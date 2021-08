Test du Dell XPS 17 (2021)

Le Dell XPS 17 est un ordinateur portable incroyablement puissant et facile à transporter grâce à son design fin et léger. Cependant, son prix élevé et l'absence de ports classiques pourront réfréner certains utilisateurs à se lancer dans l'aventure nomade avec ce PC portable luxueux.

La gamme Dell XPS a toujours été présente comme rivale attitrée du MacBook Pro, en offrant d'excellentes performances dans un châssis pleinement nomade - du moins en ce qui concerne les versions 13 et 15 pouces. Le Dell XPS 17, cependant, en raison de sa taille plus grande, a pour priorité d'offrir des performances de premier ordre et un écran convivial aux particuliers comme aux professionnels qui ont besoin d’une configuration plus solide pour mener à bien leurs tâches quotidiennes.

Et le tout nouveau Dell XPS 17 est à la hauteur. Le modèle évalué ici intègre les composants les plus puissants que l'on puisse trouver dans un ordinateur portable haut de gamme à l'heure actuelle. Il est entre autres équipé d'un processeur Intel Core i7 de 11e génération, de 32 Go de RAM et d'un GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Il s'agit d'un PC portable qui, malgré son châssis fin de 19,5 mm, vous permet d'accomplir absolument n'importe quelle charge de travail créative, au bureau, en cours, à domicile ou dans les transports en commun.

Il vous faudra néanmoins un investissement certain pour vous offrir ce niveau de puissance. Ainsi, notre configuration de test vous coûtera la somme astronomique de 3 299 €, ce qui ne devrait pas être votre premier choix si vous souhaitez l'utiliser comme compagnon bureautique ou même comme un PC portable gamer premium. Même un Razer Blade Pro 17 avec des spécifications similaires apparaîtra moins cher.

Le Dell XPS 17 est destiné aux créatifs qui recherchent un PC extrêmement puissant et polyvalent, mais aussi élégant et qui ne dépareillera pas dans un bureau. Cependant, sa finesse joue aussi contre lui, car la proposition de ports se veut ici minimale.

Prix et disponibilité du Dell XPS 17 (2021)

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Dell XPS 17 (2021) évalué par notre rédaction : CPU: Intel Core i7-11800H (8 coeurs, jusqu'à 4,6 GHz avec Turbo Boost)

GPU : Intel Iris Plus ; Nvidia GeForce RTX 3060

RAM : 32 Go DDR4 (3 200 MHz)

Ecran : 17 pouces UHD (3840 x 2400), tactile

Stockage : SSD 1 To (PCIe, NVMe, M.2)

Ports : 4 x Thunderbolt 4, lecteur de cartes SD, combi audio jack

Connectivité : Killer Wi-Fi 6 AX1650, 2 x 2, Bluetooth 5.0

Caméra : Webcam 720p IR

Poids : 2,42 kg

Dimensions : 374,45 x 248,05 x 19,05 mm

Le Dell XPS 17 2021 est disponible dès maintenant, à partir de 1 799 €. Cette édition de base vous permettra de composer avec un processeur Intel Core i5-11400H de 11e génération, la puce graphique Intel Iris Plus, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un écran 1200p de 17 pouces.

Bien sûr, vous pouvez mettre à niveau pratiquement tous les composants vers une version plus puissante, et nous vous recommandons vivement de le faire. Cette configuration standard de base est suffisante pour prendre en charge des applications légères ou modérées.

Pour des tâches créatives plus lourdes, Vous pouvez pousser la facture jusqu’à 3 999 €, ce qui vous donnera droit à un Intel Core i9-11980HK, 32 Go de RAM, un SSD de 2 To, une Nvidia GeForce RTX 3060 et un écran tactile 4K.

Pour la plupart des utilisateurs, nous recommanderons de réduire le niveau de RAM à 16 Go, celui du stockage à 1 To et de se contenter de l’écran FHD. À moins que vous ne fassiez du montage vidéo gourmand, vous ne remarquerez pas vraiment la différence en terme de performances. Ces choix raisonnables vous coûteront tout de même la modique somme de 2 799 €.

Design du Dell XPS 17

Ce n'est probablement pas très surprenant, mais le Dell XPS 17 est un ordinateur portable magnifique. Tout en argent avec un logo Dell griffé sur le dos, il n’a pas à rougir face au MacBook Pro. Et, contrairement à ce dernier, il possède une finition douce qui le rend beaucoup plus confortable pour travailler.

