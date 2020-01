Meilleurs ordinateurs portables : quels PC Windows, Google ou Mac acheter en 2020 ?

Bienvenue dans notre sélection des meilleurs ordinateurs portables de 2020. Dans ce guide, vous trouverez le meilleur ordinateur portable correspondant à vos besoins, qu’il s’agisse d’un Ultrabook, d’un Chromebook, d’un MacBook, d’un PC Gaming ou d’un 2-en-1.

Aujourd’hui, nous considérons que le meilleur ordinateur portable au monde est le Dell XPS 13. Ce dernier culmine au sommet depuis des années, avec des mises à jour régulières qui ne cessent d’améliorer ses performances. Comme vous le verrez dans sa description ci-dessous, l’édition 2019 apporte des améliorations conséquentes.

Cependant, le Dell XPS 13 n’est pas forcément l’ordinateur parfait pour tout le monde. Il est en effet trop cher pour les utilisateurs occasionnels ou pour les étudiants à la recherche d’une configuration bureautique standard, afin de naviguer sur Internet, envoyer quelques mails et profiter d’un lecteur multimédia correct. De même, il n’est pas assez performant pour prendre en charge les meilleurs jeux PC. Heureusement, notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables vise large et possède forcément l’ordinateur portable qui vous ressemble le plus.

Les 15 meilleurs ordinateurs portables à ne pas manquer en 2020

1. Dell XPS 13

Le meilleur PC portable toutes catégories

Processeur : Intel Core i3 - i7 de la huitième génération | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | RAM : 4 Go - 16 Go | Ecran : FHD de 13,3 pouces (1920 x 1080 ; pas d'écran tactile) - 4K (3840 x 2160 ; écran tactile) | Stockage : SSD de 128 Go - 2 To

La webcam est enfin au bon endroit

La durée de vie améliorée

Le prix revu à la baisse

Les autres mises à niveau de la version 2019 sont négligeables

Le Dell XPS 13 est étiqueté « meilleur ultrabook » depuis des années. Et il reste sans aucun doute l'un des modèles incontournables de 2020. Dans sa version la plus récente, Dell a déplacé la webcam au centre, en haut de l'écran, assurant un angle de vue parfait pendant les communications vidéo. Qui plus est, le modèle 4K délivre un rendu des couleurs époustouflants et garantit une qualité d’affichage supérieure à la concurrence.

L’autonomie s’avère tout aussi impressionnante : jusqu’à 12 heures de lecture vidéo en ultra haute définition, 21 heures en mode Full HD. Certains lui reprocheront de n’être qu’une mise à jour, nous ne pouvons que constater que Dell conserve sa longueur d’avance en termes de technologie ultraportable.

Lire notre test complet : Dell XPS 13

2. Huawei MateBook 13

Le meilleur rapport qualité-prix pour un PC portable

Processeur : Intel Core i5 - i7 de la huitième génération | RAM : 8 Go | Ecran : 13,3 pouces 2K (2560 x 1440 ; tactile) | Stockage : SSD 256 Go - 512 Go

Très abordable

Des performances graphiques appréciables

Une webcam au top

La RAM limitée

Huawei peaufine ses ultrabooks depuis quelques années. Il semblerait que son grand moment soit arrivé avec ce Matebook 13, aussi élégant que puissant et, plus important encore, proposé à un prix très compétitif. Son châssis en aluminium le rend presque plus beau et plus agréable qu’un MacBook Air. Tandis que sa carte graphique dédiée Nvidia lui permet de répondre à un grand nombre de tâches. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’un ultraportable gamer mais vous pouvez enchaîner les parties de jeux moins gourmands comme Hearthstone.

