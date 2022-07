Test Samsung Galaxy Book2 Pro

(opens in new tab)

Le Samsung Galaxy Book2 Pro en résumé

Après le succès du Galaxy Book Pro, Samsung a sorti deux nouveaux ordinateurs portables : l'hybride ordinateur portable-tablette Galaxy Book2 Pro 360, et le Samsung Galaxy Book2 Pro. Nous avons mis la main sur ce dernier pour en faire l'examen, et voici une révélation choquante pour vous : il est exactement comme le premier, mais en mieux.

Le Galaxy Book2 Pro est proposé à partir de 1249€, mais il s'agit du modèle 13 pouces et de seulement 8 Go de RAM avec le processeur i5-1240p ; la version 15 pouces équipé du processeur i7-1260p et de 16 Go de RAM que nous testons ici vous coûtera 1599€.

Le Samsung Galaxy Book Pro original était un ordinateur portable élégant et puissant destiné aux professionnels actifs, avec un prix indéniablement élevé mais des performances et une qualité de conception à la hauteur. Cette suite n'est pas différente, et on a l'impression que Samsung a voulu en changer le moins possible - mais ce n'est pas une mauvaise chose.

Du clavier complet et de l'énorme trackpad au châssis ultra-mince, le Galaxy Book2 Pro se présente comme un choix de premier ordre pour un environnement de travail raffiné, tout comme son prédécesseur. Mais l'amélioration des performances thermiques, la mise à niveau des haut-parleurs et la rapidité du nouveau processeur en font un ensemble encore plus attrayant qu'auparavant.

Oui, le Samsung Galaxy Book2 Pro est équipé du dernier processeur Intel 12e génération, qui offre de solides performances multitâches avec un dégagement de chaleur moins important que les modèles précédents, ce qui signifie que cet ordinateur portable est capable de fonctionner avec des températures moins élevées.

Malgré l'amélioration des performances, il s'agit toujours d'un ultrabook d'une finesse et d'une légèreté phénoménales qui se classe parmi les meilleurs. Avec un peu plus d'un centimètre d'épaisseur et un poids de 1,16 kg, le Galaxy Book2 Pro 5G est incroyable, malgré un prix de départ qui le place sous les modèles de base de l'excellent Dell XPS 15.

Oh, et l'écran - oh, cet écran ! Il ne s’agit peut-être que d’une résolution Full HD, mais il ne s'agit pas d'un ordinateur portable destiné au gaming, et la dalle AMOLED que l'on trouve ici offre une reproduction des couleurs magnifiquement vivante, ainsi qu'un niveau de luminosité élevé et une certification spéciale "soin des yeux" qui réduit la lumière bleue afin de réduire la fatigue oculaire et les maux de tête.

Le Samsung Galaxy Book2 Pro est un ordinateur portable de tout premier ordre, qui mérite bien une place dans notre classement des meilleurs ordinateurs portables de 15 pouces. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, lisez la suite pour savoir exactement pourquoi nous l'aimons tant.

Prix et disponibilité

Prix de départ de 1249€

Deux écrans et processeurs différents disponibles

Spec Sheet Voici la configuration du Samsung Galaxy Book2 Pro envoyée à TechRadar pour examen : PROCESSEUR : Processeur Intel Core i7-1260P (1,7 GHz, jusqu'à 4,4 GHz)

Graphique : Graphique intégré Intel Iris Xe

RAM : 16 GO LPDDR5

Écran : AMOLED 1080p de 15,6 pouces

Stockage : 512 Go PCIe SSD

Ports : 1x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI, lecteur de carte MicroSD, prise audio combi

Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

Appareil photo : Webcam 1080p

Poids : 1,16 kg

Taille : 1,17 x 35,5 x 22,6 cm

Le prix le plus bas que vous pouvez payer pour un Samsung Galaxy Book2 Pro à l'heure actuelle est de 1249€ en France, mais si vous souhaitez l'écran de 15 pouces comme celui de notre test, vous serez plutôt à partir de 1549€.

Vous obtiendrez ainsi un Galaxy Book2 Pro équipé d'un processeur Intel Core i7-1260P, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, mais vous pouvez également choisir le modèle inférieur, avec un i5-1240P et de 8 Go Go de RAM. Ces deux processeurs ont le même nombre de cœurs, mais la puce i7 est plus rapide et bénéficie d’une plus grande mémoire vive.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un prix étonnamment raisonnable pour le modèle de base, même si les versions i7 font passer cet ordinateur portable comme un appareil premium. Le prix de départ est en fait inférieur à celui du Galaxy Book Pro original lors de son lancement, ce qui, selon nous, mérite une tape dans le dos de Samsung.