La taille de 17 pouces permet bien sûr au XPS 17 de mettre à disposition plus d'espace sur le clavier, et il est assez surprenant de voir comment Dell l'utilise ici. Au lieu de délivrer un clavier complet avec pavé numérique, comme beaucoup d'ordinateurs portables de cette taille, Dell place un clavier standard entouré de haut-parleurs fantastiques.

Même en écoutant de la musique très riche en basses comme "What I Always Wanted" de Kittie, la scène sonore de ces haut-parleurs s’avère limpide et peut reproduire le rythme des guitares comme des cris percutants.

Ils ne sont toujours pas meilleurs que des haut-parleurs pour PC ou qu’un casque audio haut de gamme, mais au moins, ils ne massacreront jamais vos playlists musicales favorites - comme d’autres ordinateurs portables Dell tels que le XPS 13.

L'écran, lui, se révèle tout simplement incroyable. Dell nous a envoyé la version tactile 4K, et bien que le Dell XPS 13 OLED brille davantage - c'est un OLED après tout -, il s’agit de l'un des meilleurs écrans d'ordinateur portable que nous ayons évalués.

La dalle 4K atteint une luminosité moyenne de 464 nits et couvre plus de 100% du spectre de couleurs sRGB. Cela en fait un excellent écran pour éditer vos vidéos ou vos photos. Ce, même s'il n'atteint pas les 99 % du spectre des couleurs DCI-P3 qui en feraient un écran de qualité professionnelle.

Si Dell n'a pas vraiment optimisé le clavier existant du Dell XPS 15, il propose un périphérique encore bien organisé et confortable. La course est agréable et profonde, toutes les touches s’avèrent plus faciles à atteindre. Le seul point négatif demeure la taille réduite des touches directionnelles haut et bas, mais cela ne vous affectera que si vous passez beaucoup de temps sur Excel ou Google Sheets.

Pour un ordinateur portable de 17 pouces, le Dell XPS 17 se montre incroyablement petit. Il ne mesure que 19,5 mm d'épaisseur et ne pèse que 2,42 kg - ce qui permet de le glisser facilement dans votre sac à dos et de l’emmener sur votre lieu de travail.

La finesse du XPS 17 présente cependant un inconvénient, et c'est celui des ports. Tout ce que vous avez se résume à quatre ports Thunderbolt 4, une prise audio et un emplacement pour carte SD : l'ordinateur portable n'est pas assez épais pour que d’autres entrées / sorties puissent prendre place sur le châssis.

Nous aurions préféré qu'il compte au moins un port USB-A ou HDMI, mais nous comprenons pourquoi Dell a dû se passer de ces ports sur le Dell XPS 17.

Dans le futur, vous pourrez faire évoluer la configuration de votre Dell XPS 17. Il vous suffit pour ce faire de l’ouvrir en retirant les 8 vis hexagonales sur la base du PC portable. C'est un peu difficile la première fois, mais vous devriez pouvoir accéder à la structure interne tôt ou tard. Une fois à l'intérieur, vous pouvez facilement mettre à niveau la RAM et la capacité de stockage. Sachant que le Dell XPS 17 prend en charge jusqu'à 64 Go de RAM.

Performances du Dell XPS 17

Comme le Dell XPS 17 est équipé d'un processeur Intel Core de 11e génération et d'une Nvidia GeForce RTX 3060, il n'est pas surprenant qu'il absorbe la plupart des charges de travail.

Le GPU dédié lui permet de tenir son rang dans les jeux, avec une moyenne d'environ 52 images par seconde sur Metro Exodus exécuté à 1080p avec tous les paramètres Ultra activés. Réduisez quelques paramètres, et vous serez en mesure d'obtenir une expérience solide à 60 fps, même pour les jeux les plus exigeants.

Avant tout, le Dell XPS 17 s’illustre dans la prise en charge des tâches créatives les plus conséquentes, là où l'écran 4K peut vraiment briller. Que vous utilisiez Adobe Premiere, Photoshop ou Blender, vous gagnerez plus de temps à le faire sur cet ordinateur portable qu'avec le dernier MacBook Pro. Et ce en grande partie grâce aux CUDA Cores de la RTX 3060.

