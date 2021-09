Les meilleurs navigateurs web en 2021

Lorsqu’il s’agit de trouver le meilleur navigateur web pour votre appareil, la confidentialité et la vitesse constituent deux éléments primordiaux. Tandis que certains navigateurs vous demanderont davantage de ressources système, d'autres restent relativement légers. Quelques navigateurs anonymes offrent des suites complètes d'outils de sécurité pour protéger votre identité en ligne et vous protéger contre les logiciels malveillants, tandis que la plupart trient aujourd'hui les cookies et les publicités de fonctionner sans entrave.

Même si la compétition s'avèrent très serrée, nous pensons que Firefox demeure le meilleur navigateur que vous puissiez télécharger aujourd'hui. Il n'est pas exempt de défauts, mais l'éditeur Mozilla s'est engagé à protéger la vie privée de ses utilisateurs et à développer des outils pour empêcher des tiers de vous suivre sur le web.

Microsoft Edge vient juste après. Il prend en charge les mêmes extensions de navigateur que Google Chrome, dont il partage le moteur (Chromium). Cependant, il se révèle nettement moins gourmand en mémoire vive, ce qui permet d'obtenir des performances plus rapides. Ajoutons qu'il est désormais doté d'un gestionnaire de mots de passe efficace.

Nous vivons à une époque où exploiter un bon navigateur devient encore plus vital pour ceux qui travaillent toujours à domicile ou qui transitent entre recherches pro et perso régulièrement. Aussi, il revient aux différents fournisseurs de proposer des fonctionnalités qui répondent à ces besoins de manière innovante.

Les navigateurs cités plus haut sont loin d'être les seules options qui existent, et il y a de nombreuses raisons de regarder au-delà des grands noms, et de vous diriger plutôt vers des navigateurs plus spécialisés. Lisez notre guide complet et découvrez le navigateur qui vous conviendra le mieux.

1.ExpressVPN - Le meilleur VPN pour votre navigateur

Nous avons examiné plus d'une centaine de fournisseurs de VPN, gratuits et payants, et notre meilleure recommandation à l'heure actuelle est ExpressVPN. Compte tenu des risques liés à l'utilisation de VPN gratuits, nous pensons que le prix de 5,87 euros par mois vaut largement le coup. De plus il est accompagné d'une garantie de remboursement de 30 jours.

2. Surfshark VPN - La meilleure option de VPN bon marché

Si ExpressVPN est trop cher, ne cherchez pas plus loin que le VPN n°2 de TechRadar : Surfshark. À partir de seulement 2,46 euros par mois, vous aurez accès à un VPN fantastique, incroyablement simple à utiliser et qui est devenue l'un des favoris de TechRadar. Il offre la plupart des mêmes fonctionnalités que les autres services, mais pour beaucoup moins cher.

3. NordVPN - le plus grand nom du VPN

Il y a de fortes chances que, même si vous ne connaissez pas grand-chose aux VPN, vous ayez tout de même entendu parler de NordVPN. Ils font de la publicité à la télévision, ils sponsorisent des équipes sportives et ils sont leaders sur le marché des VPN depuis plus de 7 ans. Si NordVPN n’est plus le meilleur sur le marché, il reste pour autant un service fantastique à partir de seulement 4,18 euros par mois.

1. Mozilla Firefox Le meilleur navigateur pour les utilisateurs expérimentés et pour la protection de la vie privée Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux, Android, iOS LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Check Amazon View at Mozilla Pourquoi l’acheter + Incroyablement polyvalent + Synchronisation multiplateforme + Protection avancée de la vie privée Pourquoi attendre - Un peu plus lent que ses concurrents

Firefox est depuis longtemps le couteau suisse de l'internet et notre navigateur préféré. La version 92 est particulièrement bonne : elle peut vous alerter si votre adresse électronique est incluse dans une violation de données connue, elle bloque ces ennuyeuses fenêtres pop-up de notification, elle bloque le suivi du navigateur par "empreinte digitale" et elle apporte son mode vidéo image par image à la version Mac. Comme auparavant, le navigateur se veut personnalisable à l'infini, tant au niveau de son apparence que de la gamme d'extensions et de plug-ins que vous pouvez utiliser. La refonte faite l'année dernière a considérablement amélioré ses performances, qui commençaient à être à la traîne par rapport à Chrome. Il se montre fluide et solide même sur des configurations assez modestes.

