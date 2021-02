Test du Razer Blade Pro 17 (2021)

Equipé des tout nouveaux GPU pour ordinateurs portables de la série Nvidia RTX 3000, le Razer Blade Pro 17 (2021) est un appareil extrêmement puissant… et coûteux. S’il porte principalement vos jeux AAA au sommet, c'est aussi une excellente station de travail pour créatifs. Si c’est là les deux usages que vous recherchez dans un PC, son prix vous semblera bien plus raisonnable.

Le Razer Blade Pro 17 (2021) en résumé

À bien des égards, le Razer Blade Pro 17 (2021) représente l'apogée des ordinateurs portables dédiés aux jeux vidéo. Il contient certains des composants mobiles les plus puissants que vous puissiez obtenir actuellement, notamment le nouveau GPU pour PC portable Nvidia RTX 3080, ainsi qu’un processeur Intel 8 cœurs de 10e génération et un écran 4K 17,3 pouces à 120 Hz. Le tout dans un châssis d'une finesse impressionnante.

Mais tout cela a un prix. Un prix très élevé, dans le cas du modèle que nous examinons ici, comprenant un processeur Intel Core i7-10875H, le GPU Nvidia RTX 3080 de 16 Go, 32 Go de RAM, un écran tactile 4K/120 Hz et un SSD de 1 To. Pour cette configuration, comptez 3 999 €. Impressionnant, non ?

Il s’agit de l’un des ordinateurs portables les plus chers du marché actuellement, et il sera hors de portée pour de nombreux utilisateurs… qui le trouveront, de toute façon, trop excessif.

Pour autant, vous obtenez ici un support de jeu incroyablement puissant et au design magnifique. Fidèle à l'esthétique éprouvée de Razer, le Razer Blade Pro 17 (2021) demeure plutôt discret, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser dans un bureau pour travailler - il ne distraira pas vos collègues avec des clignotants RGB perturbants comme bon nombre de ses rivaux.

(Image credit: Future)

Ce style ne peut être qualifié d’ennuyeux non plus. Il compte en effet suffisamment d'allusions subtiles à l’univers gaming, comme un clavier rétroéclairé RBG, un logo Razer lumineux sur le couvercle, et plus encore.

Côté performances, cette machine sublime définitivement les jeux en 1080p, y compris les plus récents et les plus ambitieux - avec les paramètres graphiques fixés au maximum, ray tracing inclus.

Cependant, en 4K, vous devrez toujours faire des compromis en refusant certaines options pour obtenir le meilleur framerate possible. Ce qui pourrait vous contrarier après avoir amputé votre compte en banque de quelques milliers d’euros.

Ce prix se justifie en partie par le fait qu'il s'agit d'une machine très productive. Son processeur Intel de 10e génération et ses 32 Go de mémoire vive permettent de traiter avec précision et rapidité les tâches les plus exigeantes. Alors que l'écran 4K offre une couverture Adobe RGB de 100%, ce qui pourrait être un investissement intéressant pour les créatifs.

La durée de vie de sa batterie est, on pouvait s’y attendre, plutôt limitée. Avec environ quatre heures disponibles sur une seule charge, en usage standard - un peu moins en mode jeu ou si vous exécutez des programmes gourmands en ressources. Cette édition 2021 aime donc à rester branchée sur secteur, la majeure partie du temps.

Mais quel ordinateur portable au final ! Il est terriblement puissant, magnifiquement conçu et doté d'un écran incroyable de netteté. Si vous avez le budget pour vous l’offrir, c'est un PC qui vous accompagnera des années durant, dans les tâches les plus intensives.

Spec sheet Voici la configuration du Razer Blade Pro 17 (2021) configuration évaluée par notre rédaction. Processeur : Intel Core i7-10875H (octacoeur, jusqu'à 5,1 GHz)

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop GPU (16 Go GDDR6 VRAM)

RAM : 32 Go DDR4 (2,933 MHz)

Ecran : 17,3 pouces, 4K (3840 x 2160) 120Hz, touch display

Stockage : SSD M.2 PCIe 1 To

Ports : 2 x Thunderbolt 3 (USB Type-C), 3 x USB 3.2, 1 x HDMI 2.0b, prise jack, Ethernet LAN 2,5 Gb, lecteur carte SD UHS-III

Connectivité : Intel Wireless-AX210 Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2

Caméra : webcam HD (720p)

Poids : 2,75 kg

Dimensions : 39,5 x 26 x 1,99 cm

Prix et disponibilité du Razer Blade Pro 17 (2021)

Par défaut, Razer n'est pas une marque que l'on associerait à des appareils bon marché. Et comme le Razer Blade Pro 17 (2021) contient certains des composants mobiles les plus haut de gamme inclus dans un ordinateur portable, nous ne nous attendions pas à ce que cette version se révèle miraculeusement abordable.