Combinez les puissantes cartes graphiques discrètes de Nvidia avec la RAM et le processeur puissant de la série Intel H et vous obtenez une machine digne de monter des films 4K généreux. Sans la moindre latence.

Autonomie du Dell XPS 17 (2021)

Compte tenu de la quantité de matériel haute puissance et de l'écran 4K, il n'est pas surprenant que le Dell XPS 17 ne remporte aucun prix en matière d'autonomie.

Cet ordinateur portable a pu tenir un peu plus de 7 heures sur une seule charge d’après le test PC Mark 10, qui simule diverses applications du monde réel. Ce n'est pas terrible, et de nos jours, il s’avère assez courant de trouver un PC portable capable de résister à une journée professionnelle de 8 heures.

Pour autant, nous ne pensons pas que cela soit un frein majeur ici. Ce n'est pas comme si le Dell XPS 17 allait s’épuiser aussi rapidement qu’un PC portable gamer. D’autant que la plupart des utilisateurs préféreront le laisser fréquemment branché sur secteur.

Webcam et microphone

Si nous travaillons aujourd’hui plus souvent à domicile et que nous devons utiliser nos ordinateurs portables pour participer à davantage d’appels vidéo ou de visioconférences, il faudra vous contenter avec le Dell XPS 17 d'une webcam 720p. Heureusement, ce n'est certainement pas la pire que nous ayons utilisée, et si vous vous trouvez dans une pièce bien éclairée, vous pouvez toujours obtenir un cadre plus détaillé.

Reste que vous devriez sans doute investir dans une webcam optionnelle, si vous comptez exploiter cet ordinateur en télétravail, couplé à un moniteur.

Le microphone intégré s'en sort beaucoup mieux. Notre voix capturée se révèle claire et fluide, nous n'avons pas eu besoin de recourir à un micro autonome lors des nombreuses réunions supportées par notre Dell XPS 17 de test.

Interface et applications du Dell XPS 17 (2021)

Comme il s'agit d'un Dell, il est déjà équipé d'un assortiment de logiciels lors de votre première utilisation. La plupart d'entre eux ne vous dérangeront pas, et ne seront nécessaires que lorsque vous aurez besoin de mettre à jour votre machine ou de vous coupler à votre téléphone. Cependant, il est également équipé d'une version d'essai de McAfee, que nous avons dû supprimer, car nous recevions sans cesse des pop-ups nous incitant à souscrire un quelconque abonnement. Une fois supprimée et remplacée par l'un des meilleurs programmes antivirus, l'ordinateur portable vous permet de vous concentrer sur votre travail.

Le Dell XPS 17 dispose également de Windows Hello lié à la webcam et au capteur d'empreintes digitales de l’appareil, de sorte que vous pouvez sélectionner le type de connexion biométrique avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour déverrouiller l’écran.

Les deux choix sont extrêmement rapides selon notre expérience, et le capteur d'empreintes digitales réside sous le même bouton que celui qui allume l'ordinateur portable.

Achetez-le si...

Vous êtes un créatif en mouvement

Le Dell XPS 17 n'est pas seulement un ordinateur portable puissant, il est également fin et léger, ce qui est une bonne nouvelle pour les professionnels créatifs qui doivent se déplacer régulièrement.

Vous recherchez un PC portable professionnel et élégant

Comme tous les autres ordinateurs portables Dell XPS, le XPS 17 est un appareil magnifique, et vous serez heureux de l’exhiber auprès de vos collègues, de vos partenaires ou de vos clients.

Vous aimez binge-watcher vos séries pendant votre temps libre

Le Dell XPS 17 est doté de l'un des plus beaux écrans 4K que nous ayons vus sur un ordinateur portable, il offre aussi un son assez solide (pour un ordinateur portable). C'est un excellent choix pour visionner des programmes Netflix pendant vos pauses.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d’un budget limité

Le Dell XPS 17 est vendu à partir de 1 799€, ce n'est donc pas exactement un choix raisonnable si vous essayez d'économiser vos deniers. Vous pouvez obtenir la même puissance de traitement parmi les meilleurs ordinateurs portables mis en avant sur TechRadar.

Vous avez besoin d’une sélection plus large de ports

Le Dell XPS 17 étant si fin et si léger, il n'a de place que pour quelques ports Thunderbolt 4. Si vous avez besoin d'un plus grand nombre de ports classiques, vous devrez vous contenter d’ajouter des dongles.