N’omettons pas son autonomie : nous l’avons testé en lecture vidéo continue, en résolution Full HD, il a tenu 8 heures et 18 minutes avant charge. Un excellent investissement de par sa polyvalence et sa durabilité.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei MateBook 13

3. HP Spectre x360

Le meilleur ordinateur 2-en-1

Processeur : Intel Core i5 – i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 620 | RAM : 8 Go – 16 Go | Ecran : 13,3 pouces Full HD (1920 x 1080) – Ultra HD (3840 x 2160, tactile) | Stockage : SSD 256 Go – 2 To

Elégant et solide

Un écran 4K super net

Des performances élevées

Les ventilateurs mal placés

Les ultrabooks HP Spectre 2-en-1 sont synonymes d'élégance et de puissance depuis des années. Le HP Spectre x360 reste dans cette tradition avec un châssis opaque raffiné… qui dissimule un excellent niveau matériel. Nous apprécions notamment son processeur Intel Core i7 de huitième génération , sa carte graphique et ses 8 Go de RAM qui permettront de retoucher des images ou monter des vidéos à un niveau professionnel. Des usages facilités par son stylet complémentaire.

Grâce à son écran IPS 4K et ses haut-parleurs Bang & Olufsen, il est également bon de visionner un film en ultra haute définition dans le train ou le métro. Son autonomie, estimée à 7 heures selon notre test, apportent un confort certain à l’utilisateur qui ne pense pas systématiquement à transporter son chargeur avec lui.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Spectre x360

4. MacBook Pro 16''

Le meilleur ordinateur portable Apple

Processeur : Intel Core i7 - i9 | Carte graphique: : AMD Radeon Pro 5300M – Radeon Pro 5500M | RAM : 16 Go - 64 Go | Écran : 16 pouces Retina True Tone | Stockage : SSD 512 Go - 8 To

Nouveau clavier amélioré

Super rapide

Ecran magnifique

Coûteux

L’édition 2019 du MacBook Pro 16 pouces est, à ce jour, l’ordinateur portable le plus puissant jamais conçu par Apple. La firme de Cupertino a ajouté certains des composants les plus rapides au monde, notamment les processeurs Intel à 6 et 8 cœurs. Le clavier problématique de la version précédente - de par sa sensibilité élevée aux miettes et à la poussière - a été revu et corrigé. Le tout est bien entendu sublimé par le châssis emblématique du MacBook Pro.

L’installation de MacOS Catalina sur ce modèle le rend encore plus rapide et réactif pour traiter les tâches du quotidien. Mais aussi des charges logicielles plus complexes comme la lecture ou l’édition de vidéos haute définition.

La durée de vie de sa batterie n’est pas forcément la plus performante de ce top. Avec 11 heures et 41 minutes estimées en lecture de vidéos HD continue, cela vous permet tout de même de tenir toute une journée de travail sans recharge.

Cette splendide machine l’étant aussi par son coût, vous envisagerez peut-être une des alternatives Windows, à l’instar des excellents XPS 13 et MateBook X Pro. Mais, si vous êtes un acharné d'Apple, c'est l’ordinateur portable qui vous apportera la plus grande satisfaction.

Lire notre test complet (en anglais) : MacBook Pro 16

5. Alienware Area-51m

Le meilleur PC portable gamer

Processeur : Intel Core i7-9700 - i9-9900K | Carte graphique: : NVIDIA GeForce RTX 2060 - 2080 | RAM : 16 Go - 64 Go | Écran : IPS antireflet 17,3 pouces (1920 x 1080), FHD - 60Hz - IHz 144Hz NVIDIA G-SYNC | Stockage : SSHD 1 To – RAID0 SSD 2 To + SSHD 1 To

Extrêmement puissant

Esthétique

Clavier parfait

Très cher

Bruyant

L’Alienware Area-51m est l'antithèse du PC portable Gaming. Pas de châssis industriel et carré ici mais un beau design épuré et une légèreté qui fait oublier les mastodontes habituels tels que le MSI GT75 Titan. Vous trouverez un éclairage RGB littéralement partout: le bouton d'alimentation, le trackpad, le logo floqué à l'arrière, la ventilation et bien sûr le clavier.

