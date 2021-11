Test du Dell XPS 15 OLED (2021)

Ses caractéristiques techniques ne sont pas les seules raisons convaincantes d'investir dans cet ordinateur portable, certes coûteux. Son magnifique écran OLED 3,5K vous hypnotisera bien plus que de raison et prouve, avant tout, que Dell ne manque jamais de suivre l'évolution des tendances comme des besoins de ses clients.

Cette année, le Dell XPS 15 est équipé d'un GPU RTX 3000, une mise à jour bien nécessaire pour un ordinateur portable qui le mérite bien. Oh, et il est également proposé avec un écran OLED en option. Oui, vous avez bien lu : le nouveau Dell XPS 15 (2021) est l'un des premiers ordinateurs portables à avoir adopté la technologie OLED - et il s’agit d’une évolution époustouflante.

La gamme Dell XPS et l’affichage LED organique se marient parfaitement et le Dell XPS 15 OLED (2021) constitue le fruit parfait de cette union. Son magnifique châssis fin en aluminium se révèle comme le réceptacle idéal pour une dalle OLED de 3456 x 2160 pixels avec support Dolby Vision.

Reste l’ajout de puces Tiger Lake-H, d’un lecteur de carte SD et un poids admirablement léger qui posent les cerises sur ce gâteau déjà délicieux.

Prix et disponibilité

Spécifications techniques Voici la configuration du Dell XPS 15 (2021) évaluée par la rédaction :

CPU : Intel Core i7-11800H (8 cœurs, jusqu'à 4,60 GHz avec Turbo Boost)

GPU : Nvidia GeForce RTX 3050 Ti (4 Go GDDR6)

RAM : 16 Go DDR4 (3200 MHz)

Ecran : 15,6 pouces (3456 x 2160) OLED InfinityEdge, tactile, anti-reflets, 400 nits

Stockage : 512 Go (SSD PCIe, NVMe, M.2)

Ports : 2 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2, 1 x lecteur de carte SD, combi audio jack

Connectivité : Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Caméra : 720p/30fps HD

Poids : 1,96 kg

Dimensions : 344,72 x 230,14 x 18 mm

Le Dell XPS 15 OLED (2021) est l'un des meilleurs ordinateurs portables à considérer si vous privilégiez un écran lumineux et incroyablement net. Évidemment, une telle mise à niveau a un coût et vous devrez débourser au minimum 2 199 € pour le faire vôtre. En contrepartie de cette somme, vous obtenez une configuration incluant un Core i7 de 11e génération, une RTX 3050 Ti, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est possible de gonfler les capacités de votre ordinateur en optant pour un Core i9 de 11e génération, jusqu’à 64 Go de RAM et 2 To de stockage - avec une facture globale de 3 399 €. Chaque configuration contient une version préinstallée de Windows 11.

Quel que soit le modèle choisi, il s’agit de prix assez élevés pour des utilisateurs particuliers. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser autant, vous serez heureux de savoir qu'il existe des options plus abordables… sans écran OLED. Dès lors, l’offre la plus économique est de 1 499 €, moyennant quoi vous bénéficiez d’un Dell XPS 15 (2021) avec Core i5 de 11e génération, une carte graphique Intel UHD, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, plus un écran InfinityEdge de 15,6 pouces (1920 x 1200 pixels) avec 500 nits de luminosité. Une alternative intéressante mais qui vend moins de rêve.

Si vous optez pour le modèle OLED, il faudra forcément vous mettre au niveau d’un marché encore onéreux. Le MacBook Pro 14 pouces (2021), par exemple, dont le prix de départ est de 2 249 €, octroie une puce M1 Pro plus puissante avec un CPU 8 cœurs et un GPU 14 cœurs, sans oublier le légendaire écran Liquid Retina XDR d'Apple.

Le Razer Blade 15 vous fera de l'œil aussi, avec une configuration similaire à celle du Dell XPS 15 OLED (2021), enrichie d’un GPU RTX 3080 bien plus performant. Configuration pour laquelle il vous faudra investir 3 999 €.

Design et caractéristiques principales

(Image credit: Future)

Le Dell XPS 15 OLED (2021) est livré dans le même châssis que l’édition précédente, en aluminium usiné CNC et résistant aux rayures, avec un intérieur en fibre de carbone ou en fibre de verre. Il apparaît tout aussi fin et relativement portable avec ses 344,72 x 230,14 x 18 mm. Il s’avère également tout aussi beau, disponible dans les couleurs habituelles noir sur argent platine et blanc arctique sur givre, ainsi qu'avec ces repose-poignets soigneusement tissés qui lui donnent une touche d’élégance supplémentaire.

