pour gérer le nombre croissant de mots de passe. Ils sont le plus souvent utilisés pour stocker les mots de passe dans un "coffre-fort" auquel on accède à l'aide d'un "mot de passe principal" - en gros, un seul mot de passe pour tous. Toutefois, les gestionnaires de mots de passe payants offrent plusieurs fonctions avancées qui peuvent améliorer leur facilité d'utilisation et leur efficacité pour assurer la sécurité de vos mots de passe. Gestionnaires de mots de passe gratuits Une fois que l'utilisateur est connecté au coffre-fort de mots de passe, tous les mots de passe enregistrés sont disponibles pour l'utilisateur qui peut les remplir automatiquement ou les copier et les coller, ce qui lui évite d'avoir à mémoriser et à retaper constamment ces mots de passe. Ces mots de passe peuvent être enregistrés dans le navigateur lui-même, et vous pouvez y avoir accès chaque fois que vous vous connectez à l'ordinateur. Une autre caractéristique commune à tous les gestionnaires de mots de passe gratuits est qu'ils remplissent automatiquement le nom d'utilisateur, le mot de passe et/ou l'OTP sur les sites Web que vous visitez. Ce remplissage automatique facilite la connexion rapide aux sites Web sans avoir à saisir les noms d'utilisateur et les mots de passe. De cette façon, vous pouvez créer des mots de passe forts et complexes sur chaque site Web pour une sécurité élevée, mais vous connecter facilement sans les taper. Il est à espérer que le gestionnaire de mots de passe dispose également d'une fonction de capture automatique des mots de passe. Lorsqu'un nouveau mot de passe est créé sur un site Web, le gestionnaire de mots de passe le remarque et invite l'utilisateur à enregistrer le nouveau mot de passe pour un remplissage automatique ultérieur. Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, citons la capacité de générer des mots de passe aléatoires et complexes, la capacité de détecter des anomalies dans les tentatives de connexion, la capacité d'utiliser d'autres mécanismes au lieu d'un mot de passe principal, notamment des jetons physiques et des caractéristiques biométriques. Bien entendu, les gestionnaires de mots de passe gratuits présentent des limites qui peuvent ne pas répondre aux besoins de tous. Par exemple, certains gestionnaires de mots de passe limitent les utilisateurs gratuits par le nombre de mots de passe qu'ils peuvent sauvegarder - ce qui peut être un facteur inacceptable pour beaucoup. Gestionnaires de mots de passe payants En tant qu'utilisateur individuel, payer pour un gestionnaire de mots de passe peut ne pas vous apporter beaucoup de fonctionnalités supplémentaires pertinentes. Cependant, en tant qu'entreprise, il existe beaucoup plus d'options pour les gestionnaires de mots de passe. Pour commencer, le déploiement d'un gestionnaire de mots de passe pour votre organisation est simplifié. Vous pouvez définir des exigences de complexité pour le mot de passe principal de tous les employés, de sorte qu'ils ne finissent pas par créer des mots de passe simples pour protéger leurs informations d'identification. L'un des principaux avantages d'un gestionnaire de mots de passe payant est que vous et vos employés pouvez échanger des mots de passe en toute sécurité. Il s'agit d'un avantage considérable lorsque vous souhaitez définir des mots de passe complexes pour des systèmes et des applications web critiques et que vous souhaitez en donner l'accès à vos employés. Le partage des mots de passe par le biais du gestionnaire de mots de passe permet à une autorité centrale de créer, modifier et même supprimer facilement le mot de passe de tous les utilisateurs en une seule fois. En outre, il réduit la tendance des utilisateurs à écrire leurs mots de passe sur papier, car ceux-ci sont de toute façon trop complexes pour être écrits. Le fait de fournir un mécanisme plus pratique pour partager les mots de passe permet aux utilisateurs de s'en sortir plus facilement. Le partage des mots de passe est un point de risque important pour la sécurité des mots de passe et la posture globale de cybersécurité en général. De nombreux gestionnaires de mots de passe payants offrent également la possibilité de synchroniser le coffre-fort de mots de passe sur plusieurs appareils. Cela est utile lorsque les employés utilisent plusieurs appareils (ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones, etc.) pour accéder à des comptes par le biais de mots de passe. Certains gestionnaires de mots de passe payants peuvent aussi être mis en œuvre sur les serveurs de l'organisation, au lieu de s'appuyer sur les serveurs du fournisseur. Cela permet non seulement de stocker les mots de passe en toute sécurité dans les bases de données de l'organisation, mais aussi de réduire le risque d'exposition en cas de compromission de la chambre forte du fournisseur du gestionnaire de mots de passe. Les consommateurs peuvent s'en sortir en utilisant un gestionnaire de mots de passe gratuit, mais pour les entreprises, il est judicieux d'investir dans une solution payante, car les avantages découlant des seuls gains de productivité dépassent tout simplement les coûts."