Celui-ci s’avère divin. Les touches macro sont profondes, bien espacées, avec une frappe des plus silencieuses. Dommage que ce sentiment de quiétude soit perturbé par les ventilateurs assez bruyants, eux. Normal pour une bête performante qu’aucune tâche - ou plutôt montagne de tâches – ne semblent ralentir. Même lorsque nous jouons à Battlefield V en mode ultra avec 12 onglets Chrome ouverts en arrière-plan, le Alienware Area-51m ne montre pas le moindre ralentissement.

Il est loin d’être donné, toutefois ses mises à jour fréquentes lui assurent une excellente longévité.

Lire notre test complet (en anglais) : Alienware Area-51m

6. Google Pixelbook Go

Le meilleur Chromebook

Processeur : Intel Core m3 - Intel Core i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics 615 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : ACL Full HD tactile de 13,3 pouces (1920 x 1080) ou 4K | Stockage : 128 Go - 256 Go

Autonomie incroyable

Webcam Full HD

Hush Keys impressionnantes

Design raffiné

Coûte une petite fortune

Malgré son prix loin d’être accessible à toutes les bourses, le Pixelbook Go de Google est le plus « économique » des Chromebooks haut de gamme. C’est un produit ambitieux incluant des technologies premium que vous ne trouverez pas dans les Surface de Microsoft ou les ordinateurs portables les plus chers d’Apple. Comme une webcam 1080p, une autonomie de 11 heures et 14 minutes en mode vidéo (selon nos propres tests). Et surtout le meilleur clavier d'ordinateur portable que nous ayons jamais utilisé.

Silencieux grâce à ses « hush keys » offrant un confort de frappe sans pareil, il bénéficie d’un rétro-éclairage discret qui ne s’active qu’à votre demande.

L’évolution de Chrome OS lui apporte enfin une fluidité logicielle sans précédent et l’aide inestimable de Google Assistant le rendra indispensable aux utilisateurs plus à l’aise avec la manipulation d’un smartphone que celle de leur PC ou Mac.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixelbook Go

7. Surface Laptop 3

Le meilleur PC portable Microsoft

Processeur : Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 / AMD Ryzen 7 | Carte graphique : Intel Iris Plus Graphics / AMD Radeon Vega 9 / AMD Radeon RX Vega 11 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : PixelSense 13,5 pouces (2256 x 1504) / PixelSense 15 pouces (2496 x 1664) | Stockage : SSD de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To

Batterie solide

Le choix du processeur

Connectivité limitée

Prix moyen élevé

En commercialisant la troisième version du Surface Laptop 3, Microsoft a réalisé son meilleur ordinateur portable à ce jour. Bien que ce ne soit pas un énorme bond en avant par rapport à son prédécesseur, le Surface Laptop 3 améliore pratiquement tous les aspects de la gamme. Soit un écran tactile plus rapide et réactif, un trackpad plus lisse et précis, enfin une autonomie dépassant les 11 heures d’utilisation.

Mieux encore, avec l’édition 15 pouces, vous avez désormais le choix entre un processeur Intel ou AMD. Auparavant, seule la technologie Intel était incluse. Ce qui influe sur le prix sans trop bouleverser les performances de votre ordinateur portable Windows 10.

Des atouts qui prouvent qu’il n’est pas indispensable de floquer le logo d’une pomme pour obtenir une sensation de qualité supérieure.

Lire notre test complet (en anglais) : Microsoft Surface Laptop 3

8. Dell XPS 15 2-in-1

Le meilleur PC portable bureautique

Processeur : Intel Core i5-i7 | Carte graphique : Radeon RX Vega M GL avec 4 Go de mémoire graphique de type HMB2 | RAM : 8 Go | Stockage : SSD PCI de 512 Go

Une carte graphique puissante

Le design ultra fin

Des ventilateurs un peu bruyants

Le prix élevé

Le Dell XPS 15 2-en-1 place la barre relativement haut pour les ordinateurs portables hybrides, intégrant une puissance de jeu impressionnante dans un châssis ultra fin. La combinaison de sa carte graphique intégrée Radeon RX Vega et de son processeur Kaby Lake G d’intel vous permet de jouer à Overwatch en 1080p, avec des réglages élevés et une cadence constante de 60 images par seconde. Même chose pour Destiny qui fonctionne avec une fréquence légèrement plus basse de 45 ips en résolution 1080p et Ultra.