Image 1 sur 2 (Image credit: Future) Image 2 sur 2 (Image credit: Future)

Il se veut cependant un peu plus lourd que le modèle standard, la version OLED pesant 1,96 kg (contre 1,81 kg pour le format non tactile). Il ne sera pas aussi facile à transporter que le Dell XPS 13, mais vous pouvez le glisser dans un sac à dos sans la moindre difficulté.

Image 1 sur 3 (Image credit: Future) Image 2 sur 3 (Image credit: Future) Image 3 sur 3 (Image credit: Future)

Naturellement, la caméra infrarouge et le lecteur d'empreintes digitales, indispensables pour Windows Hello, répondent à l’appel. Tout comme les ports de son prédécesseur - deux ports Thunderbolt avec PD et DP Alt Mode, un USB-C (toujours avec PD et DP Alt Mode), un verrouillage cunéiforme, une prise casque/mic 3,5 mm et, pour les créatifs, un lecteur de carte SD fort pratique. Les ports Thunderbolt sont passés de Thunderbolt 3 à Thunderbolt 4, ce qui signifie que chacun d'entre eux peut prendre en charge deux écrans 4K ou un écran 8K.

Image 1 sur 2 (Image credit: Future) Image 2 sur 2 (Image credit: Future)

Le clavier et le pavé tactile demeurent aussi performants, bien qu'ils puissent sembler un peu trop larges pour ceux qui viendraient d’un Dell XPS 13 ou modèles similaires. Les touches rétroéclairées sont satisfaisantes à la frappe, avec peut-être un peu plus de résistance par rapport aux interrupteurs à ciseaux - néanmoins, pas assez pour affecter la précision et la réactivité du clavier dans son ensemble. Le trackpad est luxueux au toucher et tout aussi réactif. Son seul défaut : sa taille élargie peut être sujette à des pressions accidentelles.

(Image credit: Future)

Les deux woofers de 2,5 W et les deux tweeters de 1,5 W, tous orientés vers le haut, confèrent à cet ordinateur portable une puissance stéréo considérable. Un vrai luxe pour les amateurs de binge-watching : nous avons pu entendre clairement les envolées stressantes de la série Sermons de minuit sur Netflix, y compris avec du bruit dans le salon voisin. Une prouesse impressionnante pour un PC portable. La qualité sonore se révèle propre et claire, avec beaucoup de basses. Les sonorités new wave de Twin Shadow sonnent harmonieusement sur cet appareil, et les aigus ne sont pas laissés pour compte - même avec un peu de distorsion à volume élevé.

(Image credit: Future)

Gardant le meilleur pour la fin. Cet écran OLED de 3456 x 2160 pixels représente une véritable merveille, avec une luminosité de 400 nits, un rapport de contraste de 100 000:1 et une couverture des couleurs DCI-P3 de 100% - soit un assistant de premier ordre pour les photographes et les monteurs vidéo. Comme il s'agit d'un écran OLED, vous n'obtenez pas seulement des couleurs profondes et vibrantes, mais aussi des noirs plus profonds, ce qui se voit vraiment.

Plus fou encore, l'écran prend également en charge la technologie Dolby Vision, ce qui permet d'étendre la gamme dynamique pour les contenus Dolby Vision tels que Enola Holmes, Squid Game et Sermons de minuit, en conservant la richesse des couleurs et en obtenant beaucoup plus de détails dans les scènes très lumineuses et sombres. Nous n’avons jamais connu un tel plaisir de visionnage sur un ordinateur portable, comme ce fut le cas tout au long de l’évaluation du Dell XPS 15 OLED.

Et, bien sûr, sa fonctionnalité tactile s’avère exceptionnellement réactive et intuitive.

Performances

(Image credit: Future)

Doté d'un processeur Intel Core i7-11800H et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, ainsi que de 16 Go de mémoire, le Dell XPS 15 OLED (2021) est conçu pour les utilisateurs les plus exigeants. C'est certainement une belle mise à niveau par rapport à la GTX 1650 Ti du Dell XPS 15 (2020), mais est-ce suffisant pour les professionnels de la création ?

Le Dell XPS 15 OLED (2021) s'acquitte avec brio de certaines tâches exigeantes, comme lorsque vous avez plus de 20 onglets de navigateur ouverts (dont deux affichant des plateformes de streaming vidéo), les applications Spotify et Microsoft Outlook ouverts en même temps. Il est vif tout en restant calme sous la pression.

Face au plus puissant Dell XPS 17 (2021), il tient bon et ne se laisse pas distancer, obtenant 1 541 points en test mono-cœur sur GeekBench 5 et 9 642 points sur Cinebench R23 à côté des scores respectifs de 1 574 et 9 923 points du 17 pouces.