Devriez-vous stocker vos mots de passe dans votre navigateur ? Nous avons demandé à Kevin Mitnick (oui, CE Kevin Mitnick), Chief Hacking Officer chez KnowBe4, si stocker nos mots de passe dans votre navigateur par défaut est une bonne idée. Et voici sa réponse... "Stocker votre mot de passe dans un navigateur est une méthode pour suivre vos mots de passe, mais il existe des méthodes plus sûres comme l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. L'utilisation d'un outil central pour suivre vos informations d'identification offre différents niveaux de sécurité que n'offrent pas les navigateurs. Le fait d'avoir un mot de passe principal en est une des raisons principales. Les navigateurs stockent les informations de connexion, les informations d'identification dans leur application, et sont facilement disponibles pour être utilisés lorsque l'utilisateur visite un site Web. Cependant, les cybercriminels ou toute personne qui accèdent à votre ordinateur, que ce soit physiquement ou à distance, peuvent également les utiliser. En utilisant un coffre-fort, tout est synchronisé en un seul endroit et sur plusieurs navigateurs. Les développeurs de coffres à mots de passe n'ont pas accès aux données de votre coffre, car l'utilisateur est le seul à posséder la clé de décryptage. Les développeurs de coffres-forts chiffrent les mots de passe lorsqu'ils les stockent sur le cloud du développeur. Vous, en tant qu'utilisateur, êtes la seule personne à posséder la clé de décryptage. Dans ce cas, c'est votre mot de passe fort qui sécurise le coffre à mots de passe et qui est déverrouillé lorsque vous tapez le mot de passe pour accéder à toutes les informations d'identification. L'utilisation de plusieurs navigateurs comme Chrome, Firefox ou Edge présente un défi pour accéder aux mots de passe sur diverses plateformes. Bien que les navigateurs puissent générer des mots de passe, la sécurité de tous vos mots de passe et informations sensibles est cruciale. Malheureusement, les navigateurs ne fournissent aucune authentification multifactorielle lors du premier accès au coffre-fort des mots de passe sur un autre ordinateur. Une autre idée fausse est que les gens essaient de garder leurs informations d'identification en sécurité en les conservant dans une feuille de calcul ou un document et en l'enregistrant avec un mot de passe, mais cela est contournable car il existe de nombreux outils disponibles en ligne qui peuvent être téléchargés et utilisés pour craquer le mot de passe."

Comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe ? Réponse de Craig Lurey, directeur technique et cofondateur de Keeper security. "Dans leur forme la plus simple, les gestionnaires de mots de passe grand public stockent les mots de passe des utilisateurs dans un coffre-fort numérique crypté qui est protégé par un "mot de passe principal", le seul mot de passe dont l'utilisateur devra se souvenir. En utilisant leur mot de passe principal, les utilisateurs peuvent accéder à leurs mots de passe stockés sur n'importe quel appareil, et le gestionnaire de mots de passe les remplira automatiquement sur tous leurs sites et applications. Les gestionnaires de mots de passe génèrent aussi automatiquement des mots de passe forts et uniques et avertissent les utilisateurs si leurs mots de passe sont faibles ou s'ils réutilisent des mots de passe sur plusieurs comptes."

Pourquoi y a-t-il autant de gestionnaires de mots de passe ? Réponse de Craig Lurey, directeur technique et cofondateur de Keeper security. "La demande du marché. =) La fatigue des mots de passe est réelle. La plupart des gens ont des dizaines, voire des centaines de comptes en ligne différents. Personne ne pourrait garder la trace d'autant de mots de passe tout seul, il y a donc une demande sur le marché pour un produit qui facilite le stockage et la récupération des mots de passe. Lorsqu'il y a une demande sur le marché, les vendeurs s'empressent de la satisfaire." (Note de la rédaction : les gestionnaires de mots de passe sont également un moyen facile d'ajouter une fonctionnalité à une suite de sécurité. Des sociétés comme NordVPN, Norton et d'autres l'ont déjà remarqué ; attendez-vous à ce que beaucoup d'autres suivent le mouvement).

Quels gestionnaires de mots de passe avons-nous passés en revue ? Il existe des dizaines de services de gestion de mots de passe et encore plus d'applications qui offrent des fonctions de gestion de mots de passe. Google Chrome, Microsoft Edge ou même Bitdefender Total Security, une solution antivirus populaire, offrent une fonction de gestion des mots de passe. Pour rendre les choses encore plus compliquées, il existe des gestionnaires de mots de passe réservés aux téléphones mobiles qui s'adressent principalement aux utilisateurs de smartphones, littéralement des dizaines d'entre eux. À l'heure actuelle, nous avons passé en revue plus de 20 gestionnaires de mots de passe (en anglais):