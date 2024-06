Voici tous les nouveaux ordinateurs portables de gaming d'Asus annoncés au Computex 2024

Asus a annoncé de nouveaux ordinateurs portables de gaming dotés de l'intelligence artificielle lors du Computex 2024, avec de nouvelles additions à la gamme Tuf Gaming et ROG Zephyrus. Tous seront disponibles en juillet.

Les nouveaux Asus Tuf Gaming A14 et A16 ainsi que le ROG Zephyrus G16 sont équipés du AMD Ryzen AI 9 HX 370, qui dispose d'un puissant NPU de 50 TOPs pour les tâches accélérées par l'IA. Plus précisément, le nouveau SoC Ryzen AI comporte 12 cœurs et 24 threads avec une fréquence de boost maximale de 5,1 GHz et 36 Mo de cache. C'est l'un des nouveaux processeurs Ryzen AI annoncés lors du Computex.

Le prochain ROG Zephyrus G16 combinera le nouveau SoC avec une carte graphique mobile jusqu'à la RTX 4070, ce qui le place fermement dans le milieu de gamme supérieur. Il dispose également d'un écran OLED, du Wi-Fi 7 en standard et du support SD Express 7.0. Il devrait être disponible le 22 juillet au prix de 2 399,99 €.

Également attendus pour le 22 juillet, les Asus Tuf Gaming A14 et A16 prendront également en charge jusqu'à une RTX 4070. C'est la première fois que la série Tuf, plus économique, sera disponible dans un format plus compact de 14 pouces. Le modèle A16 présente également un châssis de 16 pouces redessiné, offrant une meilleure circulation de l'air et une durabilité accrue par rapport à ses prédécesseurs. Ils seront disponibles à partir de 1 299 £ (environ 1 525,64 €, le prix en euros n'étant pas encore disponible sur le site officiel) et 1 999,99 € respectivement.

Les ordinateurs portables de gaming ne sont pas les seuls à bénéficier des nouveaux processeurs Ryzen AI. En effet, il y a aussi le nouvel Asus Zenbook S 16, qui sera lancé avec soit le AI 9 HX 370 mentionné ci-dessus, soit le AMD Ryzen AI 9 365. Ce dernier comporte 10 cœurs et 20 threads avec une fréquence de boost maximale de 5,0 GHz.

Le dernier ultrabook de la société ne mesure que 1,1 cm d'épaisseur et pèse seulement 1,5 kg, ce qui le rend très léger et mince. Il est également silencieux, avec un volume maximal du ventilateur de 25 dB. Alors que les versions précédentes étaient un hybride de métal et de plastique, cette nouvelle version dispose d'un châssis tout en métal avec un nouveau couvercle en céramique et aluminium.

Asus se lance à fond dans Ryzen AI

Alors que certains ordinateurs portables de gaming et de productivité Asus de la génération actuelle sont équipés de processeurs Intel Meteor Lake, ces quatre nouveaux modèles sont les derniers à présenter la vision de Team Red sur le matériel. Les spécifications semblent impressionnantes, avec le modèle phare comportant 12 cœurs et 24 threads avec le NPU de 50 TOPs pour une productivité améliorée.

Quant à savoir comment cette nouvelle gamme de processeurs améliorera les performances, cela reste à voir, mais des mises à jour seront fournies lorsque ces ordinateurs portables seront disponibles dans quelques mois. La puissance totale du système semble être assez bien répartie entre le GPU, le CPU et le NPU, avec respectivement 321 TOPS, 31 TOPS et 50 TOPS ; plus de puissance est dédiée au moteur neuronal qu'au processeur central, ce qui est intéressant.