Téléviseurs OLED Samsung 2025 : anti-reflets et performance gaming au rendez-vous

Trois nouvelles séries de téléviseurs OLED sont annoncées : S95F, S90F et S85F

Nouveau support d'affichage 165Hz pour les jeux sur PC

Nouvelle technologie OLED Glare Free 2.0 avec une meilleure profondeur d'ombre

Samsung a présenté aujourd'hui sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED au CES 2025. Cette série comprend trois modèles avec des écrans allant de 42 à 83 pouces et intègre de nombreuses fonctionnalités innovantes propulsées par des technologies d’intelligence artificielle. Les prix et la disponibilité de ces téléviseurs n’ont pas encore été communiqués, mais des informations supplémentaires sont attendues dans les semaines à venir.

Le Samsung S95D, considéré comme l’un des meilleurs téléviseurs de 2024, a été élu Téléviseur de l’Année aux TechRadar Choice Awards. Cela place la barre très haut pour son successeur, le Samsung S95F, dont les caractéristiques promettent de le positionner parmi les meilleurs téléviseurs OLED de 2025.

Parmi les nouveautés introduites cette année dans les téléviseurs haut de gamme de Samsung, on retrouve le AI Upscaling Pro, une technologie jusqu’alors réservée aux modèles 8K de la marque. La fonctionnalité Auto HDR Remastering Pro a également été améliorée et inclut désormais un rehaussement des couleurs basé sur l’IA ainsi qu’un renforcement de la profondeur grâce à une stéréoscopie avancée. Une nouvelle recherche par IA permet, en outre, d’afficher un panneau dédié à l’écran, activable via un bouton IA sur la télécommande qui remplace l’ancien bouton de recherche.

Autre nouveauté majeure : l’arrivée du Samsung Art Store sur cette gamme, un portail auparavant exclusif aux téléviseurs Samsung The Frame. Il donne accès à des œuvres d’art issues de musées prestigieux, comme le Met et le MoMA de New York, à afficher directement sur l’écran du téléviseur.

Samsung S95F

(Image credit: Samsung)

La série S95F représente le haut de gamme des téléviseurs OLED de Samsung pour 2025, avec des tailles d’écran de 55, 65, 77 et 83 pouces – cette dernière étant une nouveauté cette année. Ces modèles arborent un design Infinity One, également appelé "écran flottant", ainsi que la technologie OLED Glare Free 2.0. Cette évolution améliore les noirs et les détails en conditions de forte luminosité tout en éliminant les reflets. La version précédente, bien que très efficace pour réduire les reflets, augmentait également la luminosité globale, rendant parfois les noirs plus gris et écrasant certains détails dans les zones lumineuses. La nouvelle version vise à corriger ces limites.

Dans cette image, vous pouvez voir que même avec un reflet bleu à gauche et un reflet jaune en haut, les tons noirs restent profonds. (Image credit: Future)

Les téléviseurs de la série S95F utilisent le nouveau processeur NQ4 AI Gen 3, dont le nombre de réseaux neuronaux passe de 20 à 128 par rapport à son prédécesseur, le S95D. Samsung annonce une augmentation de 30 % de la luminosité, une amélioration significative pour des téléviseurs déjà très performants. La fonction AI Gamma est également au programme : elle adapte automatiquement les niveaux gamma pour faire ressortir les détails dans les ombres, même en pleine lumière.

Pour les amateurs de jeux, la série S95F propose une prise en charge des affichages 165 Hz pour les jeux sur PC, ainsi que la technologie FreeSync Premium Pro. Le système audio intégré comprend un ensemble de haut-parleurs 4.2.2 canaux de 70 W, avec la technologie OTS+ et des haut-parleurs orientés vers le haut.

Samsung S90F et S85F

(Image credit: Future)

La gamme S90F, modèle milieu de gamme pour 2025, sera proposée en tailles d’écran de 42, 48, 55, 65, 77 et 83 pouces. Les modèles de 55 pouces et plus sont équipés de panneaux QD-OLED, tandis que les écrans de 42 et 48 pouces utilisent des panneaux W-OLED, similaires à ceux des téléviseurs OLED de LG.

Samsung promet une luminosité atteignant 1 300 nits pour ces modèles, une amélioration notable par rapport aux précédents. La série S90F bénéficie également du processeur NQ4 AI Gen 3, offrant une mise à l’échelle 4K et une amélioration des mouvements basées sur l’IA. Côté gaming, les téléviseurs prennent en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz ainsi que la technologie FreeSync Premium.

Samsung S85F : une option plus accessible

La série S85F, quant à elle, est la gamme OLED la plus abordable de Samsung. Disponible en 55, 65, 77 et 83 pouces, elle est équipée d’un processeur NQ4 AI Gen 2 et d’un système audio 2.0 canaux de 20 W avec OTS Lite. Plus d’informations sur ces modèles devraient être dévoilées prochainement.

Vous aimerez aussi

Nous couvrons toutes les dernières actualités du CES [en anglais] au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Restez avec nous pour tout savoir sur les téléviseurs 8K, les écrans pliables, les nouveaux téléphones, les ordinateurs portables, les gadgets pour la maison intelligente et les dernières nouveautés en matière d'intelligence artificielle.

Et n'oubliez pas de nous suivre sur TikTok pour connaître les dernières nouvelles du salon CES !