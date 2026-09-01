Le meilleur OLED de Samsung gagne une version spectaculaire qui cache son design controversé et ajoute un énorme système Hi-Fi

Le téléviseur OLED phare de Samsung est désormais associé aux systèmes audio audiophiles de Canvas

Une puissance annoncée équivalente à 1 000 ou 1 500 W d’amplification de classe D

À partir de 7 999 €

Le téléviseur OLED phare S99H de Samsung — appelé S95H aux États-Unis — est un excellent modèle au design particulièrement clivant.

Le test TechRadar [en anglais] soulignait notamment l’ajout d’un nouveau cadre argenté baptisé FloatLayer Design, jugé visuellement distrayant. Sa largeur supplémentaire peut aussi compliquer certaines installations murales, tandis que l’élégant pied central de la génération précédente a été remplacé par deux pieds en plastique.

Bonne nouvelle : Samsung s’est associé au spécialiste audiophile danois Canvas pour transformer son OLED phare en Samsung HiFi S99H, nettement plus élégant et accompagné d’un système audio extrêmement puissant.

Mauvaise nouvelle : le prix démarre à 7 999 €.

(Image credit: Samsung)

Boom dans le salon : le HiFi S99H possède un système audio particulièrement puissant

Le Samsung HiFi S99H fera ses débuts lors de l’IFA 2026 à Berlin cette semaine. Il sera proposé en 55, 65, 77 et 83 pouces.

Un pied fixe au sol ou un support mural est inclus de série. Un pied rotatif optionnel sera également disponible en aluminium ou en noir.

L’appareil soigne clairement son apparence, mais son intérêt ne se limite pas à son style scandinave.

Deux versions du système Canvas seront proposées : le Canvas standard et le Canvas L, plus grand et encore plus puissant. Le fabricant compare leurs performances à celles de systèmes traditionnels de 1 000 ou 1 500 W, selon la version.

Canvas décrit son produit comme la première barre de son audiophile au monde. D’autres fabricants pourraient évidemment contester cette affirmation, mais les deux modèles constituent de véritables systèmes audio haut de gamme.

Il faut néanmoins préciser que Canvas vient d’annoncer un système complet Dolby Atmos, tandis que les deux configurations intégrées au HiFi S99H restent des systèmes stéréo, et non surround.

Elles incluent toutefois le traitement audio 3D BACCH, destiné à créer une sensation plus immersive qu’une stéréo classique.

Selon Samsung, l’objectif dépasse « la simple combinaison d’un téléviseur et d’un système audio ». La marque souhaite créer une nouvelle catégorie où « véritable Hi-Fi, qualité d’image et design de mobilier sont développés comme une seule solution intégrée », pensée pour les consommateurs qui refusent de choisir entre performances et décoration intérieure.

Le HiFi S99H sera présenté le 4 septembre 2026 à l’IFA de Berlin, puis disponible dans une sélection de showrooms Canvas à partir d’octobre 2026. La version Canvas L arrivera plus tard dans l’année.