Malgré cette évidence, nous avons tout de même lâché un hoquet de surprise en apprenant ses prix. Notre modèle de test est le plus premium de la gamme - il intègre un processeur Intel Core i7-10875H, un GPU Nvidia RTX 3080 de 16 Go, 32 Go de RAM, un écran tactile 4K/120 Hz et un SSD de 1 To, pour la modique somme de 3 999,99 €.

Si vous recherchez un ordinateur portable purement ludique, il existe des options moins chères. Par ailleurs, avec ce type de spécifications, vous jetteriez vos billets par les fenêtres en limitant l’usage du Razer Blade Pro 17 (2021) à l’exécution de vos jeux, même les plus époustouflants de votre collection. Avec ses 32 Go de RAM, vous disposez ici d’un vrai ordinateur pro (comme son nom l’indique), une station de travail qui vous accompagnera dans toutes vos réalisations multimédia.

Il existe également d'autres configurations plus « abordables ». Vous pouvez vous procurer le Razer Blade Pro 17 (2021) en conservant les mêmes composants, mais en lorgnant sur un écran Full HD 360 Hz, pour 400 € du moins.

De même, vous trouverez des variantes moins généreuses avec GPU RTX 3060 ou 3070, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go - l’unité la plus raisonnable vous étant facturée 2 599,99 €. C’est une alternative plus réaliste pour beaucoup de gamers et de créatifs.

Il faut également noter qu'au moment où nous écrivons ces lignes, les ordinateurs portables de la gamme Razer Blade Pro 17 (2021) sont soit en précommande (avec livraison prévue le 3 mars 2021), soit en rupture de stock. Et, il s’avère peu probable que cette situation change de sitôt, les unités disponibles étant prises d’assaut par les mineurs réguliers de cryptomonnaies et les scalpers (revendeurs sauvages). Une situation qui est déjà en partie responsable de la pénurie des cartes graphiques de la génération Nvidia Ampere.

(Image credit: Future)

Design du Razer Blade Pro 17 (2021)

Razer possède l'un des designs les plus distinctifs dans les rayons de PC portables gamer. Même avec son logo dissimulé, vous seriez capable de reconnaître n’importe quel produit Razer rien qu’en observant ses lignes.

Le Razer Blade Pro 17 (2021) arbore un châssis entièrement noir avec des liserés verts (y compris sur les ports USB). Si vous possédez d’autres périphériques Razer, cet ordinateur portable se mariera parfaitement avec leur esthétique. C'est aussi l'un des modèles les plus discrets conçus par la société, de ce fait vous pourrez le sortir dans votre open space sans susciter le moindre regard interloqué.

Le Razer Blade Pro 17 (2021) propose de multiples ports, relativement variés. Sur la gauche se trouve une entrée Ethernet, deux ports USB-A, un USB-C et une prise jack. Il y a également un port d’alimentation propriétaire qui vous oblige à transporter le chargeur Razer avec vous - car un connecteur d'alimentation USB-C, bien que plus pratique, ne pourra pas fournir assez de courant pour faire fonctionner le PC portable.

(Image credit: Future)

Sur le côté droit, vous disposez d’un port HDMI de taille normale, un port USB-A, un port USB-C et un lecteur de carte SD. Ainsi, vous devriez pouvoir brancher la plupart des périphériques dont vous aurez besoin, sans recourir à un adaptateur.

Le port Ethernet est idéal pour les joueurs s’adonnant régulièrement à des parties multijoueurs en ligne, garantissant une connexion internet rapide et fiable en toutes circonstances. Tandis que le lecteur de carte SD plaira aux photographes. Cela renforce l'argument selon lequel le Razer Blade Pro 17 (2021) est une formidable station de travail pour créatifs, et pas seulement un support de jeu très coûteux.

Lorsque l'ordinateur portable est ouvert, il est doté d'un magnifique écran de 17,3 pouces, avec un cadre fin. La zone supérieure se veut un peu plus épaisse, mais il contient une webcam compatible avec Windows Hello - ce qui vous permet de vous connecter simplement par reconnaissance faciale.

La moitié inférieure du Razer Blade Pro 17 (2021) est tout aussi sobre, avec un clavier rétroéclairé RBG et un grand touchpad réactif, confortable à utiliser. Deux haut-parleurs orientés vers le sommet sont placés de chaque côté du clavier.

Avec des dimensions de 19,9 x 260 x 395 mm et un poids de 2,75 kg, ce n'est pas le PC portable le plus facile ni le plus confortable à transporter, mais ses semblables de 17 pouces le sont rarement. Et il reste d'une finesse impressionnante pour une machine aussi puissante, avec un corps métallique qui garantit sa robustesse.