PC gamer oblige, le XPS 15 2-en-1 dégage beaucoup de chaleur et nécessiterait un effort un peu plus considérable sur la gestion de sa ventilation. Il n’en reste pas moins un excellent investissement pour tout joueur nomade.

Lire notre test complet (en anglais) : Dell XPS 15 2-in-1

9. Dell G5 15 5590

Le meilleur PC portable gamer à petit prix

Processeur : Intel Core i7-9750H, 9e génération | Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2070 avec design Max-Q | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : 15,6 pouces FHD (1920 x 1080), IPS 300 nits - 15,6 pouces FHD (1920 x 1080), LED antireflet IPS 300 nits avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz | Stockage : SSD de 128 Go + disque dur de 1 To - SSD de 1 To

Performances gaming au rendez-vous

De belles fonctionnalités

La batterie tient le choc

Paramétrage complexe

L'Alienware Area-51m (à découvrir dans ce top, quelques places au-dessus) est, selon nous, le meilleur ordinateur portable gaming du moment. Toutefois, le Dell G5 15 5590 reste bien placé dans la compétition et peut compter sur un prix de vente très attractif.

Une carte graphique RTX 2070 gonflée à bloc, un processeur Intel à six cœurs et un écran IPS de qualité dans un boîtier économique qui lui permet d’être abordable pour le plus grand nombre de gamers. Dell n’a pas besoin d’en faire trop pour imposer ce modèle remarquable de 15,6 pouces. Mais nous connaissons l’exigence de la société texane qui lui octroie en plus une batterie capable de tenir 10 heures en usage classique, 4 heures et 39 minutes en mode hardcore gamer. Des performances époustouflantes pour une machine de cette catégorie.

Lire notre test complet (en anglais) : Dell G5 15 5590

10. Asus Chromebook Flip

Le meilleur Chromebook à petit prix

Processeur : Intel Pentium 4405Y - Intel Core m3-6Y30 | Carte graphique : Intel HD Graphics 515 | RAM : 4 Go | Écran : 12,5 pouces, FHD (1920 x 1080) rétro-éclairé par LED | Stockage : 32 Go - 64 Go

Mode tablette élégant

-Clavier rétro-éclairé agréable

Aucune application Android prête à l'emploi

Haut-parleurs avec peu de nuances

Voici maintenant 9 ans que le premier Chromebook a vu le jour. Tout au long de la décennie précédente, nous avons cherché le modèle qui élèverait la définition intermédiaire dressée par Google. Avec ses caractéristiques techniques améliorées, l’Asus Chromebook Flip a gagné cette étiquette de premier «Chromebook Premium».

Livré avec un processeur Intel Core, un écran tactile 1080p, un clavier rétro-éclairé et un port USB-C, il a en plus le culot de se transformer en l’une des meilleures tablettes du marché. Un 2-en-1 léger et facile à prendre en main qui sera le compagnon idéal pour les étudiants et jeunes actifs.

Depuis, les Pixelbook et Pixelbook Go l’ont bien sûr détrôné. Mais grâce à la révision de son prix à la baisse, il dispose d’un formidable argument pour se glisser dans votre sacoche ou votre sac à dos.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus Chromebook Flip

11. Asus VivoBook S15

Le meilleur PC portable milieu de gamme

Processeur : Intel Core i5 - i7 | Carte graphique : Intel UHD Graphics | RAM : DDR4 8 Go | Écran : Full HD 15,6 pouces (1920 x 1080) | Stockage : SSD 512 Go

Écran lumineux et coloré de 15,6 pouces

-Ne pèse que 1,8 kg

Puissant processeur i7

Durée de vie de la batterie assez moyenne

Design fin et léger, performances exceptionnelles, excellent prix : l’Asus VivoBook S15 est une option immanquable parmi les ordinateurs portables milieu de gamme.