Cependant, même la RTX 3050 Ti n'est pas à la hauteur de la RTX 3060 du XPS 17. Elle a obtenu des scores bien meilleurs que ses prédécesseurs, mais plutôt inférieurs à ceux de son homologue plus grand. Pour autant, le GPU répond sans problème sur Adobe Photoshop, mais ne s’avère pas aussi vif (ou silencieux d'ailleurs) lorsqu'il s'agit de gérer 10 images haute résolution sur Adobe Lightroom. En fait, il est légèrement plus lent que notre MacBook Pro 13 pouces 2019, qui ne dispose que de la puce graphique intégrée Intel Iris Plus.

Si vous recherchez un ordinateur portable conçu pour les charges de travail intensives, vous êtes de ce fait mieux loti avec le plus grand modèle. Cependant, s’il vous faut un support professionnel capable de gérer le multitâche et de supporter le streaming à outrance, c'est le modèle idéal - encore une fois, merci à son magnifique écran OLED qui crée la différence.

Autonomie

Alors que Dell affirme que la configuration 1080p du XPS 15 offre une autonomie de plus de 13 heures, le modèle OLED descend à 9 heures et 13 minutes. Et, sans surprise, il a chuté un peu plus au cours de nos benchmarks.

Il n'obtient ainsi que 7 heures et 11 minutes dans le test de batterie PCMark 10 qui simule diverses applications classiques, et 6 heures et 37 minutes dans notre test de lecture vidéo en boucle. Étant donné qu'il s'agit d'un ordinateur portable OLED, vous pourriez être en mesure de tirer un peu plus de jus de sa part avec le mode sombre de Windows activé. Cependant, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer.

Face au MacBook Pro 16 pouces (2021), alimenté par M1 Pro/Max, qui promet jusqu'à 21 heures d'autonomie, le Dell XPS 15 (2021) est définitivement laissé pour compte. Son rendement énergétique dépend de celui de ses composants internes, ce qui signifie qu'Intel et Nvidia ont encore du pain sur la planche.

Caméra et microphone

Si vous prévoyez de participer à de nombreuses réunions virtuelles, le microphone et la webcam sont aussi importants que tout autre élément de cet ordinateur portable. Et le XPS 15 s'en sort plutôt bien dans ce domaine.

Les microphones à double réseau font un bon travail pour capter les voix. Vous pouvez traverser la pièce à pied et la personne à l'autre bout de votre réunion Zoom sera toujours capable de vous entendre. Il semble également y avoir un rejet de fond. Nous pouvons écouter Bon Iver à plein volume sur notre smartphone depuis l'autre bout de la pièce sans que les micros ne le captent. Pourtant, lorsque nous parlons depuis le même endroit, notre voix reste claire et nette.

Sa caméra 720p n'est, malheureusement, pas la meilleure. La réception vidéo apparaît claire pour vos interlocuteurs, surtout en journée, lorsque la lumière naturelle est abondante. Cependant, en cas d'éclairage artificiel ou plus faible, attendez-vous à beaucoup de flou et à une perte de détails dans les zones sombres et trop lumineuses. Si vous avez besoin d'un affichage de qualité supérieure pour animer vos visioconférences professionnelles, vous pouvez investir dans une webcam externe avec une résolution plus élevée et une meilleure gamme dynamique.

(Image credit: Future)

Achetez-le si…

Vous recherchez un superbe écran OLED nomade

Les écrans OLED des ordinateurs portables sont vraiment aussi bons qu'on le dit, avec des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes. L'écran du Dell XPS 15 (2021) est même doté de la technologie Dolby Vision, qui offre une plage dynamique plus large et des détails plus précis dans les zones d'ombre et de lumière.

Vous avez besoin d'un ordinateur portable puissant et polyvalent

Les composants internes du nouveau Dell XPS 15 sont impressionnants. Ils supportent relativement bien les tâches lourdes pour le processeur et les charges de travail quelque peu intensives. Il n'est peut-être pas le PC portable le plus adéquat pour les créatifs, mais il demeure suffisamment puissant pour la plupart des professionnels, sans parler des utilisateurs occasionnels.

Il vous faut un ordinateur portable beau et élégant

La gamme Dell XPS est toujours aussi chic et premium avec son châssis en aluminium fin mais solide et son intérieur tissé. De plus, elle se veut légèrement plus légère que son prédécesseur.

Ne l'achetez pas si...

Vous désirez une station de travail adaptée à la création photo / vidéo

Malheureusement, la RTX 3050 Ti n'est pas à la hauteur lorsqu'il s'agit de gérer des fichiers haute résolution pour des tâches créatives. Il n'est pas aussi rapide pour traiter des images dans Lightroom qu'un ordinateur portable équipé d'un GPU RTX 3060 ou 3070.

Vous disposez d’un budget limité

Si vous voulez un modèle OLED, il vous faudra investir en conséquence. Cet ordinateur portable vous coûtera plus de 2 000 €, ce qui le met hors de portée de nombreux utilisateurs… qui se tourneront probablement vers une alternative non-OLED.