Vous pouvez désormais discuter avec l'IA Gemini de Google même lorsque votre téléphone Android est verrouillé

Les propriétaires de téléphones Android peuvent désormais poser des « questions générales » à l'assistant IA Gemini de Google, même lorsque l'appareil est verrouillé. Dans le cadre de la fonctionnalité Gemini Live présentée en avant-première lors de la conférence Google I/O 2024, la nouvelle option étend les capacités de l'IA générative à partir de l'écran de verrouillage, élargissant ainsi la gamme d'expériences mains libres possibles avant de toucher l'appareil. Les utilisateurs d'Android peuvent configurer la fonction Gemini sur l'écran de verrouillage via la page « Gemini sur l'écran de verrouillage » de leurs préférences.

Les fonctionnalités de Gemini sur l'écran de verrouillage ont longtemps été limitées à celles accessibles via l'Assistant Google. Vous pouviez régler une alarme, ajuster le volume et le contenu des médias, ou jouer avec les paramètres du téléphone. Pour toute autre action, l'utilisateur devait déverrouiller le téléphone. Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais poser des questions d'ordre général directement depuis l'écran de verrouillage, et l'intelligence artificielle y répondra immédiatement. Par questions générales, Google entend tout ce qui ne contient pas de détails personnels. Vous pouvez donc demander la réponse à une question de mathématiques, connaître la météo locale ou toute autre question factuelle de base.

Contrôles de Gemini sur l'écran de verrouillage

Les rapports précédents sur le contrôle de l'écran de verrouillage se sont penchés sur ce qui semble être les futurs ajouts aux contrôles de Gemini sur l'écran de verrouillage. Plus précisément, il semble que quatre services de Google deviendront des extensions de Gemini sur les écrans de verrouillage : Google Maps, Google Flights, Google Hotels et YouTube. La forme exacte de ces mises à jour n'est pas claire, mais on peut supposer que vous pourrez au moins suivre des vols, obtenir des itinéraires, regarder des vidéos et rechercher des hôtels. Tout ce qui ne nécessite pas de connexion ou de données personnelles est réalisable sur la base de la conception actuelle.

L'élargissement de l'accès à Gemini sur Android s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Google pour intégrer l'assistant d'intelligence artificielle dans l'ensemble de ses services et dans la vie de ses utilisateurs. En permettant de répondre à des questions d'ordre général à partir de l'écran de verrouillage, Google répond à une plainte fréquente concernant l'appareil tout en encourageant les utilisateurs d'Android à se fier à Gemini plutôt qu'à d'autres options. Rendre Gemini plus compétitif sur le marché des assistants numériques du futur pourrait l'aider à prospérer, alors que Google Assistant a dû faire face à une concurrence plus rude de la part d'assistants vocaux comme Alexa et Siri.