(Image credit: Future)

Performances du Razer Blade Pro 17 (2021)

Nous n'allons certainement pas nous plaindre des performances du Razer Blade Pro 17 (2021) - durant l’intégralité de notre évaluation, il a répondu à toutes nos exigences.

Comme on peut l'espérer d'un ordinateur portable avec cette liste de caractéristiques techniques (et cette fourchette de prix) élevées, le Razer Blade Pro 17 (2021) est un titan débordant de performances haut de gamme.

Le modèle que nous avons examiné est équipé d'un GPU Nvidia RTX 3080 mobile - c'est actuellement le GPU de jeu le plus puissant que vous exploiterez dans un ordinateur portable.

Réglé en résolution 1080p, le Razer Blade Pro 17 (2021) peut facilement gérer les jeux les plus exigeants. Les paramètres de Metro Exodus en Ultra ont atteint un excellent 74,11 images par seconde, offrant une expérience visuelle époustouflante sans lésiner sur la fluidité.

Pour les titres moins voraces, vous pourrez également profiter des taux de rafraîchissement supérieurs de l'écran du Razer Blade Pro 17 (2021).

Si vous choisissez le modèle avec écran 4K, vous subirez quelques aléas. Metro Exodus enregistre 19,59 images par seconde en très haute définition et avec les réglages les plus élevés. Il convient donc de procéder à quelques ajustements pour optimiser le framerate et la résolution.

De par la présence d’une carte RTX 3000, le ray tracing et le support DLSS sont inclus. Si vous pouvez parfaitement vous contenter de jouer en Full HD, vous bénéficierez d'une expérience gaming exceptionnelle - peu de compétiteurs du Razer Blade Pro 17 (2021) sont capables de rivaliser aujourd’hui.

En parallèle, cette configuration premium répond parfaitement aux attentes des vidéastes, des photographes ou des modélisateurs 3D. En fait, ces 32 Go de mémoire vive servent à la perfection le multitâche – vous pouvez lancer de nombreuses applications en même temps, exécuter des jeux tout en diffusant en streaming vos parties en cours sur Twitch. Définitivement, le Razer Blade Pro 17 (2021) s'avère une station de travail accomplie.

Outre le lecteur de carte mémoire intégré, les photographes et illustrateurs seront impressionnés par la couverture Adobe RGB à 100% que l'écran offre. Il permet d'obtenir des couleurs vives, éclatantes et, surtout, précises. Ce qui, bien évidemment, profite aussi aux jeux comme aux films et séries diffusés.

(Image credit: Future)

Autonomie du Razer Blade Pro 17 (2021)

Si le Razer Blade Pro 17 (2021) excelle certainement dans pléthore de domaines, l'un de ceux avec lesquels il se débat est la durée de vie de la batterie - mais ce n'est en rien une surprise.

Avec des composants puissants comme ceux que l'on trouve dans ce portable, l’autonomie est forcément sacrifiée. Nous avons obtenu un peu plus de cinq heures sur une charge unique, lors de notre test de lecture vidéo. Et seulement quatre heures en procédant au test d’usage de PC Mark 10 (qui reproduit des tâches quotidiennes intensives).

C'est plutôt médiocre pour un ordinateur portable de nos jours, et cela signifie qu'il faut le brancher sur secteur la plupart du temps. En tant qu'ordinateur de bureau de remplacement, cela ne dérangera pas beaucoup de gens, mais si vous êtes ici pour adopter un compagnon de route, vous risquez une (micro) déception.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Il vous faut le PC portable gamer le plus puissant

Avec son nouveau GPU RTX 3080 présent dans les meilleures configurations de la gamme (les alternatives incluant un RTX 3070 ou un RTX 3060 font aussi un superbe job), c'est l'un des modèles les plus puissants de la catégorie en 2021.

Vous êtes un créateur de contenus

Il n’y a pas que les gamers qui sont dignement servis ! Les 32 Go de RAM et le processeur Intel Core i7-10875H, ainsi qu'un écran Adobe RGB, en font une station de travail brillante pour les créatifs.

Vous ne jurez que par Razer

Razer est une marque qui compte une communauté de fans impressionnante. Ceux-ci seront aisément fascinés par le Razer Blade Pro 17 (2021) et sa proposition élégante, puissante, exceptionnelle. On ne peut que l’ajouter à sa collection.

Ne l'achetez pas si...

Vous ne quittez pas votre ordinateur portable de la journée

L'autonomie du Razer Blade Pro 17 (2021) est assez limitée, et si vous devez utiliser un PC portable pour travailler toute la journée, avec un réel besoin de mobilité, vous ne faites pas le bon choix ici.

Vous voulez juste jouer

La configuration que nous avons testée est excessive pour un simple usage vidéoludique - même sur des titres AAA ambitieux. Si c’est l’élément majeur de votre recherche, Il est préférable d'opter pour une configuration plus modeste, ou une alternative moins coûteuse.