Autant nous aimons Firefox (à l'heure actuelle, c'est toujours notre navigateur favori) autant nous sommes inquiets pour son avenir. 2019 n'a pas été une grande année pour Mozilla, avec une crise majeure des modules complémentaires en mai qui, selon Peter Saint-Andre et Matthew Miller, " était le résultat de l'imbrication d'un ensemble de systèmes complexes qui n'étaient pas bien compris par les équipes concernées". Le manque d'équipes internes d'assurance qualité a également été souligné ( une grande partie de l'assurance qualité de Mozilla est externalisée ) et au début de 2020, les responsables de celles-ci auraient subi une série de licenciements massifs. Mozilla a du mal à trouver des financements permanents, alors si vous appréciez Firefox, vous pouvez vous rendre sur donate.mozilla.org pour aider à lui assurer un avenir glorieux.

2. Microsoft Edge Un super navigateur conçu par les anciens « super-vilains » de l’industrie Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Android, iOS, Linux prochainement LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR Check Amazon View at Microsoft Pourquoi l’acheter + Très, très rapide + Outils de confidentialité très clairs + Possibilité d'enregistrer des sites en tant qu'applications Pourquoi attendre - Windows veut vraiment qu'il devienne le navigateur par défaut.

Les lecteurs plus âgés se souviendront de Microsoft comme de l'éditeur avide de pouvoir qui a finalement conduit à l'émergence de Firefox et de Chrome. Mais Microsoft est désormais du bon côté de la barrière, et son navigateur Edge a évolué avec Chromium comme base principale. Il s'agit du navigateur par défaut de Windows et il existe également des versions pour iOS, Android et Mac.

La nouvelle version alimentée par Chromium est considérablement plus rapide que la précédente et comprend quelques fonctionnalités utiles, notamment la lecture à haute voix, la possibilité de diffuser des médias tels que des vidéos en ligne sur des appareils Chromecast, une page de démarrage de style Opéra et une bonne sélection de modules complémentaires (gestionnaires de mots de passe, bloqueurs de publicité, etc). Vous pouvez également télécharger des pages Web sous forme d'applications qui s'exécutent ensuite de manière autonome sans avoir à lancer le navigateur dans son intégralité. C'est utile pour des applications comme Google Docs ou Twitter.

Il existe de nombreuses options de personnalisation et nous avons particulièrement apprécié la page Confidentialité et services, qui clarifie les paramètres potentiellement déroutants, ainsi que la page Autorisations du site. Cette dernière vous permet de contrôler dans les moindres détails ce que des sites spécifiques peuvent faire, notamment les fenêtres pop-up, le blocage des publicités, l'accès aux périphériques MIDI et la lecture automatique des médias.

Edge ressemble à Chrome et fonctionne comme Chrome, mais nous le préférons à Chrome : il est nettement plus rapide sur notre Mac et les options de personnalisation s'avèrent superbes.

3. Opera Un navigateur de grande classe, avec une interface des plus agréables. Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux, Android, iOS LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR View at Opera Pourquoi l’acheter + Proxy intégré + Excellentes fonctions de sécurité + Interface vraiment agréable Pourquoi attendre - Absence d'Opera Turbo sur la version bureau

Opera se présente admirablement dès la première utilisation : son écran d'accueil vous permet d'activer son bloqueur de publicité intégré, d'utiliser son VPN intégré, de surveiller son Crypto Wallet si vous minez des cryptomonnaies, de consulter votre messagerie dans le navigateur à partir de la barre latérale et de passer du mode clair au mode sombre.

Il s'agit d'un excellent compromis aux navigateurs les plus célèbres. Bien que si vous êtes un gamer avéré, vous devriez plutôt vous tourner vers Opera GX : une version conçu spécifiquement pour les joueurs et qui propose l'intégration de Twitch et la prise en charge de Razer Chroma.

Opera est un navigateur de plus basé sur Chromium, les performances sont donc rapides et vous pouvez utiliser les add-ons de la bibliothèque Chrome. Il propose également quelques idées intéressantes, comme Flow, conçu pour les personnes qui repèrent souvent des éléments sur lesquels elles souhaitent revenir plus tard : si vous envoyez constamment des e-mails ou des messages contenant des liens intéressants, Flow vous permet de le faire de manière plus élégante en facilitant le partage du contenu d'Opera sur votre téléphone ou sur votre ordinateur.

Avec sa récente mise à jour R5, qui apporte un design raffiné et des applications intégrées telles que WhatsApp et Facebook Messenger, Opera veut s'assurer de vous délivrer une solution tout-en-un facile à utiliser au quotidien.

Opera a aussi récemment été intégré aux Chromebooks de Google, offrant ainsi un plus grand choix aux étudiants et aux seniors, principales cibles de ce type d'ordinateurs portables.