Grâce à son puissant processeur Intel, à ses 8 Go de RAM et à son stockage rapide sur SSD, il est capable de gérer presque toutes les tâches avec facilité, même si sa configuration se veut encore trop timide pour jouer. Son écran de 15,6 pouces est lumineux et dynamique, et il est doté de nombreux ports qui facilitent la connexion de vos périphériques préférés.

Son originalité réside dans l’intégration d’un mini écran tactile à la place du trackpad vous permettant de trouver plus rapidement l’application ou le contenu recherchés.

Un très bon mediacenter et assistant bureautique qui occupera aussi bien votre salon que votre bureau professionnel.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus VivoBook S15

12. Acer Switch 3

Le meilleur PC portable à petit prix

Processeur : Intel Pentium Quad Core N4200 à 1,10 GHz - Intel Core i3 7100U | Carte graphique : Intel HD Graphics 505 | RAM : 4 Go | Écran : ACL de 12,2 pouces (1920 x 1200), IPS | Stockage : 64 Go - 128 Go

Belle qualité de fabrication

Bonne affaire

Charnière capricieuse

Gamers, oubliez-le

Plus tablette qu’ordinateur portable, l’Acer Switch 3 procure un véritable plaisir à l’usage. La flexibilité de son stylet, ses performances décentes et sa robustesse surclassent aisément ce 2-en-1 qui finit naturellement dans ce classement.

Vous ne jouerez pas sur cet appareil. Mais pour tout le reste, vous n'aurez jamais l'impression qu'il manque de puissance. La navigation sur le Web est rapide, la prise en main de Windows et des logiciels bureautiques comme multimédia est généralement très vive. Quant au dessin assisté sur écran, il s’avère pratiquement sans latence.

L’Acer Switch 3 compte très peu de défauts et de surprises au vu de sa feuille de route. Il a par contre un avantage non négligeable : il est commercialisé à la moitié du prix de son concurrent principal.

Lire notre test complet (en anglais) : Acer Switch 3

13. Apple MacBook 12''

Le meilleur MacBook à petit prix

Processeur : Intel Core M3 1,2 GHz - Intel Core i7 1,4 GHz | Carte graphique : Intel HD Graphics 615 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : 12 pouces (2304 x 1440), IPS 16:10 | Stockage : SSD 256 Go - 512 Go

Processeur réactualisé

Longue vie de la batterie

Un seul port USB-C

Tout de même coûteux

Et de deux Apple dans le classement des meilleurs ordinateurs portables ! Le MacBook non Pro représente un autre candidat sérieux à envisager. Il nous a en tout cas séduit lui aussi, de par son design magnifique, des performances excellentes et une autonomie de 12 heures en mode lecture vidéo. Bluffant !

Apple a mis à jour ses processeurs avec la gamme Kaby Lake d'Intel de 7e génération, ce qui signifie que vous obtenez de meilleures performances sur la gestion des tâches quotidiennes comme la bureautique, la navigation internet, la lecture et l’édition vidéo ou le traitement de vos photos. Au cours de son test, nous n’avons rencontré aucun ralentissement sur ce type d’actions, y compris en ouvrant plus de 20 onglets Chrome simultanément.

Moins puissant et polyvalent que le MacBook Pro, il demeure l’une des meilleures alternatives actuelles. Ultra-plat et léger, vous pouvez l’emporter n’importe où sans même vous en rendre compte.

Lire notre test complet (en anglais) : Apple MacBook

14. HP Spectre Folio

Le meilleur PC portable haut de gamme

Processeur : Intel Core i5-8200Y - Intel Core i7-8500Y | Carte graphique : Intel UHD Graphics 615 | RAM : 8 Go - 16 Go | Écran : 13,3 pouces (1920 x 1080) | Stockage : SSD 256 Go

Superbe design

Caractéristiques modernes

Très cher

Le système audio à améliorer

En dévoilant son Spectre Folio, HP a voulu défier bon nombre de ses concurrents traditionnels. Convaincu que l’ordinateur portable 2-en-1 remplacera prochainement le PC, le géant californien semble avoir pris le bon virage.

