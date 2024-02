Wi-Fi 7 : tout ce que vous devez savoir sur le nouveau standard sans fil

Le Wi-Fi 7 est la prochaine génération de connexions sans fil. Il est déjà là et propose des connexions incroyablement rapides dans les environnements personnels, de bureau et commerciaux. Non seulement cela, mais il apporte également plusieurs nouvelles fonctionnalités qui devraient séduire ceux qui cherchent à améliorer leur connexion.

La technologie derrière le Wi-Fi 7 donne vraiment l'impression d'être de la prochaine génération, et il y a de nombreuses raisons de faire le saut. Cependant, il y a aussi des inconvénients à considérer, principalement en ce qui concerne le coût d'entrée ; vous devrez payer pour la connexion de nouvelle génération et également investir dans l'un des meilleurs routeurs Wi-Fi capables de la gérer.

L'Alliance Wi-Fi a longuement parlé des avantages du Wi-Fi 7, mais voici un résumé de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous faites le saut.

(Image credit: ParinPix via Shutterstock)

Wi-Fi 7 : l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le Wi-Fi 7 est une technologie sans fil qui continue d'utiliser le spectre 6 GHz pour augmenter encore plus la vitesse d'internet.

Quand sera-t-il disponible ? Il est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et au Mexique. Cependant, il a encore besoin de l'approbation réglementaire dans de nombreux autres pays.

Combien cela coûtera-t-il ? Le coût dépendra du routeur que vous achetez. Les options les moins chères seront probablement celles fournies par votre fournisseur de services Internet.

Le Wi-Fi 7 a été officiellement lancé le 8 janvier 2024, lorsque l'Alliance Wi-Fi a publié son programme Wi-Fi Certified 7, bien qu'il faudra encore des années pour qu'un nombre significatif de personnes s'y adaptent. Selon l'Alliance Wi-Fi, 233 millions d'appareils devraient entrer sur le marché en 2024, pour atteindre 2,1 milliards d'appareils d'ici 2028.

L'Alliance indique également que les smartphones, les PC, les tablettes et les points d'accès (PA) devraient être les premiers à adopter le Wi-Fi 7, tandis que les équipements de client sur site (CPE) et les équipements de réalité augmentée et virtuelle (RA/RV) suivront.

(Image credit: Shutterstock)

Wi-Fi 7 routers and pricing

La première vague de routeurs Wi-Fi 7 varie grandement en prix, selon le fabricant et le modèle. Certains routeurs relativement abordables, comme le TP-Link Archer BE800, coûtent aussi peu que 300 $, tandis que d'autres peuvent vous coûter jusqu'à 1 000 $ ou plus. Il y a aussi des routeurs loués que les fournisseurs d'accès Internet vous donnent souvent, cependant, ceux-ci peuvent entraîner des coûts mensuels supplémentaires sur votre facture Internet en retour.

Entre les deux, vous trouverez des modèles comme le Netgear Nighthawk RS700S, qui coûte 699 $. Il y a aussi le routeur Amazon eero Max 7, qui vous coûtera 599 $.

Pendant ce temps, Acer a révélé ses deux routeurs de jeu Predator Connect lors du CES 2024. Le Predator Connect T7 prend en charge le tri-bande Wi-Fi 7, ce qui offre une couverture domestique plus large.

(Image credit: Shutterstock / Vasin Lee)

Wi-Fi 7 : caractéristiques et performance

L'Alliance Wi-Fi a détaillé les spécifications et les performances du Wi-Fi 7. Le premier est l'introduction de canaux de 320 MHz, qui sont le double de la taille des canaux de 160 MHz. Cependant, bien que leur bande passante plus large résulte en des vitesses incroyablement rapides, ils ne peuvent être utilisés que dans les pays qui autorisent l'accès à la bande 6 GHz. Jusqu'à présent, cela inclut la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et le Mexique, bien qu'une liste complète soit disponible ici.

Il y a aussi l'opération multi-liens ou MLO. Cela permet aux appareils sur un réseau de transmettre et de recevoir des données sur plusieurs bandes (principalement 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz) en même temps. Cela résulte en un service plus fiable, une latence plus élevée et un débit élevé. C'est particulièrement important pour les casques VR, car recevoir un flux sur une bande 6 GHz tout en transmettant des informations de suivi sur une bande 5 GHz permettrait une performance optimale.

Un autre avantage potentiel pour la VR est la latence déterministe, qui permet aux appareils de savoir quand s'attendre à des interruptions de connexion et qui pourrait permettre un meilleur suivi. Il y a aussi le 4K QAM (modulation d'amplitude en quadrature), qui envoie 20% plus de données que le standard QAM 1024 actuel.

Enfin, le Wi-Fi 7 est compatible avec les autres types de Wi-Fi, donc les anciens ordinateurs portables pourront se connecter au nouveau standard. Notez cependant qu'ils ne pourront peut-être pas accéder aux vitesses plus rapides que le Wi-Fi 7 offre, alors assurez-vous de vérifier les capacités Wi-Fi de vos appareils avant d'investir dans un nouveau routeur.