Opera regorge de fonctionnalités utiles, mais l'une de nos préférées ne fait plus partie de la version bureau : Opera Turbo, qui permet de compresser les données Internet afin qu'elles se chargent plus rapidement depuis des connexions lentes. Elle reste toutefois active sur la version mobile. Vous bénéficiez aussi d'un mode autonomie très pratique, qui vous évite de stresser au moindre déchargement de votre batterie pendant un téléchargement fastidieux.

Ces dernières années Opéra s’est énormément amélioré, grâce à sa volonté de répondre aux besoins de nombreux utilisateurs, des joueurs aux étudiants. C'est définitivement un navigateur à surveiller en 2021.

4. Google Chrome C'est le navigateur challenger par excellence, mais il peut être très gourmand en ressources. Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux, Android, iOS LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR View at Google Pourquoi l’acheter + Performances rapides + Très extensible + Interface multiplateformes Pourquoi attendre - Gourmand en ressources

Si l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie, l'adoption par Microsoft du moteur Chromium pour son propre navigateur Edge doit donner à Google une bonne image de lui-même.

Mais il y a certains domaines dans lesquels les concurrents de Google ont le dessus sur le numéro 1 du marché, notamment en matière d'exploitation des ressources système : Chrome est tristement célèbre pour ses lourdes exigences en la matière et il ne peut se contenter d'une configuration minimale avec une RAM limitée.

La nouvelle fonction de gel des onglets vise à remédier à ce problème en mettant automatiquement les onglets en arrière-plan lorsqu'ils ne sont pas visionnés par l'utilisateur. Chrome reste malgré tout assez gourmand en ressources matérielles.

Chrome 93 n'est en aucun cas un mauvais navigateur. Bien au contraire : c'est un navigateur brillant, doté d'une superbe bibliothèque de modules complémentaires, d'une prise en charge et d'une synchronisation multiplateformes, d'excellentes fonctions de remplissage automatique et de quelques outils formidables pour les développeurs Web. Il peut vous avertir si votre messagerie électronique a été compromise, il dispose d'une fonction de recherche DNS sécurisée pour les fournisseurs compatibles (le DNS public de Google en fait partie) et il bloque de nombreux contenus mixtes dangereux, tels que les scripts et les images, sur des connexions par ailleurs sécurisées. Il permet également d'utiliser l'API WebXR pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et n'oubliez pas le mode sombre de Chrome, qui rend la navigation plus facile pour vos yeux lorsque vous consulter vos sites de nuit.

Tout cela est admirable, mais nous pensons que Firefox reste meilleur en matière de protection de la vie privée, que Edge est plus agréable à utiliser et que d'autres navigateurs de niche ne s'impliquent pas autant dans notre navigation que le champion de Google.

5. Vivaldi Créez votre propre navigateur avec des fonctions uniques d'ancrage et d'empilement d'onglets. Caractéristiques techniques Système d'exploitation : Windows, macOS, Linux, Android (beta) LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR View at Vivaldi Pourquoi l’acheter + Enormément de possibilité de personnalisation + Fonctions créatives + Prise en charge des extensions Chrome Pourquoi attendre - Mauvais pour les procrastinateurs

Si vous êtes le genre de personne qui aime bricoler les interfaces plutôt que de les consulter, Vivaldi peut devenir un cauchemar potentiel pour votre productivité - mais c'est un outil fantastique pour les utilisateurs expérimentés qui savent exactement ce qu'ils veulent et comment ils veulent qu'un navigateur fonctionne.

Vivaldi est l'œuvre d'anciens développeurs d'Opera et, comme Opera, il fait les choses différemment des grands navigateurs. Dans ce cas, très différemment. Vivaldi est axé sur la personnalisation, et vous pouvez modifier à peu près tout, des fonctionnalités à l'apparence de l'interface utilisateur.

Chromium est une fois de plus sous la surface ici (ce qui signifie que vous pouvez utiliser la plupart des extensions Chrome), mais ce qui se trouve au-dessus s'avère très différent des autres navigateurs basés sur Chromium. Vous pouvez épingler des sites dans la barre latérale, placer des barres d'outils où bon vous semble et ajuster les polices et les couleurs des pages ; vous disposez d'un panneau de notes en plus des éléments habituels de l'historique et des signets ; vous pouvez personnaliser le fonctionnement de la recherche et donner des surnoms aux moteurs de recherche ; vous pouvez modifier le fonctionnement et le regroupement des onglets et bien d'autres choses encore.

Il est même possible d'afficher votre historique sous forme de graphiques pour voir le temps que vous avez passé sur certains sites. Nous apprécions particulièrement les piles d'onglets, qui sont une aubaine pour tous ceux ayant tendance à les accumuler au fil d'une journée.