L'écran du Spectre Folio est aussi agréable à regarder en mode PC que tablette. Ses niveaux de contraste et luminosité vous donneront envie de regarder des films et des séries TV à profusion. L’affichage est pleinement optimisé par le processeur graphique intégré Intel UHD Graphics 615. Ne vous attendez pas à exécuter des jeux AAA par son biais, c’est au-dessus de ses compétences.

Cependant, dans son utilisation quotidienne, il séduit non seulement par ses performances plus que convenables mais aussi par son silence (les ventilateurs sont totalement absents) et une batterie robuste avec 18 heures d’autonomie maximum garanties.

Lire notre test complet (en anglais) : HP Spectre Folio

15. Lenovo C930

Le meilleur ordinateur 2-en-1 haut de gamme

Processeur : Intel Core i7 | Carte graphique : Intel HD Graphics 620 | RAM : 8 Go - 16 Go | Ecran : 13,9 pouces, FHD (1920 x 1080), tactile | Stockage : 256 Go - 2 To

Robuste

Une batterie endurante

Le son dynamique

Faibles performances graphiques

Des options très chères

Élégant, fin et doté d’un cahier des charges impressionnant, le nouveau Lenovo Yoga C930 mérite amplement une place dans ce classement. Pour son bel écran 4K d’abord, qui vous permet de profiter de tout type de contenu y compris les jeux vidéo. Pour son autonomie ensuite, totalisant un peu plus de 13 heures et donc idéale pour vos longs déplacements. La barre de son Dolby Atmos, enfin, offre un volume impressionnant et sans anomalie.

Son prix peut évidemment rebuter, d’autant qu’il comprend quelques options en kit. Mais comme alternative convertible au MacBook Pro 13’’, il le justifie à bien des égards.

Lire notre test complet (en anglais) : Lenovo Yoga C930

Avant d’investir dans un ordinateur portable neuf, il est nécessaire de s’assurer que vous en aurez pour votre argent. Assurez-vous de bien disposer de la configuration minimum recommandée pour vos usages.

Le premier composant à surveiller est le processeur. Il s’agit du cerveau de l'ordinateur portable (également appelé PROCESSEUR). Le processeur est conçu soit par Intel, soit par AMD. Intel est de loin le fabricant de processeur le plus populaire pour les ordinateurs portables, car il ne lésine jamais sur la puissance. Les processeurs AMD occupent de plus en plus l’univers portable et sont davantage prisés pour leur rapport performances-prix imbattable.

Si vous recherchez un ordinateur portable à petit budget pour exécuter des tâches simples, comme naviguer sur le Web ou regarder Netflix, privilégiez un ordinateur portable avec processeur Intel Pentium, Intel Core i3 ou AMD Ryzen 3. Optimal et peu coûteux.

Si vous misez sur un ordinateur portable multimédia, pour monter vos vidéos personnelles, retoucher vos photos ou jouer à des jeux classiques, optez pour un ordinateur portable doté d'un processeur Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5 au minimum.

Pour supporter des jeux 3D récents de type AAA ou des tâches multimédia plus complexes, il est nécessaire de se tourner vers un ordinateur portable livré avec un processeur Intel Core i7 / Core i9 ou un processeur AMD Ryzen 7. Ces PROCESSEURs haut de gamme fourniront de brillantes performances, peu importe ce que vous aimeriez faire. Mais sachez qu’à fortes exigences, prix élevé !

Enfin, gardez un œil sur la génération du processeur. Côté Intel, la génération ultime est la 10ème. Bien que les processeurs Intel Core de 9ème génération soient encore dans le haut du panier. Un processeur plus récent s’avère plus performant et consomme moins d'énergie. Votre batterie durera plus longtemps. Ils sont plus chers, cependant.