Prix et disponibilité : 4/5

Design

Écran AMOLED absolument magnifique

Le clavier et le trackpad sont excellents

Plusieurs ports

L'esthétique générale n'a pas beaucoup changé depuis la première itération du Galaxy Book Pro, conservant un certain niveau de minimalisme sophistiqué. Ce n'est pas un ordinateur portable particulièrement voyant, mais le châssis mat en gris "graphite" foncé avec le logo Samsung réfléchissant sur le dessus de l’ordinateur est un design raffiné que nous avons appris à apprécier.

En ouvrant le couvercle, la première chose que nous remarquons est l'écran incroyablement vibrant et coloré. Cette dalle AMOLED de 15,6 pouces offre un rapport de contraste exceptionnel de 1 000 000:1 et un volume de couleurs de 120 %, ce qui permet d'obtenir des noirs profonds et sombres et des couleurs éclatantes. La luminosité maximale est plus que suffisante pour une utilisation en extérieur, à condition qu'il n'y ait pas trop d'éblouissement, et le cadre fin autour de l'écran permet de réduire l'encombrement global de l'ordinateur portable. Au-dessus de l'écran se trouve une très bonne webcam Full HD.

Le Samsung Galaxy Book2 Pro est doté d'un clavier de taille classique avec pavé numérique, un élément utile pour les professionnels. Il est légèrement rétroéclairé par des LED blanches, une caractéristique non intrusive qui facilite l'utilisation du Book2 Pro dans les environnements sombres. Le bouton d'alimentation - qui fait également office de capteur d'empreintes digitales pour des connexions plus rapides - est situé dans le coin supérieur droit du clavier.

La saisie sur le Galaxy Book2 Pro est une expérience très agréable, car les touches ont une course surprenante et une bonne réactivité malgré le facteur de forme ultra-mince de l'ordinateur portable. L'échelle de 15 pouces signifie que le clavier n'est pas trop tronqué, avec de belles touches larges qui limitent au maximum les frappes erronées.

Sous le clavier se trouve un trackpad de grande taille, que nous avons trouvé très réactif et facile à utiliser, avec un bon clic ferme. Nous avons vu trop d'ordinateurs portables de 15 pouces qui ne parviennent pas à tirer parti du facteur de forme plus grand et s'en tiennent à un trackpad relativement minuscule, c'est donc un bon point.

Bien qu'il ait un design ultra-mince, le Samsung Galaxy Book 2 Pro ne fait aucun compromis sur la connectivité physique. Nous avons l'USB-A, deux USB-C (dont l'un est compatible Thunderbolt 4 et sert de port de chargement), un emplacement pour carte microSD, une prise casque et même une sortie vidéo HDMI. C'est une sélection extrêmement solide pour ce type d'ordinateur portable, et à ce niveau de prix. La version 5G est également parfaite pour travailler en déplacement.

Honnêtement, nous avons eu du mal à trouver quoi que ce soit à reprocher au design de cet ordinateur portable, hormis le fait que la charnière de l'écran est un peu bancale (ce qui n'est pas un problème inhabituel pour les ordinateurs portables fins et légers) et que l'extérieur mat foncé a tendance à laisser des traces de doigts, comme vous pouvez le voir sur certaines de nos images.

Design: 5/5

Performances

Le CPU Intel 12e génération est génial

Les performances thermiques ont été améliorées cette fois-ci

Les bloatwares restent un problème

Benchmarks Voici comment le Samsung Galaxy Book2 Pro s'est comporté dans notre série de tests de référence : Cinebench R20 Multi-core : 3 482 GeekBench 5 : 1 490 (single-core) ; 7 511 (multi-core) PCMark 10 (Home test) : 5,101 PCMark 10 (test d'autonomie) : 14 h 16 min Autonomie (test de film TechRadar) : 16 heures 38 minutes

Les processeurs "Alder Lake" de 12e génération d'Intel bénéficient d'un nouveau type d'architecture de cœur : un mélange de "cœurs de performance" puissants et de "cœurs d'efficacité" économes en énergie qui permet au processeur de gérer plus efficacement différentes charges de travail. Le i7-1260P de ce Samsung Galaxy Book2 Pro possède quatre cœurs P et huit cœurs E pour un total de douze, ce qui devrait être suffisant pour une utilisation générale de la productivité.

Les performances sont presque équivalentes à celles des processeurs i7 de la génération précédente, ce qui est très impressionnant pour une puce i5. La nouvelle architecture de cœur signifie que le processeur excelle particulièrement dans les tâches multi-cœurs, comme l'édition de photos et de vidéos.

L'utilisation générale est excellente, l'ordinateur portable démarrant presque instantanément et ne présentant aucun décalage ou retard lors de l'utilisation simultanée de plusieurs applications. Windows 11 est fluide, et l'ouverture d'une douzaine d'onglets dans Chrome n'a pas entraîné de ralentissement notable. C'est généralement un plaisir à utiliser grâce au clavier et au trackpad réactifs et à l'excellent écran. L'un des avantages du processeur Intel 12e génération est la réduction de la chaleur perdue, ce qui signifie que ce Galaxy Book n'a jamais eu trop chaud pendant nos tests.