La RAM (Random Access Memory) est une autre spécification importante à prendre en compte. 4Go minimum sont indispensables pour faire tourner un ordinateur portable Windows. Nous vous recommandons plutôt de partir directement sur 8 Go de RAM. Cela garantira une meilleure longévité à votre ordinateur portable.

Et les cartes graphiques (GPU) dans tout ça ? Vous n'avez pas à vous inquiéter car les processeurs pour ordinateurs portables intègrent également des GPUs qualifiées. Les PC portables gaming, eux, comprennent une carte graphique, Nvidia ou AMD, plus puissante.

Durée de vie de la batterie : attention aux pièges !

Les meilleurs ordinateurs portables doivent pouvoir vous permettre de travailler - et de jouer - pendant des heures, sans que vous n’ayez à les brancher sur une prise secteur. Les ordinateurs portables modernes consomment de moins en moins d'énergie, disposant ainsi d’une autonomie prolongée. Dans notre guide d’achat, nous avons éliminé tous les ordinateurs portables dont l’autonomie moyenne descendait en dessous de cinq heures d’utilisation.

N'oubliez pas que la durée de vie de la batterie estimée, selon les constructeurs d'ordinateurs portables, peut s’avérer très différente de celle que vous testerez à l’usage. En effet, de nombreuses marques évaluent leurs batteries dans des environnements très contrôlés, avec une gestion des tâches clairement optimisée. Le streaming vidéo de films ou de séries en ultra haute définition n’est pas pris en compte, par exemple. De ce fait, pour une autonomie garantie de 10 heures, comptez une ou deux heures en moins pour vos tâches quotidiennes.

C’est là que nos examens approfondis interviennent. Nous avons effectué une série de tests sur chaque ordinateur portable présent dans ce comparatif, pour déterminer la durée de vie de la batterie en fonction de tous les profils utilisateurs. Si l’autonomie d'un ordinateur portable est ridiculement courte (ou incroyablement longue), nous vous le dévoilons.

Quel type d'ordinateur portable vous convient le mieux ?

Les PC portables classiques : ils se concentrent davantage sur l’aspect pratique que sur le style, la mobilité ou l’autonomie. Ils sont lourds, pas très fins, vous les rechargerez après une demi-journée d’utilisation. Mais ils sont fonctionnels pour un usage quotidien et ont le mérite d’être vendus à moins de 600 euros.

Les Ultrabooks : ces ordinateurs portables ultra-légers bénéficient d'un stockage SSD très prisé et d'une résolution d'affichage supérieure à 1080p. Associé à des composants puissants, mais centrés sur les usages mobiles, et à une autonomie particulièrement longue, les meilleurs Ultrabooks peuvent coûter entre 700 et 2000 euros.

Les ordinateurs portables 2-en-1 : ordinateurs portables par défaut, ils servent aussi - et le plus souvent - de tablettes. Dotés de charnières détachables et rotatives à 360 degrés, ces hybrides sont le moyen le plus polyvalent de profiter pleinement de Windows 10 (ou de Chrome OS) sur un écran tactile.

Les Chromebooks : vous cherchez un modèle léger, facile à prendre en main et très abordable ? Ces ordinateurs portables sacrifient les performances d’un système d’exploitation comme Windows ou MacOS pour lui préférer le passe-partout Chrome OS. Le stockage de vos contenus s’effectue sur le Cloud et votre utilisation se limite plus ou moins aux applications Android. Ils coûtent généralement moins de 300 euros.

Les PC portables gamers : vous avez besoin d'un ordinateur portable pour jouer autant que pour vos tâches quotidiennes ? Il vous faudra une configuration plus musclée avec processeur et carte graphique dernier cri, ainsi qu’un supplément de RAM. Et de budget puisque ces machines valent la bagatelle de 800 euros en moyenne, 3000 euros pour les plus avancées.