Jouer aux derniers jeux triple A n'est pas vraiment une option ici, car le Samsung Galaxy Book2 Pro n'a pas de carte graphique dédiée, mais les graphiques intégrés Intel Iris Xe sont tout de même assez performants. Les jeux indépendants, les titres plus anciens et les jeux avec des graphiques en 2D sont tout à fait accessibles, ce qui est formidable.

Les minces haut-parleurs du Book Pro original ont également été mis à jour, avec deux haut-parleurs stéréo AKG alimentés par Dolby Atmos. Ils restent corrects mais sans plus comparés aux haut-parleurs d'un ordinateur portable plus grand ou plus cher, mais il y a une nette amélioration dans les basses et les aigus.

Un petit reproche que nous faisons à la firme sud-coréenne est la quantité de bloatware qui est préchargé sur le Galaxy Book2 Pro. Nous avons critiqué Samsung pour cela la dernière fois, et c'est toujours un problème ici ; nous ne voulons pas d'une version d'essai de l'antivirus, bon sang ! Il y a également une tonne d'outils conçus pour fonctionner dans l'"écosystème Galaxy", qui sont modérément utiles pour les propriétaires d'un téléphone ou d'une tablette Samsung Galaxy, mais qui ne font qu'occuper de l'espace sur votre disque.

Performances: 4/5

Autonomie

Autonomie absolument exceptionnelle

Plus de 14 heures d'utilisation mixte

Charge rapide via Thunderbolt 4

Le Galaxy Book Pro original était un véritable concentré de puissance en matière d'autonomie, et le Book2 Pro n'est pas en reste. Il a dépassé l'objectif de neuve heure fixée par Intel Evo pour les ordinateurs portables et a tenu 16 heures et demie dans notre test d'autonomie des films en boucle, ce qui est très similaire aux performances de son prédécesseur.

Le Samsung Galaxy Book2 Pro dépasse même son prédécesseur en termes d'autonomie lorsqu'il s'agit de charges de travail de productivité, avec 14 heures et 16 minutes dans le test de batterie PCMark 10. Il s'agit d'un résultat franchement stupéfiant pour un ordinateur portable aussi fin et léger, qui surpasse bon nombre de ses concurrents dans la même gamme de prix et au-delà.

Évidemment, si vous maximisez la luminosité, activez le rétroéclairage du clavier et réglez le profil de batterie de Windows 11 sur "Performance", vous n'atteindrez pas ces chiffres. Néanmoins, le Galaxy Book2 Pro devrait être capable de tenir une journée de travail complète et un long trajet sans avoir besoin d'être rechargé une seule fois - oh, et il se recharge complètement en une heure grâce à l'alimentation Thunderbolt 4, également.

Autonomie : 5/5

Ne l'achetez pas si...

Vous voulez un ordinateur l'ultra-léger

Avec seulement 1,16 kg, le Samsung Galaxy Book2 Pro est l'un des ordinateurs portables professionnels les plus légers du marché actuel. Il est facile à prendre en main d'une seule main, et son châssis fin lui permet de se glisser confortablement dans une sacoche d'ordinateur portable.

Vous avez besoin de la meilleure autonomie possible

L'autonomie du Book2 Pro est encore meilleure que celle de son prédécesseur. Malgré la finesse de son châssis, il est possible de l'utiliser toute la journée. Nous aimerions pouvoir le garder pour le Black Friday !

Vous voulez un grand écran et lumineux

L'écran AMOLED du Samsung Galaxy Book2 Pro est un écran de 15,6 pouces aux couleurs pures et magnifiques, ce qui le rend idéal pour les appels vidéo, la retouche photo, l'art numérique ou même simplement pour regarder des films après le travail.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d'un budget serré

Il est loin d'être l'ordinateur portable professionnel le plus cher que nous ayons examiné, mais le Samsung Galaxy Book2 Pro n'est pas bon marché, en particulier si vous voulez ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme la 5G ou des composants internes améliorés.

Vous voulez du flashy

Nous aimons le design minimaliste du Book2 Pro et pensons qu'il convient parfaitement à l'appellation "pro", puisqu'il a tout à fait sa place dans un environnement de bureau, mais c'est sans doute l'un des Ultrabooks les plus ordinaires du marché actuel.

Vous voulez une machine de jeu

Il y a définitivement l'option pour quelques jeux indépendants occasionnels ici, mais tout ce qui est exigeant en matière de graphiques 3D ne fonctionnera tout simplement pas bien sur un ordinateur portable aussi léger.